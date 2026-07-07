“Ya me llaman ‘la Llorona’” Las declaraciones de Scaloni tras la remontada de Argentina contra Egipto

La selección de Argentina hizo una histórica remontada y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto.

En un principio, el duelo parecía favorable para los egipcios, ya que ganaban 2-0, lo que hacía pensar que el camino de Argentina había terminado. Sin embargo, el equipo, de la mano de Lionel Messi, Enzo Fernández y Cristian Romero, dio la vuelta al marcador y se quedó con la victoria.

La emoción se sintió en los últimos minutos del partido e, incluso, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, no evitó las lágrimas cuando el encuentro terminó y su equipo avanzó a la siguiente fase.

De hecho, en la conferencia de prensa posterior al partido, Scaloni habló de diferentes asuntos. Uno de ellos fue que los jugadores de Argentina, a modo de broma, lo llaman "La Llorona".

"Los jugadores ya me llaman ‘La Llorona’, pero no me importa. Yo creo que todos los que hemos estado ahí nos emocionamos por partidos como este", dijo Scaloni, según declaraciones recogidas por el medio AS.

Scaloni acaba de decir que siempre se emociona y los jugadores de la selección lo apodaron “LA LLORONA” JAJAJAJAJA, que grupo hermoso pic.twitter.com/J9NORUC9yu — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 7, 2026

El técnico también elogió al conjunto egipcio al afirmar que era un muy buen equipo.

También dijo que el equipo tuvo complicaciones para marcar los goles. "Cuando ves que la pelota no entra y ellos están cómodos, hay que seguir intentando", dijo el técnico argentino.

🗣 #Scaloni, luego del pasaje a cuartos de final del #Mundial2026



💬 "Los chicos me dicen La Llorona pero no me importa je. Volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble. La mayoría de los DTs se han hecho DTs para sentir la adrenalina de intentar ganar algo"



💬 "A los… pic.twitter.com/lnc7AKAxgq — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 7, 2026

"Necesitas jugadores que crean en ellos. Que entendían que si hoy se perdía, no pasaba nada. Si entiendes que no pasa nada y solo puedes dar una alegría a tu gente, puedes hacer lo que toca en el partido", agregó.

Al ser consultado sobre Lionel Messi y el momento en que empezó a llorar cuando Argentina había clasificado a cuartos de final, afirmó que fue una reacción normal si se toman en cuenta las emociones y la situación en la que se encontraba Argentina.

"No sé a qué puedo asemejar este partido, pero estoy seguro de que él juega al fútbol para esto. Que tenga esas emociones a estas alturas de su carrera es difícil de explicar. Cuando te retiras, te arrepentís de por vida de no haber disfrutado", dijo.

Finalmente, Scaloni afirmó que la clave para que Argentina remontara el resultado fue no solo la táctica y la estrategia, sino también "corazón e instinto".

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