“Si mamá no está presente, muchas cosas no funcionan”: celebran el Día de la Madre entre abrazos, bailes y homenajes

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se compartieron historias de mamás y estudiantes que participaron en una actividad especial por el Día de la Madre, en la que resaltaron el papel de las madres como ejemplo de fortaleza, unión familiar y amor incondicional.

Con abrazos, sonrisas, bailes y palabras de cariño, madres de familia participaron en una celebración dedicada a reconocer su esfuerzo y entrega en el hogar, previo al Día de la Madre, que en Guatemala se conmemora cada 10 de mayo.

Las actividades estuvieron acompañadas de presentaciones y mensajes especiales de los estudiantes, quienes aprovecharon el momento para agradecer el apoyo y amor que reciben de sus madres.

Historias de lucha y perseverancia

Wendy Licardie, madre de tres hijos, compartió parte de su experiencia como mamá y recordó que hace tres años enviudó, situación que representó uno de los momentos más difíciles para su familia.

“Mi esposo murió por un tema de enfermedad, pero tuvimos unas bases muy buenas familiares y eso hizo que siguiéramos el mismo legado y la misma educación con mis hijos”, expresó.

Licardie contó que, pese a las dificultades, logró mantener el orden y estabilidad en su hogar junto a sus hijos.

Historias de perseverancia y unión familiar marcaron la celebración por el Día de la Madre. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Por su parte, Zulma Estrada, madre de cinco hijos, describió cómo es la dinámica dentro de su familia.

“Es un hogar en constante movimiento, súper alegre. No nos da tiempo de aburrirnos”, comentó.

Gabriela Rivera, quien fue identificada como la mamá más joven del establecimiento y además exalumna, destacó el significado especial que tiene para ella volver ahora como madre.

“Yo tuve la dicha de estudiar aquí, entonces siempre ha sido súper lindo todo lo que hacen y preparan con amor para las actividades”, dijo.

Agradecen el amor de sus madres

Los estudiantes también dedicaron mensajes de agradecimiento y admiración a sus madres durante la actividad.

Sebastián, hijo de Gabriela Rivera, expresó: “Gracias por ser mi mamá y por todo lo que has hecho por mí”.

Christian Licarde resaltó la fortaleza de su madre ante las circunstancias difíciles. “Es una mujer muy luchadora que, a pesar de las circunstancias, ha sabido salir adelante”, afirmó.

Estudiantes agradecen el amor y esfuerzo de sus madres durante una actividad especial. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Samir, hijo de Zulma Estrada, aseguró que una de las cualidades que más admira de su madre es su perseverancia.

“Es sumamente perseverante y me ayuda con la responsabilidad y ser un mejor hombre cada día”, expresó.

“Todo el año hay que honrar”

Durante el programa, los comentaristas de Impacto Directo resaltaron que este tipo de celebraciones escolares forman parte de las tradiciones por el Día de la Madre, una fecha dedicada a reconocer el papel de las madres dentro de las familias.

“Mamá es amor y significa también mucho cuidado”, se expresó durante la transmisión.

También destacaron frases como: “Si mamá no está presente, muchas cosas no funcionan” y “todo el año hay que honrar”, al referirse al papel que desempeñan las madres en la formación y unión familiar.

En Guatemala, el Día de la Madre se celebra cada 10 de mayo, fecha en la que miles de familias realizan convivios, homenajes y actividades especiales para reconocer el amor y dedicación de las madres.

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