¿John Stones lesionado? la broma a Thomas Tuchel en la celebración de Inglaterra tras eliminar a México

¡Inglaterra está de fiesta! los Three Lions lograron avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026 luego de ganar por 3-2 a México en un partido emocionante y lleno de momentos de sorpresa y polémica.

Pese al dominio de México en una gran parte del partido, el equipo de Thomas Tuchel necesitó pocas ocasiones para hacerle daño a "El Tri". Con goles de Jude Bellingham y Harry Kane, Inglaterra pasó a la siguiente fase y se medirá con la Noruega de Erling Haaland.

La victoria ha generado toda una serie de momentos divertidos y de celebración por parte de los ingleses, uno de ellos cuando los jugadores se acercan a su afición para cantar Wonderwall, de a banda Oasis, la cual fue escogida para que suene cada vez que los ingleses ganan un partido.

Pero recientemente se ha hecho viral un video dentro del vestuario de Inglaterra donde se observa una situación cómica que involucra al entrenador Thomas Tuchel y los jugadores Declan Rice y John Stones.

EL video, que fue publicada en la cuenta oficial de la selección de Inglaterra, muestra el ambiente festivo que hay dentro del vestuario, donde el entrenador y los jugadores celebran con música de fondo.

En eso, Declan Rice empieza a llamar a Tuchel para decirle que John Stones no se sentía bien, que estaba lastimado del hombro.

John Stones 🕺😂



The energy in the changing room last night 🔥 pic.twitter.com/mKqId1pnyJ — England (@England) July 6, 2026

Tarda un poco en reaccionar, pero cuando Tuchel observa la situación, su cara cambia a uno de preocupación y miedo, al pensar que otro jugador de Inglaterra se lesionó tras lo ocurrido con Jordan Henderson.

En eso Rice le señala el hombre de Stones, mientras la preocupación de Tuchel aumenta. Es en ese momento La música de fondo cambia de ritmo y Stones comienza a mover su brazo al ritmo de la melodía.

Entonces todos los jugadores se ríen y comienzan a celebrar. Incluso el propio Tuchel comienza a reírse y se acerca con Stones para continuar la celebración.

El momento se volvió viral, y recibió buenos comentarios de los usuarios donde remarcaron la alegría y el compañerismo dentro del vestuario inglés.

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