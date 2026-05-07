“Usted tiene la soga al cuello, tanto como yo”: ¿quién es Anelsy Quiñónez, la mujer buscada por Interpol por el caso Martínez Murillo?

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, periodistas y analistas abordaron el caso de Anelsy Adelí Quiñónez Corado, señalada por las autoridades como presunta colaboradora en el secuestro y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo, ocurrido el 28 de mayo del 2025. La discusión se centró en el posible grado de participación de Quiñónez Corado, quien permanece prófuga y es buscada mediante una notificación roja de Interpol.

La Policía Internacional (Interpol) emitió una alerta roja contra Quiñónez Corado, de 40 años y originaria de Zapotitlán, Jutiapa, por su presunta participación en el secuestro y desaparición de Martínez Murillo. Según la investigación del Ministerio Público (MP), los captores exigían Q5 millones a cambio de liberar al odontólogo.

Las pesquisas del MP la identifican como empleada doméstica de la víctima y una de las personas que presuntamente conocía la rutina, movimientos y actividades del odontólogo, quien atendía una clínica en El Jocotillo, Villa Canales, Guatemala, y supervisaba un sanatorio en Agua Blanca, Jutiapa.

Durante una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo B, fiscales reprodujeron una escucha telefónica entre Alejandro Girón Castañeda, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal que habría secuestrado al facultativo, y Quiñónez Corado. En la conversación, Girón Castañeda le recomienda no entregarse a las autoridades.

“Usted tiene la soga al cuello, tanto como yo”, se escucha en la llamada presentada por el MP.

Quiñónez Corado respondió: “Como yo no tenía con quién hablar, yo lo que quería era arreglar esta situación”. La notificación roja tiene alcance en 196 países, entre ellos Estados Unidos, México, Brasil, Francia, Japón y Australia.

“Pudo ver la rutina y los movimientos”

Durante Impacto Directo, la periodista y comunicadora Roxana Sánchez consideró que la recomendación de no entregarse podría reflejar un alto grado de participación en el caso.

“Ella pudo ver si es realmente la pieza clave, porque pudo decir ‘ya salió’, sabía la rutina, sabía tantas cosas”, afirmó Sánchez.

La comunicadora añadió que las personas cercanas al entorno familiar suelen conocer detalles sensibles sobre horarios y movimientos cotidianos. “Esta gente lo que tiene miedo es que llegue y realmente comparta esta información”, expresó.

Sánchez también indicó que la emisión de una alerta roja internacional podría evidenciar que las investigaciones apuntan a una estructura con posibles conexiones fuera de Guatemala. “Que hayan girado orden de Interpol quiere decir que esta red puede llegar más allá de Guatemala”, señaló.

Expertos hablan sobre confianza y estructuras criminales

El fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, Omar Sosa, afirmó durante el programa que la investigación deberá determinar el grado de participación de Quiñónez Corado.

“Ella realmente pudo haber sido amenazada, pero al final nadie la puede obligar a hacer algo que ella no quiera”, indicó.

Sosa agregó que el caso refleja la preocupación por la inseguridad y la necesidad de verificar antecedentes de personas contratadas para labores domésticas. “No se puede confiar hoy uno absolutamente de nadie”, comentó.

Por su parte, la mercadóloga y coach de vida Nydia González afirmó que, en casos de secuestros y hechos violentos, las primeras líneas de investigación suelen centrarse en personas cercanas a las víctimas.

“Las personas que están más cercanas son quienes conocen cómo vives, tus horarios y tus movimientos”, expresó.

También señaló que, según la información divulgada en el caso, la estructura habría actuado de forma planificada. “Esto es parte de una red criminal, porque viendo todo lo que hicieron, todo fue bien planeado”, afirmó.

Otros implicados en el caso

Por este caso, el Ministerio Público solicitó órdenes de captura contra Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, señalado como presunto cabecilla; Carlos Antonio González y González, supuesto negociador; Juan Ubaldo Tzun Castillo, vinculado al cobro del rescate; Juan Oswaldo Tzun Hernández y Paola Isabel Díaz Ramírez, señalada de brindar apoyo logístico.

Las investigaciones apuntan a que la estructura habría seguido durante varios días a Martínez Murillo antes de su desaparición. Según el MP, el odontólogo fue interceptado luego de salir hacia su clínica en El Jocotillo, Villa Canales.

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