El recapeo de las calles, la ejecución del catastro en los mercados y una posible suspensión del POT, son los planes del nuevo alcalde de Xela

En menos de 72 horas, el alcalde electo tendrá que enfrentarse a la ejecución de un catastro en los mercados, proyecto que dejó aprobado el actual Concejo, este tema ha generado dos manifestaciones masivas de los arrendatarios de los mercados que se oponen a dicha acción, la comuna asegura que es para ordenar y los comerciantes consideran que perderán beneficios y que los perjudicará.

Otro reto para “JF” será la reparación de las calles, un proyecto de Q22.4 millones que tenia planificado el actual gobierno municipal, pero que debido a un incumplimiento de la empresa a cargo de la obra, no se concretó, finalmente la comuna y la empresa llegaron a un acuerdo, la municipalidad pagará un total de Q5.1 millones a la constructora H3 Guatemala por el 22 por ciento de la obra que realizó. Quedarían Q17 millones para que el Concejo Municipal electo lleve a cabo el recapeo.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) también es un asunto pendiente que debe abordar el próximo Concejo, grupos que se oponen a este instrumento creen que JF podría derogarlo.

El sindicato y el pacto colectivo para los empleados municipales es otro tema que debe enfrentar JF, así como la deuda con el Inde, entre otros.

Sobre estos temas, Prensa Libre le consultó al alcalde electo, Juan Fernando López, y esto respondió.

¿Qué pasará con el Catastro en los mercados?

Lo vamos a hacer, vamos a terminar ese catastro, porque si nosotros no hacemos ese catastro, no vamos a poder cobrarle a la gente. A partir de tres meses después de la toma de posesión nosotros vamos a bancarizar todo, ya no habrá personas que vayan a cobrar en los mercados, todos tienen que ir a pagar al banco, queremos recuperar lo que Quetzaltenango tiene que recuperar, que son sus mercados, tenemos que hacer un par de mercados en los cuatro años que primeramente Dios nos va a dar de estar ahí.

Y de dónde va salir, del mismo mercado, entonces tenemos que trabajar duro en conjunto y que se haga lo que se tenga que hacer con el mercado, porque del mismo mercado va salir otro mercado.

El catastro es muy importante para el municipio, yo conozco los mercados totales, yo he estado mucho tiempo entre ellos y conozco los mercados, tenemos que realizarlo.

¿En qué sectores construiría los mercados?

En los mismos sectores donde están, no hay más propiedades grandes para poder hacer un par de mercados, en los mismos sectores donde están, no podemos ir parchando en otros lados porque lo mismo será, hacemos un mercado y también se va llenar de gente nueva.

Mínimo tenemos que hacer el mercado Minerva de dos niveles, con parqueo arriba y desaparecer toda la parte que está afuera, que cada uno de ellos tenga su propio local.

¿Qué hará con el recapeo de las calles?

La ventaja que tenemos es que yo tengo mucha experiencia en esto, no desconozco absolutamente nada en construcción de calles, por el momento tenemos que ver realmente si la empresa H3 deja solucionado su problema con el alcalde o el alcalde con la empresa, para nosotros es importante poder retomar no solo esas calles sino como mínimo unas 40 a 50 calles más para poder darle mejor calidad de vida a los quetzaltecos.

¿Cómo se trabajará el recapeo de las calles?

Ya hemos estudiado eso con el concejo, vamos a buscar empresas que realmente tengan la capacidad para trabajar de noche, no vamos atrabajar de día, el trabajo será de noche para no obstaculizar el tránsito.

Abrir un agujerito y dejarlo 15 días, no, vamos a ser muy rigurosos en ese sentido para que el quetzalteco vea el cambio, lo merecemos y será de noche.

Tenemos que trabajar muchísimo, al llegar tenemos que empezar a hacer estudios, de hecho ya existen algunos, a más tardar a finales de marzo tenemos que empezar a trabajar los proyectos, hay que licitarlos en Guatecompras.

Lo que me preocupa bastante son los tiempos, porque hoy el cambio climático está muy variable, puede llover antes o después, tenemos que avanzar como mínimo todo el mes de abril para empezar a trabajar.

¿Qué piensa del presupuesto municipal 2020?

