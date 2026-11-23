Entre US$32 millones y US$34 millones ascienden las exportaciones agrícolas de Arkansas hacia Guatemala, una cifra que las autoridades de ese estado estadounidense buscan incrementar a través de nuevas oportunidades comerciales y el fortalecimiento de las relaciones con productores y empresarios guatemaltecos.

Así lo explicó Wes Ward, secretario de Agricultura de Arkansas, Estados Unidos, durante una entrevista con Prensa Libre, en el marco de su primera visita a Guatemala, donde encabezó una misión comercial integrada por siete participantes.

Ward destacó que Guatemala ocupa el puesto 16 entre los principales mercados de exportación agrícola de Estados Unidos, con compras superiores a US$2 mil millones, lo que evidencia la importancia comercial del país centroamericano.

El funcionario explicó que la visita busca ampliar las oportunidades para los productos agrícolas de Arkansas, así como identificar posibilidades de intercambio y cooperación con Guatemala en áreas como sanidad animal, innovación tecnológica, gestión del agua y capacitación de trabajadores agrícolas.

Además, adelantó el interés de promover una visita de representantes guatemaltecos a Arkansas y explorar alianzas agrícolas con instituciones de ese estado, aunque aclaró que todavía no existen acuerdos formalizados.

¿Cuál es el objetivo de su visita a Guatemala?

Guatemala es el decimosexto mercado de exportación agrícola más importante para Estados Unidos, con más de US$2 mil millones en productos agrícolas que llegan al país.

Desde la perspectiva de Arkansas, nuestras exportaciones son menores, de aproximadamente US$32 millones a US$34 millones. Por eso, buscamos aumentar esa cifra y traer más de nuestros productos a Guatemala.

También queremos ampliar las oportunidades comerciales entre Estados Unidos, Arkansas y Guatemala.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Embajada cuentan con equipos que nos han ayudado a abrir puertas e identificar personas con quienes conversar.

¿Qué oportunidades comerciales identifica entre Guatemala y Arkansas?

Si observamos los principales productos agrícolas, Guatemala produce cosas diferentes de las que cultivamos en Arkansas.

Por eso, existen oportunidades para establecer relaciones mutuamente beneficiosas, sin que necesariamente tengamos que competir o desplazar a otros productores.

Nosotros necesitamos bananos, frutas y verduras frescas, así como café. Creo que existen muchas oportunidades para desarrollar relaciones comerciales que beneficien a ambas partes.

¿Qué productos de Arkansas tienen oportunidades en Guatemala?

La avicultura es una actividad muy importante en Arkansas. Es uno de nuestros principales sectores agrícolas y también representa una de nuestras mayores exportaciones hacia Guatemala.

Además de las aves de corral, tenemos mucha experiencia en sanidad animal. Trabajamos en temas como la influenza aviar de alta patogenicidad y la preparación frente al gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Creo que, más allá de la compraventa de productos, existe mucho conocimiento técnico, innovación y buenas prácticas de gestión que podemos compartir para aprender unos de otros.

Empresarios exploran acuerdos comerciales en cinco grupos de productos

La visita de la delegación de Arkansas también permitió avanzar en los acercamientos comerciales con empresarios e importadores guatemaltecos, con quienes se exploraron oportunidades de negocios en arroz, soya, carne de res, productos avícolas y granos básicos, según información divulgada por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Los encuentros, encabezados por Wes Ward, secretario de Agricultura de Arkansas, buscan sentar las bases para posibles acuerdos comerciales de largo plazo y dar continuidad a la Misión de Reciprocidad Comercial realizada en marzo.

Como parte de la agenda, la delegación también se reunió con Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, y con autoridades del Ministerio de Economía (Mineco).

Durante las reuniones, el Mineco destacó la relación comercial entre Guatemala y Arkansas, particularmente en productos avícolas, algodón y textiles.

De acuerdo con los datos proporcionados por esa cartera, las compras guatemaltecas procedentes de Arkansas alcanzaron US$41.5 millones durante el 2025, mientras que las exportaciones guatemaltecas hacia ese estado estadounidense sumaron US$17.4 millones entre enero y septiembre del 2026.

Estos acercamientos forman parte de los esfuerzos por ampliar las oportunidades comerciales para los productores estadounidenses y fortalecer el intercambio con Guatemala.

