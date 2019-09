El síndrome de Down no es una limitante sino una fortaleza que enseña a superar grandes retos

Niños y jóvenes con síndrome de Down sobresalen en varias actividades. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Para muchos padres de familia tener un hijo con síndrome de Down constituye una limitante; sin embargo, expertos aseguran que es todo lo contrario, pues las personas con esa condición desarrollan habilidades que los llevan a alcanzar “grandes metas”.

Irene de Salazar, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Dow, señaló que esa condición no debe verse como algo negativo, pues cuando los niños y jóvenes reciben el tratamiento adecuado desarrollan “grandes habilidades”.

Añadió que gracias al trabajo que ellos desarrollan se ha logrado la creación de espacios apropiados para las personas con síndrome de Down. “Cada vez hay más oportunidades y la sociedad se abre un poco más”, dijo De Salazar.

“Desafortunadamente en Guatemala hay mucha ignorancia y cuando nace un niño con síndrome de Down los padres no saben qué hacer y al no hacer nada cometen muchos errores, entonces necesitan orientación. Cuando nos dicen que tenemos un hijo con síndrome de Down es como que le están dando a uno casi un diagnóstico de muerte, porque se vive un proceso de duelo porque nadie espera que le vayan a decir que tienen un hijo con discapacidad”, agregó De Salazar.

Además, dijo que les llena de satisfacción ver como muchos de los niños y jóvenes que son atendidos por la Asociación han destacado en eventos deportivos a escala nacional e internacional.

Añadió que tienen una alianza con la Asociación Guatemalteca de Surf y que gracias a ello varios de sus alumnos han destacado en esa disciplina.

“El deporte les sirve para que ellos se den cuenta de que pueden conseguir logros, ellos pueden hacer cosas que ni las personas convencionales se atreven a hacer”, agregó De Salazar.

Un grupo de estudiantes de la Asociación se ha transformado en emprendedores, y desde hace un tiempo producen café, el cual tuestan, muelen, empacan y vende, incluso tienen algunos clientes en estados unidos.

Actividades como esta demuestran que cuando los jóvenes reciben el tratamiento adecuado y los padres comprenden que deben dejarlos valerse por sí solos pueden superar cualquier tipo de obstáculo que encuentren en su camino.

Recaudación

En la actualidad, la Asociación Guatemalteca para el Síndrome de Dow atiende a 75 niños, a quienes se les da terapias especializadas, las cuales también influyen en que los padres de familias los hagan menos dependientes de ellos, pues con eso se contribuyen en el desarrollo de los pequeños.

La atención de un niño o joven con síndrome de Down requiere de inversión, pues cada uno de ellos puede llegar a requerir hasta 150 terapias durante el año, por lo que es necesario lanzar jornadas de recaudación.

Un ejemplo de eso es un torneo de golf previsto para el 25 de octubre próximo en el Guatemala Country Club, en el que se espera la participación de por lo menos 92 deportistas.

Rodolfo Sáenz, gerente United Airlines, empresa organizadora del evento, señaló que es el octavo torneo que se lleva a cabo en beneficio de la Asociación, a la que le han aportado en los últimos siete años unos Q700 mil en beneficio de los niños con síndrome de Dow.

Los organizadores del evento hacen un llamado a los guatemaltecos para que se sumen al esfuerzo y participen en el torneo, el cual, según los organizadores, será de alto nivel competitivo.

Detalles

Para este año se espera contar con la participación de 92 golfistas

Cada deportista debe pagar US$150 de participación

Para más información del torneo se puede comunicar al 23043400

Para obtener ayuda de la fundación se puede ingresar al sitio wwwdounguatemala.org

También se puede llamar al 22775930 y 22937777

