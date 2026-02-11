“El vehículo puede convertirse en un arma”: conductor arrolla a tres personas en Retalhuleu

Durante el programa Impacto Directo, transmitido por Guatevisión, expertos analizaron el accidente ocurrido frente al gimnasio municipal de San Sebastián, Retalhuleu, donde un conductor en aparente estado de ebriedad arrolló a tres personas al colisionar primero con una motocicleta y luego con un bicitaxi. El hecho fue captado por el sistema de videovigilancia municipal y es investigado por las autoridades.

Las imágenes muestran que el vehículo particular colisionó primero contra una motocicleta en la que viajaban dos personas y, segundos después, contra un bicitaxi en el que se desplazaba una más. En total, tres personas resultaron heridas y crisis nerviosa.

Vecinos alertaron a las autoridades, lo que permitió la rápida intervención de cuerpos de socorro y de la Policía Nacional Civil. El conductor fue interceptado y puesto a disposición judicial.

Lo que dicen los expertos

“El vehículo puede convertirse en un arma cuando de forma consciente se dirige hacia una persona para atropellarla”, advirtió uno de los abogados penalistas invitados al programa.

Los expertos explicaron que el caso puede tener distintas consecuencias legales, dependiendo del resultado de la prueba de alcoholemia:

Si se confirma que el conductor iba bajo efectos de alcohol o drogas, se configura el delito de lesiones culposas , con una sanción de hasta dos años de prisión y la obligación de pagar todos los gastos médicos de las víctimas.

, con una sanción de y la de las víctimas. Si no se encontraba bajo efectos de sustancias y se demuestra intención, podría considerarse tentativa de homicidio.

Daños y consecuencias económicas

Además de las lesiones personales, hubo daños materiales. “El pobre triciclero que iba ganando sus centavitos ahí, y el otro muchacho que recién había comprado su moto, hoy perdieron su herramienta de trabajo”, comentó una de las participantes del programa.

Los panelistas también abordaron la cobertura de seguros. “Si el examen del INACIF confirma que iba ebrio, ninguna aseguradora cubre los daños”, advirtió otro analista. También lamentaron que, en muchos casos, los responsables se niegan a pagar y las víctimas no pueden acceder a un abogado. “El Estado rara vez les provee uno”, afirmaron.

Los expertos coincidieron en que este tipo de casos reflejan un patrón de impunidad. “Los que atropellan no son pobres. No era el pobre hombre, era un ebrio”, sentenció una de las comentaristas. La nota concluyó con un llamado a que el conductor asuma su responsabilidad por el bien de los afectados.

