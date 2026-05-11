Así es la tecnología para inversionistas que rastrea capacidades de talento en Guatemala

Una nueva herramienta digital busca mostrar el potencial del talento humano en Guatemala y facilitar la toma de decisiones de empresarios e inversionistas interesados en instalar operaciones en el país.

Se trata de un dashboard interactivo, que será lanzado de manera oficial este miércoles 13 de mayo y que fue desarrollado por la mesa de capital humano de la iniciativa Guatemala No Se Detiene. La plataforma recopila información sobre habilidades laborales, salarios, capacidades territoriales y características socioeconómicas de la población.

Según Juan Andrés Tejada, desarrollador de Urbop, la herramienta busca responder a una de las principales limitantes señaladas por empresas interesadas en invertir en el país: la falta de información actualizada sobre habilidades laborales, salarios y capacidades territoriales.“Lo más importante es que con esta herramienta tengan la visualización de que sí hay oportunidades, hay talento y hay maneras de convertir este talento”, comentó Tejada.

De acuerdo con Wendy Mena, gerente de Estrategia y asesora de Inversiones de Invest Guatemala, uno de los principales retos identificados para la instalación de nuevas empresas en el interior del país es la poca información acerca de la disponibilidad de talento humano y las habilidades que poseen las personas. “La herramienta está conceptualizada para ayudar a las empresas que analizan abrir un comercio, una fábrica o instalarse en otra área del país, para tener una mejor idea de las características de la población de esa región”, explicó.

“Uno de los retos que identificamos para la instalación de empresas nuevas en el interior de la República es que existe muy poca información acerca de la disponibilidad de talento humano y las habilidades que las poblaciones tienen para que una fábrica quiera instalarse”, añadió.

La información fue obtenida a través de una encuesta aplicada en 190 municipios del país a una muestra representativa de aproximadamente 4,500 personas y un nivel de confianza estadístico de 95%. Los resultados fueron proyectados estadísticamente para estimar comportamientos a nivel nacional. Integra:

Mapa municipal

Perfil demográfico

Habilidades por sector

Nivel de preparación

Entorno habitacional

Ruta de inversión

Según los desarrolladores, el estudio se levanta bajo la metodología GEM (Global Entrepreneurship Monitor), un estándar riguroso en estudios de desarrollo asegurando que cada cifra tenga raíces en la realidad social, habitacional y económica en las familias guatemaltecas partiendo de los cinco pilares fundamentales.

Nuevos lugares de inversión

La herramienta permite identificar capacidades laborales existentes en distintas regiones del país y visualizar qué tipo de habilidades predominan en determinados municipios. Mena explicó que uno de los principales hallazgos es que las capacidades laborales no están concentradas únicamente en el área metropolitana, sino que existen habilidades desarrolladas en distintos departamentos y ciudades intermedias.

“Estamos viendo que hay muchas oportunidades de crecimiento de negocios hacia el interior de la república. Cada región tiene una vocación diferente, alineada con su actividad productiva y con el tipo de industrias o sectores que están creciendo”, comentó.

Añadió que cualquier nueva inversión debe ir acompañada de información sobre el talento humano disponible en la región donde se pretende instalar una operación. “La herramienta debería ayudarnos a orientar mejor a las empresas que evalúan instalar una operación de manufactura o ensamblaje de algún producto específico, para que puedan saber dónde hay habilidades relacionadas con esa industria”, señaló.

El tablero divide las habilidades en distintos ejes estratégicos, entre ellos áreas comerciales, logística, manufactura, construcción, mecánica, mantenimiento, comunicación, servicio al cliente e inglés.

Según Mena, esta información permitirá responder una de las preguntas más frecuentes de inversionistas nacionales y extranjeros: si existe suficiente talento humano en una región determinada para sostener una operación. “Nos ayuda a saber si existe o no talento disponible en la región donde una empresa puede ubicarse”, afirmó.

