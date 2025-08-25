Videos de cámaras de vigilancia permiten la recaptura de “Alex”, señalado de robar vehículo

Justicia

Videos de cámaras de vigilancia permiten la recaptura de “Alex”, señalado de robar vehículo

La PNC reportó la captura de un hombre en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Es el presunto responsable del robo de una camioneta.

|

Agente captura a Aroldo "N", señalado del robo de un vehículo en Mixco. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que este lunes 25 de agosto recapturaron a Aroldo “N”, de 32 años, alias “Alex”, en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Según la PNC, el detenido es el presunto responsable del robo de una camioneta.

Al verificar su identidad, las autoridades confirmaron que tiene una orden de captura vigente por el delito de portación ilegal de arma de fuego, emitida el 14 de mayo.

Además, cuenta con tres antecedentes: por encubrimiento propio y atentado, ambos en 2022, y por portación ilegal de arma de fuego en 2024, de acuerdo con el informe policial.

La detención ocurrió luego de que agentes que patrullaban el área fueron alertados sobre el robo de una camioneta modelo 2010.

Al llegar al lugar, la víctima proporcionó detalles del hecho, por lo que los uniformados revisaron las cámaras de vigilancia y lograron identificar al presunto responsable.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Ciudad San Cristóbal Delincuencia en Guatemala Mixco 
