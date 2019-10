Extensionistas del Maga trabajan sin sueldo y compran semillas para huertos familiares

Un grupo de trabajadores toma las instalaciones del Ministerio de Agricultura en Huehuetenango, para exigir el pago de cuatro meses de salario. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

Los empleados tienen hasta el martes 22 de octubre para presentar sus facturas e informes al Departamento de Recursos Humanos, sin embargo, extensionistas que ya entregaron todos los documentos denunciaron que el personal en la sede de Huehuetenango no envía a la capital los expediente para tramitar los pagos.

Los afectados llegaron a las oficinas del Maga en Huehuetenango y exigieron al delegado Camilo Cano agilice el envío de los documentos a la sede central.

Jacobo Villatoro, extensionista de agricultura familiar, manifestó que es injusto lo que vive pues no se les paga los salarios pese a que ellos cumplen con las metas que se les exigen. Villatoro es uno de los empleados que ya entregó los informes y documentos, pero no aún no le pagan.

Agregó que en su caso y el de otros extensionistas han prestado dinero a familiares y amigos para trasladarse a las comunidades, incluso han comprado insumos con el dinero que prestaron porque del Maga no reciben viáticos.

“No entendemos cuál es el motivo del porqué no nos atienden, por qué no gestionan nuestro pago”, dijo.

Eduardo Villatoro, otro de afectado, explicó que tiene correos electrónicos de la sede central del Maga donde le explicaron que de la delegación en Huehuetenango no gestiona para cancelar pagar los meses de junio, julio, agosto, septiembre y la primera quincena de octubre a los extensionistas.

Villatoro comentó que han comprado semillas para los huertos familiares porque del Maga no reciben respuesta a sus gestiones para dotarlos de materiales. “Nosotros tenemos que aportar para las capacitaciones y algunos insumos”, lamentó.

“He prestado dinero a mis papás y hermanos para poderme desplazar a la comunidad donde trabajo y no descuidar a mi grupo, pero esta situación ya es insostenible”, expresó la extensionista María Palacios quien está embarazada.

Palacios comenzó a trabajar en junio y desde esa fecha no recibe salario. La profesional también es madre de una niña de cinco años.

Vanesa Román, extensionista de hogar rural, explicó que la medida de acudir a la sede departamental del Maga a protestar es porque les urge que les paguen sus salarios. “Estamos contratados desde marzo”, expresó.

Respecto al tema el delegado Camilo Cano manifestó que se efectuarán los trámites necesarios para que el Maga pague los salarios.

