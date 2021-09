Rabiot niega discusión en la Euro entre su madre y familias de Mbappé y Pogba

“Me sorprendió escuchar todo eso (…) He hablado con ella (Veronique) y la creo cuando me dice que no pasó nada. Imágenes acaloradas son normales. ¿Quién sabe lo que ha dicho cada uno?“, dijo Adrien, en una entrevista publicada este domingo en el programa Telefoot de TF1.

El episodio de la disputa dio la vuelta en Francia y fue considerado un reflejo del ambiente enrarecido que vivió la campeona del mundo en título en una Eurocopa considerada un rotundo fracaso.