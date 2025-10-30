Cómo quedó el partido entre Xelajú MC y Real España en la Copa Centroamericana 2025

El pasado 29 de octubre fue una noche mágica para Xelajú MC, no solo por vencer a Real España, sino por clasificarse a la final de la Copa Centroamericana por primera vez en su historia.

El conjunto quezalteco disputó el encuentro en el estadio Cementos Progreso, ante aproximadamente 12 mil personas, y causó la alegría de sus aficionados al obtener la victoria en una dramática tanda de penales.

El partido mantuvo en vilo a los presentes durante 120 minutos, debido a que persistió un empate 1-1, que daba a ambos equipos la posibilidad de llegar a la gran final.

Fue en el minuto 48 cuando Daniel Aparicio dio un potente cabezazo tras un tiro de esquina y venció al portero Darío Silva, con lo que marcó el primer gol en favor de Real España.

Xelajú no se resignó y buscó por todos los medios el gol del empate, desde un potente disparo en el minuto 64 que pegó en el travesaño, hasta un cabezazo de Pedro Báez al 80.

Cuando parecía que la clasificación iba a ser para Real España, Xelajú no se dio por vencido y, como si se tratara de un milagro, Juan Luis Cardona marcó el gol del empate al minuto 90+6, lo que provocó el alargue y desató la emoción entre los aficionados.

Si el partido ya había estado lleno de emociones, la tanda de penales lo fue aún más, pues el conjunto quezalteco logró la tan ansiada clasificación al vencer 2-1 a Real España.

Ahora, los de Xelajú deberán esperar para conocer a su rival en la gran final, que saldrá del partido entre Olimpia y Alajuelense, a disputarse este jueves 30 de octubre.

