El primer ministro francés, Gabriel Attal, subraya que el sabotaje que ha sufrido las líneas de tren “estaba bien preparado y demuestra un buen conocimiento de la red”.

La compañía nacional de ferrocarriles francesa SNCF explica que desde la noche del 25 de julio han sido víctima de “varios actos malintencionados, simultáneos, que afectaron a las líneas de alta velocidad Atlántica, Norte y Este”. El grupo ferroviario precisa en un comunicado que “se provocaron” incendios para dañar sus instalaciones.

La ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castera, condena este “sabotaje” contra los “Juegos de los deportistas”, mientras que su homólogo de Transportes, Patrice Vergriete, denuncia un “acto criminal escandaloso” que ha afectado a unos miles de personas que viajan hacia París para asistir a la ceremonia.

Vergriete, informa que el tráfico se ha reanudado progresivamente en la línea de TGV Atlántica (que conecta París con el oeste y suroeste de Francia). Según él, entre París y Burdeos, en el suroeste, circulará un tren de cada tres.

En cambio, la línea de alta velocidad del sureste no se vio afectada. Sobre ese trazado, “se desbarató un acto malicioso”, indicó el presidente ejecutivo de SNCF, Jean-Pierre Farandou. Unos obreros “ferroviarios que estaban llevando a cabo labores de mantenimiento por la noche vieron a unas personas y avisaron a la gendarmería, lo cual les hizo huir”, explicó.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, aseguró que el “inaceptable” sabotaje de la red ferroviaria de Francia “no tendrá impacto” en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos prevista este viernes.

“Es inaceptable lo que ha ocurrido, pero no impactará en la ceremonia”, asegura a la prensa Hidalgo tras reunirse con el rey de España, Felipe VI, en París horas antes de la ceremonia.

En la estación de Montparnasse, en París, que conecta la capital con el oeste y el suroeste de Francia, los viajeros estaban pendientes de las pantallas de información.

“Reservé mis billetes para Biarritz hace varias semanas, son mis únicas vacaciones del año”, dice Katherine Abby, una diseñadora gráfica de 30 años. “He estado esperando este momento un año, me desanimaría mucho tener que cancelar el viaje, sobre todo viendo cómo está París con los Juegos Olímpicos”, añade

Viajeros espera en el aeropuerto internacional de St Pancras de Londres después de que varios trenes Eurostar entre París y Londres fueran cancelados debido a un ataque de sabotaje masivo a la red ferroviaria de alta velocidad de Francia.

La Jurisdicción Nacional de Lucha contra la Criminalidad Organizada (Junalco) informa investigación por degradación de bienes para “atentar contra los intereses fundamentales de la Nación”, anuncia la Fiscalía de París.

Según dijo a AFP una fuente próxima al caso, se trata de un “sabotaje” coordinado, una serie de actos cometidos de forma “concertada”.

Los ataques se produjeron entre la 1:00 y las 5:30 de la madrugada y consistieron en el incendio de instalaciones de señalización de las líneas de los trenes de alta velocidad (TGV).

“Nuestros servicios de inteligencia y nuestras fuerzas de seguridad fueron movilizados para encontrar y castigar a los autores de estos actos criminales“, afirma el primer ministro francés.

El primer ministro asegura que la SNCF presentaría un nuevo plan de circulación el viernes por la tarde y pidió prudencia a la población respecto a los autores del ataque, pues la investigación recién “empieza”.

