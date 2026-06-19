“Mi debut en un Mundial”: la confesión de Luis Romo tras darle el triunfo a México contra Corea del Sur

Luis Romo se convirtió en el héroe de la selección de México tras anotar el gol de la victoria frente a Corea del Sur y clasificar a su equipo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Tras un error del portero coreano Kim Seung-gyu, el jugador mexicano aprovechó la oportunidad para empujar el balón y marcar el único gol del partido, disputado el 18 de junio.

Con este resultado, México es líder en solitario del Grupo A con 6 puntos, mientras que Corea del Sur se mantiene en el segundo puesto con 3. República Checa y Sudáfrica ocupan las últimas posiciones, con 1 punto cada una.

Tras el partido, el mediocampista mexicano dio declaraciones a TV Azteca, donde no solo comentó sus sensaciones después de darle el triunfo a México, sino también cómo se sentía al disputar su primera Copa del Mundo.

Romo dijo, según recogieron medios como Infobae, que estaba seguro de que participaría en el partido contra Corea del Sur, pero no fue hasta la charla previa cuando supo que sería titular en el equipo del "Vasco" Aguirre.

"Me preparé, pero no confirmé que iba a jugar hasta la charla técnica. La noche anterior le dije a mi esposa que sentía que iba a jugar y me preparé para estar listo. En la charla lo confirmé oficialmente. Era mi debut en un Mundial, después de cuatro partidos en la banca", dijo Romo.

El jugador también destacó cómo su familia ha sido su apoyo emocional tanto antes del partido como después de lograr la victoria, sobre todo su esposa, quien fue la primera persona que buscó una vez finalizado el encuentro.

🎬 Luis Romo reveló que su festejo fue inspirado en Project Hail Mary.



"Fueron días complicados desde esa entrevista. Mi soporte es mi esposa. Fuimos a ver esa película hace poco y la piedra se despide así de él, le dediqué ese festejo". pic.twitter.com/lFrBXz331O — PressPort (@PressPortmx) June 19, 2026

"Mi esposa ha sido un soporte fundamental; hemos hablado mucho sobre las situaciones difíciles que he vivido en mi carrera y estuvo conmigo. Quise contagiarla y hacerla sentir parte de este momento", agregó.

Con respecto al gol, el jugador recalcó que aprovechó el momento en que hubo varios rechaces, lo que provocó el error del portero coreano y le permitió marcar el 1-0.

"La jugada del gol se originó tras varios rechaces en el área. Observé que el portero iba forzado y un compañero lo incomodó, lo que dejó el balón libre", dijo.

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