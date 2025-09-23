Promotor de Christian Mbilli pone en pausa segundo combate con Lester Martínez y explora nuevas opciones

El pasado miércoles 17 de septiembre, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) confirmó la revancha entre el púgil guatemalteco Lester Martínez y el francés Christian Mbilli, luego de su empate por decisión dividida en una noche estelar en Las Vegas, en Estados Unidos.

La segunda pelea ha despertado gran expectativa, pues ambos boxeadores ofrecieron un espectáculo memorable, considerado por muchos como uno de los mejores combates del año.

Sin embargo, en las últimas horas, el sitio especializado Punching Grace reveló que Camille Estephan, asesor y promotor de Mbilli, sostuvo una reunión clave en la que se replanteó la prioridad de enfrentar nuevamente a Martínez. Tras esa conversación, la revancha dejó de ser una prioridad para el equipo del francés.

Este giro ha generado confusión, sobre todo porque las reglas del CMB establecen tres motivos válidos para exigir una revancha, entre ellos, la existencia de una controversia relevante. Aunque algunos consideraron que Mbilli ganó por un asalto, el empate no fue visto como polémico y ninguno salió perjudicado por la decisión.



En una entrevista, Estephan declaró que no le entusiasma la idea de volver a enfrentar a Martínez, y que preferiría buscar oponentes con mayor trayectoria en el boxeo profesional.

También mencionó que existe un principio de acuerdo aún no oficial para que Mbilli protagonice una gran pelea en Riad, Arabia Saudita, a principios de 2026, posiblemente en febrero. Según Estephan, el sueño del francés sería enfrentar a Terence Crawford, aunque reconoció que ese combate no está en el horizonte inmediato.

El promotor añadió que buscan un rival de renombre, consolidado en el mercado estadounidense, y mencionó nombres como el mexicano Jaime Munguía, el estadounidense Caleb Plant e incluso el mismo Canelo Álvarez, “especialmente tras la victoria de Mbilli sobre Erik Bazinyan”. Este cambio deja en duda la revancha con Lester Martínez, quien recientemente aseguró que en el próximo combate se coronaría campeón mundial.

Aunque el CMB ya confirmó la pelea, falta la aprobación definitiva por parte de Mbilli y su equipo para concretarla. La incógnita ahora es: ¿seguirá en pie la revancha entre Lester y Mbilli en el 2026, o el francés buscará un rival de mayor renombre en el boxeo internacional?

Hasta el momento no existe postura alguna por parte del Consejo Mundial de Boxeo sobre la posición del asesor de Mbilli y se está a la espera de una fecha oficial para la pelea ya anunciada.