Comerciantes tuvieron pérdidas, gastos extras y duplicaron su esfuerzo físico a causa de los bloqueos de vecinos que exigieron la reparación de carreteras

Mototaxis ofrecían sus servicios a viajeros y comerciantes que estaban en el bloqueo. (Foto Prensa Libre: María Longo)

El sector Cuatro Caminos es utilizado por comerciantes de Quetzaltenango que distribuyen sus productos a Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Guatemala, y la frontera con México, razón por la que este miércoles 29 de mayo de 2019 emprendedores quetzaltecos se quedaron parados a causa de los bloqueos.

A pesar de la imposibilidad para trasladarse, los comerciantes encontraron la forma que algunos de los productos llegaran a su destino, en ciertos casos optaron por pagar un flete y cargar la mercadería hasta el otro vehículo, también se observó a pobladores que caminaron con el producto en la espalda hasta abordar un bus, otro ingenio fue utilizar carretas y otros objetos para caminar y trasladar la mercadería.

En todos los casos el inconveniente representó mayor esfuerzo físico, un gasto extra o pérdidas económicas, además del incremento en el pasaje, usuarios denunciaron que pilotos del transporte extraurbano “cobraron más de lo normal” para trasladarlos de Cuatro Caminos a Xela.

En el caso de Miguel Ramos Cotoc, quien comercializa hortalizas de Almolonga, relató que llegó a cuatro caminos a las 5.30 horas pero el paso “ya estaba bloqueado”, como debía cumplir con la entrega de su producto tuvo que contratar un vehículo que del otro lado de la carretera lo esperara para llevar la mercadería, esto implicó un gasto extra de Q150.

“Si nos afecta porque tenemos que gastar más, nos perjudica y no podemos dejar a otros lugares sin las verduras, pero qué podemos hacer hay que ser solidarios porque las carreteras están mal, tuve que pagar otro carro“, afirmó

Otro comerciante afectado fue Agustín Chivalán Lux quien comercializa especias, para cumplir con su reunión de negocios tuvo que caminar 1 kilómetro.

“Yo iba de día de negocios a Quetzaltenango, iba a vender, pero tuve que caminar hasta donde están las camionetas que me llevan, esto me complica pero según dicen que las carreteras están abandonados y es cierto, yo que soy comerciante viajo mucho y he visto que por todas lados las carreteras están quebradas y llenas de hoyos con agua”, afirmó

En el trayecto del bloqueo se observo a niños que junto a sus padres cargaban la mercadería o sus pertenencias, algunos afirmaron que viajan desde otros departamentos a Quetzaltenango para buscar empleo ya que en sus comunidades “no hay”.

Los manifestantes aseguraron que continuarán con los bloqueos de carreteras hasta que se realice un acuerdo gubernativo para la reparación de las carreteras y que se empiece con los trabajos, además advirtieron que pueden tomar las aduanas.

La mañana de este miércoles 29 de mayo, llegaron a Cuatro Caminos más vecinos de Huehuetenango quienes se unieron a la medida, los inconformes aseguraron que solicitaron refuerzos para tener más personas en los bloqueos que aseguran continuarán mañana.

“La lucha es para informar que nuestra carretera está en pésimas condiciones, hay un tramo carretero de 29.2 kilómetros desde San Mateo Ixtatán a Santa Cruz Barrillas en 10 años se han gastado más de Q200 millones sin que lo terminen, dónde están esos Q200 millones”, dijo Pascual Juárez, manifestante.

Agregó que el proyecto fue adjudicado por instituciones como el desaparecido Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), e incluso que el inicio de los trabajos en el área afectada fueron inaugurados una vez más por el actual presidente Jimmy Morales.

“Le pedimos a las constructoras y a los gobiernos corrompidos por constructoras que ya es hora que nos devuelvan algo de lo que nos han robado, se han desfalcado más de Q200 millones, ya no queremos más gente incapaz, señores de otros departamentos levantémonos para denunciar el estado de las carreteras. Para los impuestos no nos aceptan Q1 menos ahora no queremos ni 1 kilómetro sin asfalto”, afirmó.

