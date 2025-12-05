Los mejores memes que dejó el sorteo del Mundial 2026

Este 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026, en donde ya se ha organizado cómo jugarán 42 de las 48 selecciones en el torneo más importantes del fútbol.

Aunque aún falta por definir las seis selecciones que clasificarán por medio del repechaje, 42 selecciones ya conocen el camino que deben recorrer en la fase de grupos para lograr la tan anhelada final del Mundial que se llevará a cabo en EE. UU.

Además de conocer cómo estarán conformados los 12 grupos del Mundial, el sorteo también dejó curiosos y divertidos meses que se han viralizado en redes sociales.

Las temáticas han sido variadas, desde las peculiares bromas y bailes que hizo el presidente Donald Trump durante el sorteo, la reacción de algunos aficionados al ver que sus selecciones les tocan rivales como España, Argentina, Francia o Inglaterra; y también sobre los países que deben luchar por su clasificación en el repechaje.

El Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 11 de junio de 2026, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca, encuentro que también tuvo varios meses al ser el mismo partido inaugural visto en el Mundial de 2010.

🏆🇨🇱 EL GRUPO DE CHILE PARA EL MUNDIAL 2026



⁉️ ¿Opiniones? pic.twitter.com/AeCKekwPju — ENBAJA (@enbajafutbol) December 5, 2025

Algo de lo que nos espera en el Mundial 2026. SONRÍE LA PELOTA. pic.twitter.com/628OIaaG7v — Invictos (@InvictosSomos) December 5, 2025

— México vs Sudáfrica en el mundial 2026



— Automáticamente mis recuerdos del 2010 🥹 pic.twitter.com/xgnLP1ALLb — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) December 5, 2025

- De que se murió?

- De tanto esperar que empiece el sorteo del Mundial 2026 pic.twitter.com/qL4zHKoqXr — Franco 🇦🇷 (@_franco30_) December 5, 2025

DICIEMBRE 2022: MUNDIAL DE QATAR



DICIEMBRE 2025: SORTEO DEL MUNDIAL DE ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ 2026



Los años se pasaron en un abrir y cerrar de ojos pic.twitter.com/h6Se3ydOQO — PEPE (@soyunargento) December 5, 2025

No invitaron a John Cena para el sorteo del Mundial 2026 pic.twitter.com/ufbL8ck56u — Pichichi (@OwenEscobar18) December 5, 2025

"Ya estoy hasta la madre de los políticos, voy a poner el sorteo del mundial en la TV para distraerme"



El sorteo del mundial: pic.twitter.com/ixbPuGTfon — 𝕏 (@SPlDERBOY) December 5, 2025

*Ojalá el sorteo del mundial no se demore*



El sorteo del mundial: pic.twitter.com/NX2qH6oSqD — Jecontento (@ContentJuan) December 5, 2025

Yo regresando a la oficina después de 2 horas viendo el Sorteo del Mundial en el baño: pic.twitter.com/yKSBVbH1Rc — Martinalgui (@MartinoliCuri) December 5, 2025

Nosotros buscando a Chile en el sorteo del Mundial. pic.twitter.com/yclQlBCyDB — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) December 5, 2025

Centroamérica unida viendo el sorteo del Mundial. pic.twitter.com/U3BFLu0Vl7 — TDTV (@tdtvhn) December 5, 2025

“Empieza el sorteo del mundial”



Infantino con la realidad totalmente alterada: pic.twitter.com/JwLp5nDYe3 — nenn (fan) (@FCB_nenn) December 5, 2025

Lea también: Al ritmo de Village People: El baile de Donald Trump con YMCA en el sorteo del Mundial 2026