Fútbol Internacional
Los mejores memes que dejó el sorteo del Mundial 2026
El sorteo del Mundial 2026 no solo dejó definido cómo jugarán 42 de las 48 selecciones, sino varios memes que se han viralizado en redes sociales.
El 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, el cual ha dejado curiosos memes en redes sociales. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Este 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026, en donde ya se ha organizado cómo jugarán 42 de las 48 selecciones en el torneo más importantes del fútbol.
Aunque aún falta por definir las seis selecciones que clasificarán por medio del repechaje, 42 selecciones ya conocen el camino que deben recorrer en la fase de grupos para lograr la tan anhelada final del Mundial que se llevará a cabo en EE. UU.
Además de conocer cómo estarán conformados los 12 grupos del Mundial, el sorteo también dejó curiosos y divertidos meses que se han viralizado en redes sociales.
Las temáticas han sido variadas, desde las peculiares bromas y bailes que hizo el presidente Donald Trump durante el sorteo, la reacción de algunos aficionados al ver que sus selecciones les tocan rivales como España, Argentina, Francia o Inglaterra; y también sobre los países que deben luchar por su clasificación en el repechaje.
El Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 11 de junio de 2026, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, encuentro que también tuvo varios meses al ser el mismo partido inaugural visto en el Mundial de 2010.
Lea también: Al ritmo de Village People: El baile de Donald Trump con YMCA en el sorteo del Mundial 2026