A partir del 9 de diciembre del 2026, Guatemala comenzará una nueva etapa en la aplicación de la Ley de Competencia, cuando entren en vigor las disposiciones que permitirán a la Superintendencia de Competencia (Sicom) recibir denuncias, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, así como revisar determinadas fusiones y concentraciones empresariales.

Sin embargo, la entrada en vigor de estas disposiciones no significa que los precios de los productos y servicios bajarán automáticamente, ni que la institución podrá intervenir cuando un consumidor considere excesivo el precio de un producto.

Carlos Federico Ortiz Ortiz, superintendente de Competencia, explicó a Prensa Libre cuáles serán las atribuciones de la institución, quiénes podrán denunciar posibles irregularidades y cuánto tiempo podrían tardar las investigaciones.

Una de las principales novedades es que cualquier persona, empresa o institución del Estado podrá presentar una denuncia por posibles prácticas anticompetitivas, sin necesidad de contratar a un abogado ni efectuar algún pago.

¿Bajarán los precios con la Ley de Competencia?

Esta es una de las principales interrogantes que surgen ante la aplicación de la ley.

Ortiz Ortiz aclaró que la Sicom no tendrá facultades para fijar o controlar los precios de los productos y servicios que se comercializan en el país.

Su función será prevenir, investigar y sancionar las prácticas que restrinjan la competencia entre las empresas, así como controlar las concentraciones económicas que puedan perjudicar a los consumidores.

Por ejemplo, cuando dos o más competidores se ponen de acuerdo para fijar precios, la institución podrá investigar y sancionar ese acuerdo, pero no el precio en sí.

Según el funcionario, el beneficio para los consumidores se producirá mediante una mayor competencia entre las empresas, lo que puede favorecer mejores precios, calidad y variedad de productos.

Esto significa que la aplicación de la ley no garantiza una reducción inmediata de precios, aunque busca crear condiciones para que los mercados funcionen de manera más competitiva.

¿Qué prácticas podrán denunciarse ante la Sicom?

La Superintendencia tendrá facultades para investigar distintas conductas que puedan afectar la libre competencia en los mercados guatemaltecos.

Entre ellas se encuentran los acuerdos entre empresas competidoras para fijar precios, repartirse mercados o restringir la oferta de productos y servicios.

También podrá investigar determinadas prácticas de agentes económicos que tengan una posición de dominio en el mercado, así como evaluar concentraciones empresariales que puedan restringir la competencia.

Ortiz Ortiz explicó que existen diferencias entre estas conductas y las irregularidades que afectan directamente a un consumidor.

Por ejemplo, el acaparamiento, la especulación o el desabastecimiento de productos básicos para provocar aumentos de precios se sancionan conforme al Código Penal, como lo dispuso la Ley de Competencia al reformar la Ley de Protección al Consumidor y Usuario.

En cambio, cuando empresas competidoras acuerdan fijar precios o limitar la oferta, los hechos pueden constituir una práctica anticompetitiva que corresponde investigar a la Sicom.

¿Cuándo acudir a la Diaco y cuándo a la Sicom?

Aunque ambas instituciones tienen funciones relacionadas con el funcionamiento de los mercados, sus competencias son diferentes.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), dependencia del Ministerio de Economía (Mineco), atiende conflictos individuales entre consumidores y proveedores.

Entre los casos que pueden presentarse ante la Diaco están los cobros superiores al precio exhibido, la venta de productos vencidos, las irregularidades en pesos y medidas o los servicios cobrados que no fueron prestados.

La Sicom, por su parte, es una entidad estatal autónoma y descentralizada que se encarga de investigar prácticas que afectan la competencia en los mercados.

La diferencia fundamental es que la Diaco protege al consumidor en su relación con un proveedor, mientras que la Sicom investiga conductas que pueden perjudicar el funcionamiento competitivo de los mercados.

Ortiz Ortiz indicó que ambas instituciones podrán coordinar esfuerzos. De hecho, la Sicom ya utiliza los reportes de precios de la Diaco para monitorear el mercado de combustibles.

¿Cómo presentar una denuncia ante la Sicom?

Uno de los aspectos más relevantes para los usuarios es que el procedimiento será gratuito y no requerirá la intervención de un abogado.

Según Ortiz Ortiz, el artículo 78 de la Ley de Competencia y el artículo 51 de su reglamento establecen que cualquier persona individual o jurídica, así como las instituciones del Estado, podrán denunciar posibles prácticas anticompetitivas.

La denuncia podrá presentarse mediante el formulario de la Superintendencia, en línea, en sus oficinas o por medio de un escrito libre.

Para ello, será necesario proporcionar información que permita identificar al denunciante y al denunciado, describir los hechos e incorporar las pruebas disponibles, conforme al artículo 54 del reglamento.

El funcionario aclaró que no será responsabilidad del denunciante demostrar por completo la existencia de una práctica anticompetitiva.

Una vez recibida la denuncia, la Superintendencia realizará un examen de significatividad para evaluar la relevancia de los hechos denunciados y determinar si procede iniciar una investigación preliminar.

Si corresponde, la institución utilizará sus propias facultades de investigación para recabar información y establecer si existen elementos que justifiquen continuar con el procedimiento.

Además, podrá iniciar investigaciones de oficio a partir de información recibida por cualquier medio, sin necesidad de que una empresa afectada figure como denunciante.

Las empresas directamente perjudicadas también podrán presentar solicitudes de parte, siempre que acrediten su interés legítimo.

