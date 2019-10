Señalan a trabajadores municipales por un supuesto cobro ilegal de Q15 mil

Abogado de usuaria del Juzgado de Asuntos Municipales señaló a dos trabajadores de cometer actos de corrupción. (Foto Prensa Libre: María Longo)

El 20 de septiembre de este año acudió un abogado al juzgado de Asuntos Municipales, en donde denunció un supuesto caso de corrupción, informó que dos trabajadores del juzgado le habían pedido dinero a su clienta para que el proceso en su contra, fuera resuelto a su favor.

De acuerdo con la denuncia, la presunta agraviada sería Alma Lorena Ixquiac quien era representada por el profesional Saúl Martínez, el documento registra que los señalamientos fueron en contra de Fredy Cux, asistente y Ronald Hernández, notificador.

“Le pidieron dinero para poder resolver a su favor un caso que se está ventilando en este Juzgado de Asuntos Municipales por la demolición de un muro municipal en el mercado la Terminal y que ellos han continuado llegando a ver a su cliente para solicitarle más dinero, que el cuenta con los medios de prueba necesarios para probar lo que dice”, se lee en la denuncia.

En el documento hace referencia a que la jueza resolvió en contra de la denunciante por lo que ella y su abogado están molestos, se presume que tenían un acuerdo con los denunciados.

La jueza de Asuntos Municipales Thuly Jacobs recibió la denuncia y envió el documento al alcalde Luis Grijalva, al director de Recursos Humanos y a la Auditora Interna, además pidió que se investigara el caso.

Lea además: 10 cosas que debes saber del concierto que darán Los Tigres del Norte en Quetzaltenango

“Según lo que me indicó el abogado habían sido como Q15 mil. Yo misma le pedí al abogado que pusiera la denuncia penal porque realmente es necesario que se pueda aclarar la situación, no solo por el nombre de los compañeros sino por la imagen del juzgado”, indicó la jueza Jacobs.

Agregó que el caso se conoció en el juzgado y ella resolvió imponer una sanción de Q10 mil a Ixquiac, la denunciante.

“Se resolvió en contra porque ella había infringido los reglamentos y demolido un muro sin autorización, además se le hizo un apercibimiento de volver a construir el muro. Se nos han requerido informes de cada oficina como auditoria y recursos humanos para aclarar qué pasó en este caso”, refirió.

La jueza también invitó a denunciar a todas las personas que son víctimas de este tipo de hechos en cualquier institución, aseguró que de esta forma se puede evitar la corrupción y según relató debe “certificar” al Ministerio Publico (MP) lo suscitado.

Fredy Cux, uno de los denunciados tiene 19 años de laborar en la comuna, está en el renglón 011 y es secretario del sindicato minoritario de la Municipalidad de Quetzaltenango, indicó que ya se puso a disposición del MP y que está interesado en que se resuelva el problema para “limpiar” su nombre.

“Me interesa aclarar esta situación lo antes posible, en virtud que desconozco completamente de que mi persona allá requerido cierta cantidad. A veces son represalias en contra de los trabajadores municipales porque hacen las cosas de forma ilegal y quieren que se les resuelva como ellos consideran”, indicó Cux.

El asistente afirmó que ya tiene una abogada para enfrentar la denuncia. “Voy a luchar legalmente para que mi nombre quede esclarecido. Si están los medios de prueba ellos sabrán pero yo no he recibido la cantidad de Q15 mil. Yo ya tuve acceso no legalmente, pero ya tuve acceso a la denuncia que está en el MP”.

Mario Solís, director de Recursos Humanos aseguró que el caso se investiga y que esta semana fueron citados los dos señalados para que den su declaración en el proceso administrativo.

Agregó que en lo que va del año ha conocido más de 150 procesos administrativos por diferentes faltas de los empleados municipales.

Se intentó obtener la versión de Ronald Hernández, el otro denunciado, pero en dos ocasiones no fue localizado en el juzgado, según informaron se encontraba en el cumplimiento de sus funciones como notificador.

Contenido relacionado

Los nueve hallazgos de la auditoría realizada en el Cementerio General

Para el alcalde de Xela su viaje a Haití fue una experiencia “traumática” por ser un “Estado fallido”

Trabajos en calle dañada serán provisionales porque proyecto quedará para el 2020