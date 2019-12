Q376 millones para el presupuesto 2020 de la Municipalidad de Quetzaltenango

En relación al presupuesto, los concejales conocieron la noche del miércoles 4 de diciembre de este año el Plan Operativo Anual 2020. (Foto Prensa Libre: María Longo)

A 43 días que concluya el periodo de la administración actual, los integrantes del Concejo de Xela y trabajadores municipales se reunieron en un restaurante de la zona 1 de Xela donde según Julio Lima, concejal primero, consumieron una “refacción” y trabajaron desde las 17 horas hasta las 21.30 horas para la presentación final y “aprobación” del presupuesto 2020.

“Se examinaron las fuentes de ingreso porque lo primero de un presupuesto es confirmar las fuentes de ingreso, se hizo una revisión y consideramos que los ingresos de la Municipalidad de Quetzaltenango se han consolidado y van a mejorar, debe bajar la cartera moratoria”, aseguró Lima.

El Concejo aprobó los egresos municipales en un total de Q376 millones 77 mil 788, cifra que será distribuida en Q192 millones 488 mil 798 para la Municipalidad de Quetzaltenango, Q165 millones 339 mil para la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) y Q18 millones 250 mil para la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (Emax).

El presupuesto total del 2019 fue de Q343 millones 742 mil 710, lo que representa un incremento para el 2020 de Q32 millones 335 mil 78, el aumento será para la Municipalidad de Quetzaltenango y la EEMQ, en el caso de la Emax se contempló una reducción de aproximadamente Q1 millón.

De acuerdo con Lima “se dejó” un fondo de inversión para disponibilidad del nuevo “Concejo” de Q40 millones.

En cuanto a la obras de inversión, informó que se aprobaron más de 20 proyectos de “obra gris” para el 2020. “Se incluyeron proyectos de drenajes, la iluminación del Centro Histórico y la compra de un terreno para construir la planta de tratamiento de aguas residuales”.

En cuanto al lugar donde se llevó a cabo la aprobación del presupuesto, Lima aseguró que fue en un restaurante por “la cantidad de personas”, sobre lo erogado para dicho acontecimiento, indicó que al final se incluyó una “refacción” para todos los presentes.

“Se trabajó desde las 17 horas hasta las 21.30 horas, el costo, no tengo ese dato pero multipliquemos el costo de refacción por 25 personas, las refacciones son como de Q35 a Q40”, informó.

El alcalde Luis Grijalva aseguró que “el dinero” de los proyectos que no fueron ejecutados en el 2019 está dentro de la municipalidad y tiene “un destino”, agregó que en el presupuesto 2020 no están programadas las obras que no se ejecutaron en el último año de su gestión, porque los recursos ya fueron designados.

“El próximo año se continuará con los proyectos que no se ejecutaron en el 2019, los que iniciaron se tendrán que terminar y los que no iniciaron está el dinero para que se puedan ejecutar, aquí solo hablamos de ingresos y egresos del 2020”, explicó Grijalva.

Como parte del presupuesto se contemplaron Q51 millones 142 mil 500 para 23 obras y Q11.6 millones para proyectos de la EEMQ.

Además de Q1 millón para la compra de cámaras de videovigilancia de la Policía Municipal de Transito de Quetzaltenango (PMTQ), estarías serían instaladas en las zonas 1, 2, 3, 6, 7 y 8.

Así como Q6 millones para adquirir el terreno de la planta municipal de aguas residuales y Q405 mil para el funcionamiento de la Escuela Taller.

