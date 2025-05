El Congreso erogó Q2.3 millones en dietas pese a baja asistencia a plenarias y comisiones

El ausentismo de los diputados, tanto en el hemiciclo como en las comisiones de trabajo, marcó la pauta durante abril en el Congreso. Fue el mes con menos sesiones Plenarias y escasa actividad en varias comisiones, en la antesala del primer período extraordinario, iniciado el pasado 16 de mayo. Pese a la baja actividad, el Congreso erogó en abril Q2.3 millones para las dietas de los 160 diputados.

Aunque se dio esta baja productividad, los 160 diputados recibieron en su totalidad el pago de su salario y dietas correspondientes al mes, según la nómina oficial de abril. Esto incluye el pago de Q9 mil 600 por concepto de dietas por asistencia a sesiones plenarias, lo que representa un desembolso mensual de Q1.5 millones, aunque solo se realizaron dos de las siete sesiones ordinarias previstas.

Este pago se efectúa incluso si los legisladores no asisten, lo que debería ser revisado por quienes administran el gasto público en el Legislativo, advirtió Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro-Justicia.

La verificación de si los diputados cumplieron o no con sus labores en el mes corresponde a las autoridades administrativas y financieras del Congreso. Son ellas quienes deben constatar si realmente procede el pago de dietas, señaló Ibarra.

Además, cuestionó la falta de control sobre la asistencia legislativa:

¿Quién controla si los diputados trabajan o no? ¿Quién supervisa si asisten a las sesiones por las cuales se les paga? Si no hay quórum y existe un conteo claro de quiénes llegaron y quiénes no, habría que pedir cuentas. No se les debería pagar si no asistieron, puntualiza.

LECTURAS RELACIONADAS Congreso finaliza periodo de sesiones con baja productividad legislativa

LECTURAS RELACIONADAS Estancamiento legislativo: el Congreso cierra primer periodo en disputa por puestos de poder

Comisiones sin sesiones

Los legisladores también reciben Q5 mil mensuales en dietas por su participación en comisiones de trabajo, lo que representa un gasto adicional de Q800 mil mensuales.

Una revisión de las actas de abril muestra que 20 de las 38 comisiones instaladas no realizaron ninguna sesión durante el mes. Las 18 comisiones restantes apenas llevaron a cabo una o dos reuniones, concentradas en la primera y última semana de abril. Cabe destacar que, entre el 12 y el 20 de ese mes, la actividad parlamentaria fue nula debido al receso por Semana Santa.

Para el abogado constitucionalista Aquiles Faillace, el trabajo legislativo no debe medirse únicamente por la cantidad de sesiones, sino también por tareas de fiscalización, uno de los mandatos constitucionales del Congreso.

¿De qué sirve que los diputados lleguen al hemiciclo si no hay nada que discutir? ¿O que participen en una comisión sin temas que tratar? El Congreso tiene solo dos funciones: legislar y fiscalizar. Supongamos que cada una representa la mitad de su trabajo: entonces debemos valorar también esa otra parte, argumentó Faillace.

Añadió que, en otros países, como China, los legisladores se reúnen muy pocas veces en el hemiciclo, pero dedican el resto del año a tareas de fiscalización y otras funciones competentes a sus cargos.

Inasistencia como estrategia

El clima político también influyó en el ausentismo. Tras la aprobación de un incremento salarial en febrero, la Junta Directiva anunció que presentaría una moción para dejarlo sin efecto, lo que generó inconformidad en varios bloques.

Esa tensión se tradujo en ausencias durante abril, especialmente por parte de jefes de bancada, en lo que algunos interpretan como una estrategia deliberada para obstaculizar la agenda legislativa.

Las ausencias responden a una estrategia encabezada por figuras como Allan Rodríguez, Felipe Alejos y Carlos López. Algunos creen que con no llegar están defendiendo su salario, pero lo que hacen es bloquear el funcionamiento del Congreso y contribuir a una maniobra espuria impulsada por estos diputados, advirtió Ibarra.

LECTURAS RELACIONADAS Fuerzas se dividen en el Congreso y oposición no logra imponer su agenda

Sesiones extraordinarias

Durante el período extraordinario, que abarca del 16 de mayo al 31 de julio, la Comisión Permanente del Congreso deberá convocar al menos a dos sesiones extraordinarias.

Según el artículo 75 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, “el Congreso de la República se reunirá en sesiones extraordinarias cuando sea convocado por la Comisión Permanente o por el Organismo Ejecutivo para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria”.

Las dietas por concepto de sesiones plenarias, así como por asistencia a comisiones, se mantienen para los diputados durante el período extraordinario.

Deuda legislativa en temas clave

De las 38 comisiones de trabajo del Congreso, únicamente 7 emitieron dictámenes favorables durante el primer período ordinario, abarcando un total de 13 iniciativas de ley. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas corresponde a los temas prioritarios para el país.

En enero, la Junta Directiva del Congreso anunció que se pondría énfasis en asuntos clave como las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que deberán implementarse con miras al proceso electoral de 2027. No obstante, dichas reformas continúan en análisis dentro de la Comisión de Asuntos Electorales, sin avances concretos hasta la fecha.

También se había mencionado la necesidad de aprobar una ley para regular los precios de los medicamentos, con el objetivo de beneficiar a la ciudadanía. Sin embargo, durante este período tampoco se registraron avances en esta propuesta, ni en otras relacionadas con seguridad, educación y temas sociales.

“¿Usted sabe cuántas leyes tenemos en Guatemala? Hay 70 mil leyes y reglamentos. Nadie las conoce, ni los abogados más chispudos las conocen”, afirma Faillace, quien considera que el trabajo de los diputados no solo debe centrarse en crear nuevas leyes, sino también en eliminar aquellas que ya no son funcionales y en unificar otras que persiguen objetivos similares.