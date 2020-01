Gobierno crea comisión que dará seguimiento al acuerdo de paz en San Mateo Ixtatán

El presidente Alejandro Giammattei presenta a su gabinete a pobladores de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

El Acuerdo Gubernativo con vigencia de cuatro años verificará que se cumpla el acuerdo por la Paz y el Desarrollo en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.

LECTURA SUGERIDA Los cambios en el Sistema Penitenciario que planea Alejandro Giammattei Miguel Barrientos Castañeda 28 de enero de 2020 a las 02:11h

Esta comisión fue creada por el proceso de la negociación entre el sector público, privado, organizaciones comunitarias y pobladores que participaron en la firma del acuerdo para la paz y desarrollo el 8 de noviembre de 2018.

La función de la Comisión será establecer las condiciones para la solución de la conflictividad social y desarrollo sostenible de este municipio, mediante la verificación de los compromisos contenidos en el acuerdo de 2018.

Agrega que se implementará acciones pacíficas, reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos, además del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la recuperación y construcción de la gobernabilidad en este poblado, ubicado a 130 kilómetros al norte de Huehuetenango.

La Coves dependerá directamente del Ejecutivo y su función está limitada a verificar y dar seguimiento a las acciones y mecanismos implementados por los ministerios y distintas dependencias del gobierno para solucionar la conflictividad del área.

El vicepresidente Willy Castillo presidirá la Comisión que tendrá reuniones a cada tres meses y que está integrada por los ministros de Educación, Salud y Asistencia Social, Agricultura Ganadería y Alimentación, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Economía, Gobernación, Defensa Nacional, Gobernación Departamental y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La Coves llevará a cabo reuniones de forma periódica para recibir informes de los avances de cumplimiento de acuerdos de acciones que cada ministerio debe desarrollar en San Mateo para llevar desarrollo a sus comunidades.

Acuerdo de paz

El 8 de noviembre de 2018, la organización 13 Democracia que aglutina varias comunidades, alcaldes auxiliares, representantes de diferentes poblados, Concejo e instituciones de gobierno firmaron el Acuerdo para la Paz y Desarrollo de San Mateo Ixtatán, el cual significó un hecho histórico en la búsqueda para solucionar la conflictividad social en la zona, pese a que el grupo opositor no participó.

San Mateo Ixtatán cuenta con 44 mil 495 habitantes, posee una extensión territorial de 560 kilómetros cuadrados, el índice de desarrollo humano se sitúa por debajo del 0.494, reciben el 0.05 por ciento del presupuesto del país, 29 comunidades de las 41 no tienen energía eléctrica y el déficit habitacional es del 86.13 por ciento.

Fin al conflicto

El cardenal Álvaro Ramazzini comento durante la visita presidencial del sábado que es momento de olvidar las diferencias. “Yo sé que aquí – en San Mateo – hay gente que no me quiere, les he pedido que se acerquen para decirles frente a frente que es lo que a mí me interesa, el bienestar de esta gente abandonada”, dijo.

Ramazzini expuso que solicitó al grupo que no está de acuerdo para que digan por qué no quieren el progreso para San Mateo y subrayó que no las peleas no pueden continuar porque solo dejan heridas y hacen perder tiempo, reiteró invitación a dialogar.

“Estamos aquí para decir que queremos vivir en paz, pero no lo podemos hacer si no hay bienestar y desarrollo integral que quiere decir vivienda, comida y derecho a lo que una persona tiene derecho”, enfatizó.

Agregó que su lucha es para que se mejore las condiciones de vida de los necesitados en las comunidades marginadas, sin acceso a desarrollo ni oportunidades. “No me interesa el dinero, aunque quisiera tenerlo para hacer muchas obras buenas, no me interesa el poder, ni que hablen bien o mal de mí. ¿Qué es lo que me interesa? El bien de esta gente a la que sirvo”, acotó.

Ramazzini argumentó que le duele saber que los “paisanos” tienen que irse a Estados Unidos para tener las oportunidades que no se generan en las comunidades. “Lo que queremos es el bien de la gente, se hizo la petición de un hospital, excelente, pero sueño con tener un instituto técnico donde los hijos e hijas de ustedes se preparen para tener un empleo y ganarse la vida honradamente”, destacó.

Andrés Santizo Gómez, alcalde de San Mateo, reconoció el esfuerzo del gobierno y manifestó que espera que la ayuda sea durante los cuatro años y no solo los primeros días. “Estamos olvidados, no tenemos seguridad, la población está abandonada, esperamos que las cosas puedan cambiar para felicidad y desarrollo de nuestra gente”, expresó.

Conflictividad

San Mateo Ixtatán ha sido noticia por los múltiples conflictos generados por de la construcción de un proyecto hidroeléctrico en la zona de Ixquisis donde hubo enfrentamientos entre grupos de vecinos a favor y en contra la construcción de la hidroeléctrica que dejó muertos.

El grupo que se opone a que la paz retorne al municipio se niega a participar en el proceso de diálogo porque argumentan que no es transparente y argumentan que la empresa Energía y Renovación financia las actividades. La semana pasada, Rigoberto Juárez quien dice ser autoridad ancestral entregó una carta en la Casa Presidencial para exigir información del motivo del gabinete en San Mateo.

Contenido relacionado

> Gobierno busca generar desarrollo en San Mateo Ixtatán

> Por vengar la muerte de un curandero, turba quema una autopatrulla y bloquea ruta hacia México

> Anuncio de terna para gobernador en Huehuetenango genera pugna en el Codede