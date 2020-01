Integrantes del nuevo Concejo se informan sobre las finanzas municipales

Autoridades municipales actuales entregaron documentos e información a los electos. (Foto Prensa Libre: María Longo)

Desde la mañana de este martes 14 de enero de 2020, el Concejo actual, así como el electo conocieron el acta de participación de las unidades de Auditoría Interna Municipal en el control financiero administrativo, documento que estuvo conformado por más de 19 puntos.

Como parte de la reunión, el Concejo electo, que tomará posesión mañana 15 de enero, conoció datos sobre las finanzas municipales.

En el punto décimo segundo del documento, se informó que Mario Menchú, director de la Administración Financiera Integrada Municipal (AFIM) entregará la declaración jurada de la integración de saldo de caja al 12 de enero de 2020, que asciende a Q309 millones 724 mil 243.21.

Según informaron los más de Q309 millones incluyen Q1 millón 166 mil 344.45 de las seis cuentas del Banco Inter S.A. que es sobre la donación de Andalucía, España.

Además, se indicó, que se entregó información en cuanto al efectivo disponible por un monto proyectado de Q84 millones 807 mil 905.

El alcalde electo dijo que aunque el informe es e Q309 millones, hay más de Q200 millones que ya están comprometidos y junto a su Concejo analizarán esta situación.

“Hoy es una parte bien importante para nosotros, ya que conocimos en realidad cuánto es lo que tiene la municipalidad, el pueblo, cuánta deuda hay a los acreedores o empresarios, también conocimos que hay Q309 millones pero no todos es líquido, son solo Q84 millones para poder ejecutar, entonces no es todo lo que se dice, recibimos toda la documentación que soporta lo que hablo. Con esto conocimos el 90 por ciento que no se hizo en seis meses de transición”, dijo el alcalde electo Juan Fernando López.

En el transcurso de la reunión, que es parte del proceso de transmisión de mando, hubo una confusión que generó una larga pausa.

“Se están arreglando unos saldos que no estaban coincidiendo y eso es parte de todo este trabajo para que queden las cuentas claras, hay una cuenta bancaria a nombre de la Municipalidad de Quetzaltenango sin embargo no le pertenece, es de una Junta de Andalucía que hace un poco más de ocho años iniciaron unos trabajos, se iba a emprender un nuevo proyecto que ya no se hizo y las personas a cargo se desaparecieron, pero el dinero es de ellos”, aseguró el alcalde Luis Grijalva.

Los integrantes del Concejo electo pidieron un punto para pronunciarse, expresaron que recibían la información del acta sin perjuicio de lo que establezca la Contraloría General de Cuentas al revisar el documento, resaltaron que cualquier responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera surgir de la entrega de la documentación corresponde al Concejo del periodo 2016 – 2020.

Los integrantes del Concejo actual: Armando Castillo, Roberto Soto, Gerardo Yarzebski, Fabiola Ávila, Fredy Hastedt, Carlos González, Mirta García, Olga Moscoso, Felisa Muñoz, Irma de León y Josué Pérez, también se excusaron de alguna responsabilidad ante lo suscitado cuando “no cuadraban los valores”.

El Concejo electo pidió una copia del contrato entre la Municipalidad de Quetzaltenango y el Bando de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima (Banrural S.A.) respecto a la cuenta del tesoro y el contrato por la prestación de servicios bancarios por manejo de los ingresos de la Municipalidad de Quetzaltenango.

La reunión duró más de 7 horas, cuando el acta había sido enviada para su impresión, los participantes recordaron que no habían abordado el tema de las llaves de la alcaldía lo que hizo que continuaran con el dialogo.

