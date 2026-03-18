En directo: Lester Martínez habla en conferencia de prensa previo a su pelea contra Immanuwel Aleem

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En directo: Lester Martínez habla en conferencia de prensa previo a su pelea contra Immanuwel Aleem

Lester Martínez busca hacer historia para Guatemala en una pelea contra Immanuwel Aleem.

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El boxeador guatemalteco Lester Martínez brinda detalles este 18 de marzo sobre su preparación para su pelea contra Immanuwel Aleem.

Martínez buscará, el sábado 21 de marzo, el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en San Bernardino, California.

El pugilista petenero Lester Martínez intentará hacer historia al convertirse en el primer campeón mundial de boxeo nacido en Guatemala.

Como parte de su preparación, Martínez compartió momentos de su entrenamiento el 17 de marzo, con la presencia de Terence Crawford, leyenda del boxeo estadounidense.

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ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

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