Respecto de los principales hallazgos, comentó que el dashboard permite identificar municipios y departamentos con población que ya posee habilidades, como en el caso del inglés, lo cual podría facilitar la expansión de industrias como los call centers. “Hoy en día, la posibilidad de abrir un nuevo call center no se limita únicamente a pensar en la capital, donde podemos tener disponibilidad de personas. Hay diferentes departamentos y municipios que ya tienen una masa crítica de personas con habilidades en inglés”, indicó.

Añadió que el mismo fenómeno se repite en sectores relacionados con manufactura, ensamblaje, textiles, autopartes y empaques. “Hay mano de obra con habilidades desarrolladas en diferentes ciudades intermedias y podemos complementar esas capacidades con cursos del Intecap u otras escuelas técnicas para hacer a las personas elegibles fácilmente para un empleo formal”, explicó.

Información a consultar

El dashboard contará con cinco secciones en las cuales se podrá visualizar información demográfica relacionada con la población económicamente activa, incluida edad, género, etnicidad y concentración territorial. Además, tendrá filtros para analizar datos por departamentos, regiones y municipios.

Uno de los apartados centrales del sistema es el análisis de habilidades laborales. La herramienta identifica 45 habilidades agrupadas en áreas como manufactura, logística, mantenimiento, comunicación, gestión, servicio al cliente e inglés. Los usuarios podrán visualizar dónde se concentran determinadas capacidades y qué nivel de dominio poseen las personas sobre cada habilidad. Además, el sistema permite filtrar información por edad, género, nivel educativo y situación laboral.

Ignacio Basterrechea, socio director de Urbop, empresa encargada del desarrollo de la plataforma, explicó que el enfoque no se centra únicamente en profesiones u ocupaciones, sino en habilidades específicas que pueden adaptarse a distintos trabajos. “En Guatemala se habla mucho del promedio nacional, pero este elimina los matices regionales y municipales. Esta herramienta permite descubrir dónde están las brechas desde el lado de la oferta”, indicó Basterrechea.

Según detalló, el sistema cruza las habilidades identificadas en las encuestas con códigos internacionales de ocupaciones para estimar qué tipo de trabajos podrían desempeñar las personas y cuánto entrenamiento adicional necesitarían. “Lo interesante es que no necesariamente, cuando lleguen nuevas industrias, existan personas que ya hayan trabajado exactamente en eso, pero sí poseen habilidades que pueden transformarse para ocupar esos puestos”, explicó.

La plataforma también integra información salarial y de capacitación técnica proveniente del Ministerio de Trabajo (Mintrab) y del Intecap. Esto permitirá visualizar rangos salariales, costos laborales y disponibilidad de formación técnica por región. “Los inversionistas preguntan tres cosas: qué cantidad de personas hay, a qué costo y cuál es el costo de entrenamiento”, comentó Basterrechea.

Además, el dashboard incluye información sobre movilidad, acceso al transporte y situación socioeconómica de los hogares, elementos que podrían influir en decisiones relacionadas con la instalación de plantas o centros de operación.

Próximos pasos

De acuerdo con Mena, uno de los siguientes pasos será ampliar el alcance de la herramienta y fortalecer la coordinación con instituciones públicas, universidades y centros de capacitación técnica.

Explicó que actualmente ya existen conversaciones con el Intecap, el Mintrab y universidades para identificar qué carreras técnicas y programas de capacitación podrían fortalecerse en distintas regiones del país. “Cuando pensamos en atraer nuevas inversiones que no se queden concentradas en el área metropolitana, el capital humano se vuelve el factor más importante, porque es lo que las empresas buscan al momento de instalar operaciones”, afirmó.

También señaló que la herramienta podría convertirse en un insumo para diseñar estrategias de desarrollo económico regional y promover procesos de descentralización productiva. “Tenemos que pensar esto como una estrategia de país que nos oriente a desarrollar clústers productivos en diferentes regiones y que tome en cuenta las habilidades y vocaciones de las personas”, agregó.