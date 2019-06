Lluvias serán más intensas que en el 2018 y expertos exigen acciones para evitar tragedias

El 14 de junio varios árboles cayeron en Quetzaltenango a raíz de la fuerte lluvia.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Tobar refirió que sus estudios se basan en informes internacionales sobre cambio climático y del Fenómeno del Niño, por lo que “habrá días de mucho calor y luego días de intensa lluvia”.

“Regularmente las costas son las más afectadas con las precipitaciones. Debemos recordar que los derrumbes van amarrados a la deforestación, las autoridades deben tomar las medidas de prevención contra desastres”, señaló.

En el área de la ciudad ha crecido el número de habitantes que ocupan nuevos edificios y por consiguiente generan más basura.

“En la ciudad es un fenómeno triste porque fue diseñada para cierta cantidad de habitantes y los drenajes colapsan porque no fueron hechos para recibir la cantidad de desechos que salen de lugares poblados. La saturación de humedad en el suelo también provoca que se deteriore o se agriete el asfalto”, refirió.

El experto recomienda hacer evacuaciones en zonas de riesgo, aunque considera que se debe garantizar la calidad de vida de los vecinos que sean trasladados a lugares más seguros.

“Estamos a tiempo de salvaguardar las vidas, aunque la gente no se va a retirar si no se dan alternativas dignas donde vivir, es una situación compleja, no solo es crear albergues y no ofrecer vivienda”, refirió.

Riesgo

Tobar recalcó que en las laderas o barrancos ubicados en las periferias de la ciudad de Guatemala es donde más riesgo existe por la saturación de humedad en el suelo, debido a que son áreas que han sido deforestadas para la construcción de proyectos de vivienda.

“Estamos entre los 10 países más vulnerables a efectos del cambio climático, cada vez tendremos lluvias más intensas, debemos preparar carreteras, construcciones y adaptar la forma de trabajar la agricultura”, puntualizó.

Pronóstico

De acuerdo con el informe del Insivumeh, junio es uno de los meses más lluviosos. “Bajo condiciones normales las lluvias se presentarán en horas de la tarde, aproximadamente de 14 a 18 horas y en algunas ocasiones en horas de la noche”, refiere el más reciente boletín emitido por esa entidad.

Según el Insivumeh, las lluvias son asociadas al paso de ondas del este, sistemas de baja presión, abundante humedad en el suelo, temperaturas altas y otros fenómenos climáticos.

David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, indicó que el país se encuentra bajo un fenómeno del Niño “débil” y podría haber efectos no complicados como en el 2012, por lo que se espera una “temporada de lluvia normal”.

“Se espera una canícula del 10 al 20 julio pero habrá que ver si esta se extiende, aunque sí se esperaría una temporada normal de lluvia, pero no más intensa que otros años”, precisó.

Plan masivo

Para evitar más la erosión del suelo, el ambientalista recomienda hacer una reforestación masiva con “Flor de Izote”, al asegurar que funciona como un “fijador del sueldo”, debido a que su raíz es extensa y ayuda a que no colapsen las laderas.

