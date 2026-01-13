Criminalidad en pareja: expertos advierten normalización del delito tras asaltos en salones de belleza

Una pareja fue captada mientras fingía ser clientes. en un local de servicios estéticos y, minutos después, asaltaba a los presentes. El caso, discutido en el programa Impacto Directo de Guatevisión, fue analizado como un reflejo de impunidad creciente y falta de reacción institucional frente a la delincuencia en zonas urbanas con alta actividad comercial.

El video, difundido en redes sociales y reproducido durante el programa muestra cómo la mujer simula pedir información sobre un servicio estético, mientras su acompañante se sienta en una posición estratégica desde donde observa el panorama completo del local. En cuestión de segundos, este último extrae un arma de fuego y despoja de sus pertenencias tanto a empleados como a clientes. Acto seguido, ambos huyen del lugar. Una cliente que se encontraba en el sitio aprovecha la confusión para abandonar el salón.

Modus operandi repetido

Según se indicó en Impacto Directo, esta pareja ya ha sido vista ejecutando robos similares en sectores como zona 11, zona 12 y Ciudad San Cristóbal, lo que evidencia un modus operandi ya reconocido por las autoridades. Uno de los conductores del programa afirmó que no es la primera vez que actúan de esta manera y que, en esta grabación, se logra observar claramente el rostro de los sospechosos. “No solo el rostro, sino también las ubicaciones que están asaltando”, señaló, al destacar que se trata de personas que cometen delitos en plena cámara, apenas ocultándose tras una gorra, lo que consideró una señal directa de impunidad.

Negocios temen denunciar

Durante el análisis también se abordó el papel de los comercios ante este tipo de hechos. Se reconoció que el local afectado entregó el video de seguridad, y se lamentó que muchos establecimientos se nieguen a colaborar por temor a que su imagen comercial se vea afectada. “Poner a la empresa por encima de la seguridad de tus propios comensales ya de por sí daña por completo la imagen de la empresa”, afirmaron; además, destacaron la importancia de este tipo de evidencia para acelerar la identificación de los responsables.

Los panelistas advirtieron que la falta de capturas envía un mensaje peligroso.

“Cada día que estas personas no están en prisión, aumenta la vergüenza para las autoridades que no están haciendo su trabajo. Es un mensaje subliminal —y luego lo corrigieron—, es un mensaje claro para los delincuentes: que pueden hacer lo que quieran, ni siquiera taparse el rostro, y van a quedar impunes”, señalaron.

“Parejas criminales nunca terminan bien”

A modo de reflexión final, se hizo una comparación con casos históricos y simbólicos, como el de la pareja criminal Bonnie y Clyde, para advertir que este tipo de uniones delictivas suele tener un desenlace trágico. “El amor también está en delinquir, pero una cosa es segura: este tipo de parejas nunca termina bien. En la Biblia no terminaron bien. Tarde o temprano llegará la justicia”, concluyeron.

Las autoridades han sido exhortadas por usuarios en redes sociales y expertos en seguridad a ubicar y capturar a esta pareja, cuya imagen ya circula ampliamente.