Hay muchos proyectos, tenemos que replantear el POA, lo dejaron muy amarrado, no quedó para estudios, por ejemplo, un pequeño o tremendo gran problema que tenemos es el sistema informático que está a punto de colapsar, según se dice que para el día 15 ya no se podrá imprimir los recibos únicos que tenemos, entonces tenemos que iniciar, de hecho ya empezamos a trabajar para no tener problemas.

Si no sirve el sistema informático no se podrá pagar, porque no se puede cobrar, entonces de hecho ya empezamos a trabajar en ello.

No hay recursos para un estudio sobre el sistema informático, no quedó contemplado, quedaron Q5 millones para el inicio de la compra y un sistema informático no cuesta eso, cuesta mucho más.

En el 2011 se hizo un estudio, pero para la fecha ya es obsoleto, el municipio necesita muchas cosas más que un estudio de hace casi nueve años.

¿De qué forma abordará la deuda del Inde?

La tenemos que abordar con mucha responsabilidad y poder negociar con ellos, no solo tiempo, sino también la deuda, o pedir exoneración al gobierno central. Continuaremos con los pagos, claro, sino nos quedamos sin luz, tenemos que seguir pagando y honrar la deuda que tenemos, que no es una deuda sino es el consumo que tenemos.

¿Qué pasará con el sindicato y el pacto colectivo?

Son negociaciones que no solo el trabajador debe tener, también la población debe ser el beneficiario absoluto de esos pactos colectivos.

¿Qué pasará con los empleados, habrá cambios?

Claro, de lo contario no va caminar esto, tiene que haber gente de confianza, con mucha capacidad para poder tomar esos puestos de confianza.

Tengo el honor de representar una empresa por más de 45 años, se cómo funciona, tal vez no todo pero si su mayoría, nosotros no vamos a venir a lo loco y a cortarle el trabajo a la gente, yo soy amante del trabajo, pero también tengo que tener gente de mi confianza, que haga bien su trabajo y a la que le pueda pedir información fidedigna, que no me este engañando y que no engañen a la población.

Hasta el momento tenemos estudios sobre lo que vamos a hacer, por el momento no le puedo decir áreas, ni nada, ni la cantidad, sino en su momento.

¿Cuál será su estrategia para lograr una buena ejecución de obras?

Hacer equipo con todos, trabajadores, Concejo y nosotros. Nosotros sabemos cómo se ejecuta, que lleven todos sus tiempos y se empieza a ejecutar, tiene mi palabra que la ejecución tiene que ser transparente y tiene que empezarse a ejecutar si es posible ya en marzo, a finales, que salgan todos los proyectos ya de Guatecompras.

¿Habrá cambios en la Dirección Municipal de Planificación?

En su momento yo voy a decirlo.

¿Qué cambios verán los quetzaltecos en los primeros seis meses de su administración?

Verán proyectos ejecutados, la solución que le vamos a empezar a dar a las inundaciones y vamos a hacer una coordinadora de mercados para que ya no exista la anarquía, incluiría a todos los comerciantes.

¿Cuáles serán sus disposiciones sobre el Plan de Ordenamiento Territorial?

La verdad que como Concejo tenemos que ver, estudiar realmente como está el tema, por el momento no le puedo dar ningún adelanto, hasta que veamos realmente como están los estudios.

Derogación no creo que sea necesario, si no más que todo dejarlo en suspenso para que sean incluidas todas las comunidades, porque ahí no hay inclusión de nada, solo es un reglamento, pero tenemos que estudiarlo bien, con todas las comunidades y tomar en cuenta a todos por igual, no hay ningún tema financiero sobre cómo vamos a estar en 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, tampoco tenemos cuántos profesionales hay y tenemos problemas con casi todos los municipios vecinos, entonces hay que arreglar muchísimo todo eso.

En este momento el POT viola la Constitución de la República en el artículo 39, la tenencia de la tierra, hay muchas cosas que estudiar, por el momento, lo único que le puedo decir es que hay que sentarse con todas las comunidades y hacer una mesa técnica.

¿Qué opinión tiene sobre el amparo en su contra?

A mí no me han notificado nada, esto es pura campaña negra que tiene la gente, a ese amparo ya respondí y tomaré posesión, los entes investigativos tienen que hacer su trabajo.

