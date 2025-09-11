Municipal es el mejor club de Guatemala en el ranking de Concacaf, seguido de Antigua y Xelajú

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) publicó recientemente la actualización de su ranking de clubes de la región.

En la clasificación general, los primeros puestos están ocupados por equipos mexicanos como Cruz Azul, América y Toluca, seguidos por clubes estadounidenses como Inter de Miami y Columbus Crew, este último donde milita el guardameta guatemalteco Nicholas Hagen.

Además, Concacaf presentó un listado para equipos centroamericanos, basado en sus actuaciones recientes tanto en torneos internacionales como en sus respectivas ligas locales. En este ranking desctada el cuadro de Municipal, Antigua y Xelajú son las tres escuadras que aparecen en el listado.

Municipal, Antigua GFC y Xelajú MC tomaron participación de la Copa Centroamericana de la Concacaf, donde solo los chivos lograron acceder a la ronda de cuartos de final.

Clubes guatemaltecos en el ranking centroamericano:

CSD Municipal se ubica en el puesto 54 con 1,121 puntos, siendo el mejor clasificado de Guatemala el cuadro escarlata, a pesar de haber quedado eliminado en la fase de grupos de esta edición de la Copa Centroamericana.

Antigua GFC ocupa el puesto 57 con 1,106 puntos el cuadro panza verde sigue demostrando su competitividad tanto en el torneo local como regional, a pesar que tambien quedo eliminado de la reciente Copa Centroamerica.

Xelajú MC, en el puesto 60 con 1,098 puntos. Los superchivos fueron el único equipo guatemalteco en clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamérica quedando en la segunda casilla de su grupo por dentras del Olimpia.

Ranking centroamericano (Top 10):

Olimpia (Honduras) 1,151 puntos Alajuelense (Costa Rica) 1,147 puntos Herediano (Costa Rica) 1,142 puntos Plaza Amador (Panamá) 1,128 puntos Saprissa (Costa Rica) 1,127 puntos Municipal (Guatemala) 1,121 puntos Motagua (Honduras) 1,112 puntos Antigua GFC (Guatemala) 1,106 puntos Xelajú MC (Guatemala) 1,098 puntos Marathón (Honduras) 1,095 puntos

Con esta última actualización, Guatemala se posiciona en el fútbol centroamericano, igualando en número de representantes a Honduras y Costa Rica, y superando a Panamá.

La presencia de Municipal, Antigua GFC y Xelajú MC en el ranking refleja el crecimiento de las escuadras guatemaltecas en torneo regional y el crecimiento de la Liga Nacional de fútbol.