Afición de Costa Rica pide la renuncia del Miguel Herrera, tras el empate en casa ante Haití

La selección nacional de Costa Rica rescató un punto como local frente a su similar de Haití en la segunda fecha de las eliminatorias mundialistas rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.

Los ticos, dirigidos por el técnico mexicano Miguel “El Piojo” Herrera, volvieron a dejar dudas, esta vez ante su afición, logrando un empate en los minutos finales del encuentro.

La afición tica terminó molesta por el empate y al final del encuentro gritaron: "Fuera Piajo", "Fuera Piojo", mientras que el técnico mexicano caminaba hacia el camerino.

Costa Rica debutó en casa en esta tercera y última fase de las eliminatorias, luego de empatar en la primera fecha frente a Nicaragua. Por ello, buscaban sumar tres unidades para liderar el Grupo C.

En las acciones del encuentro, Costa Rica inició de la mejor manera, poniéndose adelante al primer minuto de juego con la anotación de Kenneth Vargas. Al minuto 35, Alonso Martínez amplió la ventaja para poner el 2-0 a favor de los locales. Todo era algarabía y parecía que el partido estaba sentenciado para los ticos al cierre de los primeros 45 minutos.

Sin embargo, en la segunda mitad apareció el invitado sorpresa de la noche: Duckens Nazon, quien había ingresado minutos antes de finalizar la primera parte. El delantero haitiano marcó un “hat-trick” en apenas 35 minutos. El primero llegó al minuto 55, tras aprovechar un rebote del portero costarricense Keylor Navas luego de haberle tapado el penalti al mismo Nazon. Luego, tres minutos después, se lució con un golazo de chilena para empatar el encuentro 2-2.

La cuenta no cerraba ahí. Al minuto 86, Nazon apareció nuevamente para marcar su tercer gol de la noche y desatar el delirio de los visitantes en el Estadio Nacional de La Sabana, poniendo el marcador 2-3 a favor de Haití.

Cuando parecía consumarse el bochorno tico en las eliminatorias, apareció en tiempo de compensación el defensor costarricense Juan Pablo Vargas para marcar el 3-3 definitivo y evitar un resultado catastrófico para los locales.

Vargas el héroe de los ticos 🇨🇷 pic.twitter.com/TcPSbvmmcR — Concacaf (@Concacaf) September 10, 2025

Con este empate, Costa Rica suma dos unidades, mientras que el líder del grupo es Honduras con cuatro puntos tras derrotar a Nicaragua en su estadio 2-0. En la próxima jornada, ticos y catrachos se verán las caras en tierras hondureñas, en una verdadera prueba de fuego para los dirigidos por Miguel Herrera, que buscan el pase directo al Mundial del 2026.