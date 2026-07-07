Fútbol Internacional
“Ya me llaman ‘la Llorona’” Las declaraciones de Scaloni tras la remontada de Argentina contra Egipto
Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa tras la remontada de Argentina por 3-2 contra Egipto en el Mundial, y dijo que sus jugadores le llaman "La Llorona".
El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, ofrece una rueda de prensa en Atlanta, Georgia, EE. UU., el 6 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
La selección de Argentina hizo una histórica remontada y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto.
En un principio, el duelo parecía favorable para los egipcios, ya que ganaban 2-0, lo que hacía pensar que el camino de Argentina había terminado. Sin embargo, el equipo, de la mano de Lionel Messi, Enzo Fernández y Cristian Romero, dio la vuelta al marcador y se quedó con la victoria.
La emoción se sintió en los últimos minutos del partido e, incluso, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, no evitó las lágrimas cuando el encuentro terminó y su equipo avanzó a la siguiente fase.
De hecho, en la conferencia de prensa posterior al partido, Scaloni habló de diferentes asuntos. Uno de ellos fue que los jugadores de Argentina, a modo de broma, lo llaman "La Llorona".
"Los jugadores ya me llaman ‘La Llorona’, pero no me importa. Yo creo que todos los que hemos estado ahí nos emocionamos por partidos como este", dijo Scaloni, según declaraciones recogidas por el medio AS.
El técnico también elogió al conjunto egipcio al afirmar que era un muy buen equipo.
También dijo que el equipo tuvo complicaciones para marcar los goles. "Cuando ves que la pelota no entra y ellos están cómodos, hay que seguir intentando", dijo el técnico argentino.
"Necesitas jugadores que crean en ellos. Que entendían que si hoy se perdía, no pasaba nada. Si entiendes que no pasa nada y solo puedes dar una alegría a tu gente, puedes hacer lo que toca en el partido", agregó.
Al ser consultado sobre Lionel Messi y el momento en que empezó a llorar cuando Argentina había clasificado a cuartos de final, afirmó que fue una reacción normal si se toman en cuenta las emociones y la situación en la que se encontraba Argentina.
"No sé a qué puedo asemejar este partido, pero estoy seguro de que él juega al fútbol para esto. Que tenga esas emociones a estas alturas de su carrera es difícil de explicar. Cuando te retiras, te arrepentís de por vida de no haber disfrutado", dijo.
Finalmente, Scaloni afirmó que la clave para que Argentina remontara el resultado fue no solo la táctica y la estrategia, sino también "corazón e instinto".
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