¿Cuánto tiempo tardará la Sicom en resolver una denuncia?

Aunque la institución comenzará a ejercer sus nuevas atribuciones el 9 de diciembre, las primeras resoluciones no necesariamente serán inmediatas.

Ortiz Ortiz explicó que los plazos dependerán del tipo de procedimiento.

En el caso de las prácticas anticompetitivas, la investigación preliminar podrá durar hasta seis meses, con una prórroga de tres meses adicionales.

Si se encuentran elementos suficientes para presumir preliminarmente la existencia de una infracción, el superintendente solicitará al Directorio la apertura del procedimiento administrativo.

En esa etapa se contemplan 60 días hábiles para la defensa, un período de prueba, una audiencia oral y un plazo de 30 días para emitir la resolución.

Por lo tanto, un procedimiento administrativo por prácticas anticompetitivas podría superar un año, sin contar las eventuales impugnaciones posteriores.

Contra las resoluciones también podrá interponerse un recurso de reposición y, posteriormente, acudir a la vía contencioso-administrativa.

Ortiz Ortiz sostuvo que estos plazos buscan garantizar el debido proceso y permitir que las sanciones resistan una eventual revisión judicial.

¿Qué ocurrirá con las fusiones entre empresas?

La Ley de Competencia también incorpora un mecanismo de control previo para determinadas concentraciones económicas, incluidas las fusiones empresariales.

Desde el 9 de diciembre, las operaciones que superen los umbrales de activos o ingresos establecidos en el artículo 16 de la ley deberán contar con autorización antes de formalizarse.

Esto no significa que todas las fusiones empresariales deberán notificarse, ya que la obligación dependerá de las condiciones y los umbrales establecidos en la ley.

Para las operaciones sujetas a autorización, la ley y su reglamento establecen un plazo de 30 días hábiles desde la admisión de la solicitud, aunque pueden producirse interrupciones limitadas cuando sea necesario requerir información adicional.

Ortiz Ortiz explicó que la guía y el procedimiento para presentar las notificaciones estarán aprobados y publicados antes de que entre en vigor la obligación.

El reglamento también contempla mecanismos para que las empresas resuelvan dudas sobre las excepciones a la obligación de notificar.

Entre ellos se encuentran las consultas de orientación y un aviso informativo voluntario para los agentes económicos que se acojan a alguna de las excepciones previstas.

Estos instrumentos permitirán a las empresas aclarar aspectos del procedimiento antes de presentar sus solicitudes.

Una vez aprobados, la Superintendencia organizará charlas informativas dirigidas a los agentes económicos interesados.

¿Cuándo podrán observarse los primeros resultados?

La aplicación de la Ley de Competencia tendrá efectos en diferentes plazos.

De acuerdo con Ortiz Ortiz, el control previo de concentraciones comenzará a aplicarse desde el 9 de diciembre, mientras que las investigaciones y eventuales sanciones requerirán más tiempo debido a los procedimientos administrativos establecidos.

El funcionario considera que la existencia de una autoridad con facultades para investigar y sancionar también puede generar un efecto disuasivo, al desalentar acuerdos y conductas que restrinjan la competencia.

Para evaluar los resultados, el artículo 106 del reglamento establece que la Superintendencia deberá publicar, al menos cada semestre, estadísticas sobre denuncias, investigaciones, tiempos por etapa, sanciones y concentraciones económicas.

Esta información permitirá conocer cuántas denuncias recibe la institución, cómo avanzan las investigaciones, qué sanciones se imponen y cuánto tiempo requieren los procedimientos, elementos relevantes para evaluar su desempeño.

La institución también desarrollará indicadores para medir los efectos de su actuación en los consumidores, siguiendo metodologías internacionales, entre ellas las utilizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

ICE advierte sobre los desafíos para aplicar la Ley de Competencia

Mientras la Superintendencia se prepara para asumir sus nuevas funciones, el Instituto para la Competitividad Económica (ICE) considera que uno de los principales desafíos será garantizar una aplicación técnica y previsible de la ley.

Durante un conversatorio celebrado el 18 de noviembre, el ICE analizó las condiciones necesarias para aplicar la ley, especialmente su relación con las regulaciones sectoriales y la preparación del Organismo Judicial para conocer esta nueva materia.

Habibi Quiñonez Oliva, directora ejecutiva del ICE, explicó que la ley debe complementar las regulaciones existentes, sin sustituirlas ni generar cargas regulatorias innecesarias.

"El marco institucional en el que operan los mercados tiene un mismo fin: la competitividad y el desarrollo del país. La Ley de Competencia es uno de esos instrumentos y complementa, sin sustituir, la regulación sectorial vigente", afirmó.

El instituto también destacó que los jueces y magistrados necesitarán conocimientos técnicos, económicos y jurídicos especializados para resolver los casos relacionados con prácticas anticompetitivas.

En el encuentro participaron representantes de la Superintendencia de Competencia, especialistas jurídicos y académicos, quienes analizaron los riesgos de superposición normativa y la importancia de garantizar seguridad jurídica a las empresas.

Quiñonez Oliva enfatizó que los resultados de la nueva legislación dependerán de la manera en que se aplique y no únicamente de su entrada en vigor.

"Con la plena vigencia de la ley a partir del 9 de diciembre, inicia una etapa de aplicación que se construirá con criterios técnicos, tanto en las autoridades como en los tribunales. Será su aplicación, y no su entrada en vigencia, la que permita valorar su efecto en la eficiencia y la competitividad de los mercados", puntualizó.