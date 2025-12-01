“No están preparados para perder”: violencia en el estadio arriesga vidas y arrastra al futbol guatemalteco, según analistas

Una pelea entre aficionados del club Comunicaciones y seguidores del Xelajú Mario Camposeco, durante el partido de la jornada 22 del torneo Apertura 2025, dejó al descubierto nuevamente la violencia latente en los estadios del país. El incidente se registró en la zona general-preferencia del estadio Cementos Progreso y obligó a la intervención de la seguridad privada y la Policía Nacional Civil. El desalojo tomó al menos 20 minutos.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas y comunicadores criticaron la ausencia de capturas pese a que en los videos se identificaban rostros recurrentes en estos hechos.

“Están tatuados hasta de la cara, por el corte de pelo se sabe quiénes son”, se dijo en el foro.

La presencia de personas agresivas con antecedentes en hechos similares fue duramente señalada: “Perdónenme, pero esos no son aficionados”, dijo uno de los panelistas.

Comunicaciones quedó fuera de la fase final y en el último lugar del torneo, lo que generó frustración entre su afición. Sin embargo, los expertos fueron contundentes al señalar que nada justifica las agresiones. “Esa frustración no es para menos, pero no se vale arremeter contra quienes solo quieren ver un partido”, reflexionaron.

¿Prohibido usar la camiseta del rival?

Uno de los momentos más cuestionados del programa fue la discusión sobre la peligrosidad de portar camisetas del equipo contrario. “Si no se permite afición visitante, ¿por qué se permite el ingreso con camisetas del rival?”, cuestionó un participante, y otro respondió: “El futbol debería ser una fiesta”. La conclusión fue unánime: el problema es la falta de respeto, no la camiseta.

Falta de liderazgo y control

Los panelistas coincidieron en que no hay autoridad ni liderazgo en las porras organizadas, que cada vez más actúan sin consecuencias.

“Antes íbamos al estadio con nuestros hijos, ahora da miedo”, recordó uno de los comentaristas.

“Esto no es amor por el futbol, esto es fanatismo que ciega”, puntualizó otro.

Una de las panelistas narró un incidente personal: “Yo iba con mi perrito enfermo y me encontré con uno de ellos en la calle. Le pedí que me dejara pasar y me dijo: ‘subí el vidrio o te pego un tiro’”. Este tipo de testimonios, indicaron, reflejan una realidad alarmante: los estadios y sus alrededores han sido copados por grupos que actúan con total impunidad.

Agresiones al propio equipo

No es la primera vez que la afición más radical de Comunicaciones es señalada por agresiones, incluso a sus propios jugadores. Se recordó el caso reciente de agresión contra el capitán José Manuel Contreras.

“Le están haciendo daño al club que dicen querer”, señalaron en el programa.

El impacto en las familias

La violencia no solo afecta a los involucrados. “Las gradas se vuelven peligrosas para quienes solo buscan disfrutar. Ya nadie quiere ir con sus hijos al estadio”, se dijo con preocupación. También se mencionó cómo la violencia ha vaciado los estadios: “Antes se llenaban, ahora van solo esas mini porras”.

La conclusión de los expertos fue clara: si no hay sanciones y controles estrictos, estos hechos seguirán ocurriendo. “No se trata solo de seguridad física, sino de preservar la esencia del deporte”, subrayaron. “Amar el futbol es respetarlo, no ensuciarlo con violencia”.

