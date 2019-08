Guerreras quetzaltecas preparadas para competir en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019

Ericka Esteban y Matha Canastuj viajaron ilusionadas por tener una buena actuación en la justa continental. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

Las corredoras partieron este fin de semana rumbo a Lima, Perú donde se desarrollará la justa continental del 22 de agosto al 1 de septiembre. La delegación guatemalteca está integrada por 19 paraatletas en ocho disciplinas.

Marvin Tumax, entrenador de atletismo, fue el encargado de la preparación de las deportistas y aseguró que son unas guerreras a pesar de las circunstancias han mostrado mucha disciplina y esfuerzo en cada día de entrenamiento para llegar en óptimas condiciones.

“El proceso tiene cuatro años de trabajos desde el reclutamiento de los talentos, estuvimos en los Paranacionales con 12 atletas, cinco clasificados a Paracentroamericanos y luego participamos en barranquilla Colombia donde se logró ubicar a las deportistas”, explicó Tumax.

“Son atletas que no saben rendirse, trabajan demasiado, son ejemplo de lucha y perseverancia. Las expectativas son con ellas mismas, de superar sus propios límites, espero que tengan buenas competencias”, señaló el entrenador.

Martha Canastuj y Ericka Esteban son campeonas nacionales, además fueron doble medallista en los Juegos Paracentroamericanos de Nicaragua en el 2017 y han representado a Guatemala en El Salvador y en los campeonatos de Medellín y Barranquilla, Colombia.

Canastuj tiene parálisis cerebral denominada hemiplejia, una discapacidad motora que presentó desde pequeña. Su división para las competencias es T36.

“Estoy muy feliz y contenta porque vamos a representar a Guatemala, los objetivos son representar dignamente a Guatemala para mostrar lo que venimos haciendo. Hemos luchado mucho para estar en este lugar, no es algo fácil, es algo difícil porque tenemos que hacer un doble esfuerzo”, explicó la corredora de 24 años.

La paraatleta envió un mensaje para las personas que tienen una discapacidad para que se esfuercen por conseguir lo que sueña, agregó que muchas veces el problema es mental.

“Mi mensaje para las personas es que no se dejen vencer por la discapacidad, que hagan lo que les gusta, a veces uno se pone los limites, Dios sabe porque hace las cosas pero lo de nosotros es demostrar que las cosas se pueden hacer a veces”, añadió la doble medallista de oro en Nicaragua.

Ericka Esteban con 17 años está en su primera participación parapanamericana. Esteban practica el atletismo desde hace tres año gracias al apoyo de su familia quienes la animaron a cumplir uno de sus sueños.

“Estoy muy feliz de portar los colores de Guatemala. Cuando estudiaba en la Escuela Especial Xelajú allí me vieron para poder ser parte de la selección de Xela, desde los 10 años soñaba con representar a Guatemala en el deporte y ahora gracias a Dios tengo esa oportunidad”, explicó Esteban.

La corredora contó que de pequeña sufrió una caída que le provocó parálisis cerebral denominada monoplejia en su lado izquierdo que le ha dificultado la movilidad. Pese a la discapacidad está cerca de cumplir su sueño de ser seleccionada nacional en un evento importante en el deporte.

“Mi familia me apoya en esto, me han enseñado mucha disciplina en el deporte para no perder ni un entrenamiento, entrenar fuerte y esforzarme al máximo para lograr cosas importantes. La expectativa que tengo es demostrarme que puedo hacer las cosas”, señaló la seleccionada de 17 años que está en la categoría T37.

#RetoLima 🇬🇹 🇵🇪 🙌

Concluye la conferencia de prensa donde se dieron detalles de la inauguración de #JuegosParapanamericanos #Lima2019. La delegación de Guatemala será parte del acto de bienvenida, en Plaza Banderas, y debutará mañana, con el para tenis de mesa. #JugamosTodos pic.twitter.com/PFRyU7e7D8 — CDAG (@CDAG_Guatemala) August 21, 2019

Las dos corredoras verán acción en las preliminares de paraatletismo en las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos. Las competencias continuarán del 24 al 28 de agosto con los eventos finales.

