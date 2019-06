El boxeador Léster Martínez viaja a México para solventar su segunda pelea profesional

Léster Martínez enfrentará al mexicano Rolando Paredes. (Foto Hemeroteca PL).

La pelea del petenero Martínez será este viernes 14 de junio contra el excampeón azteca en 168 libras y se llevará a cabo en Tijuana, en una larga velada boxística.

“Ya listo para hacer el viaje, desde mi primera pelea profesional no he dejado entrenar fuerte, pues los promotores me dijeron que en cualquier momento me confirmaban el próximo duelo”, indicó Léster Martínez.

El boxeador nacional debutó en el boxeo profesional el 6 de abril de este año contra el Nicaragüense Ricardo Mayorga, a quien venció en dos asaltos.

“Estoy contento por una esta nueva experiencia en el boxeo profesional, ahora fuera del país. Es un paso más para seguir ganando puestos en el ranquin y así tener la opción de pelear por un título”, agregó el atleta.

Martínez compartió que la preparación para la pelea contra el mexicano Paredes la hizo en Guatemala con fuertes entrenamientos en el gimnasio de la zona 5, además en el gimnasio House of Champions y trabajó fuerza en crossfit.

“No sé mucho de rival, sé que es un peleador fuerte, pero confío en mi preparación”, indicó Léster Martínez al referirse a Paredes, quien tiene un récord de 15 victorias, 8 derrotas y 2 empates.