Esta semana, el #EncargadoDeNegocios Jorgan Andrews recibió al secretario de Agricultura de Arkansas, Wes Ward, y a su delegación comercial, que visita Guatemala para dar seguimiento a la Misión de Reciprocidad Comercial de marzo y fortalecer nuestros lazos comerciales. La… pic.twitter.com/Jsv2tMg29n — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 21, 2026

¿Qué resultados esperan de esta misión comercial?

Nuestra delegación está integrada por siete participantes.

Durante los próximos días queremos identificar a las personas adecuadas en Guatemala y, posteriormente, llevarlas a Arkansas.

Queremos venir aquí, aprender y conocer lo que ofrece Guatemala, pero también queremos que los guatemaltecos visiten Arkansas, en Estados Unidos, y conozcan nuestras actividades agrícolas.

¿Qué importancia tiene la mano de obra agrícola y qué oportunidades identifica para los trabajadores guatemaltecos?

La mano de obra agrícola es importante tanto para Estados Unidos como para Arkansas.

Creo que la innovación desempeña un papel fundamental, porque estamos observando muchos avances tecnológicos y nuevas prácticas de gestión.

Tenemos a un representante de la Universidad de Arkansas en nuestra delegación. La investigación y la innovación constantes nos permiten encontrar mejores maneras de trabajar y contar con personal capacitado.

Podemos producir el mejor arroz del país en Arkansas, pero si no tenemos los medios para sembrarlo, cosecharlo, sacarlo del campo y comercializarlo, no podemos aprovechar esa producción.

Por eso, la mano de obra es fundamental.

¿Existe la posibilidad de establecer becas o programas académicos con la Universidad de Arkansas?

Creo que sería un gran paso adelante. No quiero prometer nada todavía, pero tenemos establecido un programa de asociación estatal con Guatemala y nos encantaría encontrar una manera de ampliarlo para incluir alianzas agrícolas.

Todavía no tenemos nada formalizado sobre cómo funcionarían esas relaciones entre Guatemala y Arkansas, pero definitivamente es algo que nos gustaría explorar más a fondo.

Wes Ward, secretario de Agricultura de Arkansas, Estados Unidos, conversó con Prensa Libre sobre las oportunidades de ampliar el intercambio comercial agrícola con Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

¿Arkansas produce etanol a partir del maíz?

No, realmente no.

Cultivamos maíz, pero la mayor parte de nuestra producción no se destina a fabricar etanol. Principalmente, se utiliza para la alimentación animal, especialmente en nuestra industria avícola.

La mayor parte de nuestra producción de maíz se consume localmente.

¿Cómo podría Guatemala aprovechar los avances de Arkansas en tecnología de riego y agricultura de precisión?

La gestión del agua es un tema muy importante al que dedicamos mucho tiempo en Arkansas y, en general, en Estados Unidos.

En Arkansas, la gobernadora Sanders ha liderado la actualización de nuestro plan estatal de agua, que analiza cómo utilizamos este recurso, especialmente para el riego y la agricultura.

Estamos incorporando buenas prácticas de gestión que podrían abrir oportunidades para compartir conocimientos y colaborar con Guatemala.

El agua es fundamental. No se pueden cultivar productos agrícolas ni criar ganado sin contar con los recursos hídricos necesarios.

También son muy importantes la tecnología y la innovación. Por eso, contamos con un representante de la universidad en esta misión.

La agricultura no permanece igual. Siempre aparecen nuevos desafíos, como sequías, plagas o enfermedades animales, y la industria tiene que adaptarse y cambiar constantemente.

¿Cómo trabaja Arkansas con el Gobierno federal de Estados Unidos para enfrentar las plagas y enfermedades agrícolas?

Tenemos una relación muy estrecha con el Gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura, tanto para identificar oportunidades comerciales como para atender los problemas de sanidad animal y vegetal.

Existe una colaboración constante entre las autoridades estatales y federales, especialmente en el sector agrícola.

Trabajamos muy de cerca con el USDA en todos los asuntos relacionados con la sanidad vegetal y animal.

Sin duda, nos gustaría compartir nuestros conocimientos y experiencias con Guatemala.

Tenemos programada una reunión con el Ministerio de Agricultura de Guatemala y creo que será una conversación muy productiva.