Bienes y servicios de Guatemala tienen potencial de US$300 millones en República Dominicana

República Dominicana se ha convertido en uno de los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas en el Caribe y aún ofrece espacio para un crecimiento significativo de las ventas nacionales.

Según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportaciones (Agexport), Guatemala exportó US$283 millones a República Dominicana en el 2025, mientras que las importaciones desde ese país sumaron US$32 millones, lo que dejó una balanza comercial favorable de US$251 millones.

La relación comercial ha mostrado una tendencia de crecimiento durante la última década. En el 2015, las exportaciones guatemaltecas hacia ese mercado ascendían a US$151 millones, cifra que aumentó hasta alcanzar US$283 millones en el 2025.

En este contexto, una delegación integrada por más de 35 empresas guatemaltecas de manufacturas, agroindustria y servicios participa en una misión comercial en Santo Domingo, considerada la más grande organizada por Guatemala hacia ese país. La agenda incluye ruedas de negocios, reuniones bilaterales, visitas técnicas y encuentros con compradores y autoridades dominicanas.

Alto potencial

Los estudios de inteligencia de mercados de Agexport identifican un potencial adicional de exportación de bienes por US$279 millones y de servicios por US$21 millones, para un total de US$300 millones.

Las mayores oportunidades para bienes se concentran en productos agrícolas, artesanías, vidrio, materiales para construcción, bebidas, jabones y detergentes, café, productos de higiene personal, alimentos procesados y confitería. Solo el segmento agrícola representa oportunidades por US$25 millones, mientras que las categorías de artesanías y vidrio alcanzan US$13 millones cada una.

En servicios, las oportunidades identificadas se ubican principalmente en viajes, con un potencial de US$10 millones, seguidos por los servicios empresariales (US$4 millones), financieros (US$3 millones) y de telecomunicaciones e informática (US$2 millones).

Actualmente, las manufacturas dominan la oferta guatemalteca hacia República Dominicana. De los US$283 millones exportados en el 2025, US$265 millones correspondieron a este sector, equivalentes al 93% del total. Vestuario y textiles aportaron US$13 millones y los productos agrícolas, US$5 millones.

Entre los productos con mayores ventas destacan medicamentos, mezclas de sustancias odoríferas, envases de vidrio, productos de limpieza, alimentos procesados, bebidas no alcohólicas y artículos de confitería. Los envases de vidrio registraron uno de los mayores incrementos, al pasar de US$7.7 millones en el 2024 a US$17.5 millones en el 2025.

Francisco Ralda, presidente de Agexport y representantes de empresas guatemaltecas participan en una misión comercial en Santo Domingo para explorar oportunidades de negocios y fortalecer los vínculos económicos con República Dominicana. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport).

Relevancia regional

La importancia del mercado dominicano también se refleja en el comercio regional. Durante el 2024, Centroamérica exportó US$878 millones a República Dominicana. Guatemala ocupó el segundo lugar entre los proveedores de la región, con ventas por US$286 millones, solo por detrás de Costa Rica, que registró US$318 millones.

La misión comercial coincide, además, con la puesta en marcha del Foro Político Empresarial Guatemala-República Dominicana, un mecanismo acordado por ambos gobiernos para impulsar el comercio, la inversión y la cooperación económica.

Con exportaciones que ya superan los US$280 millones anuales y un potencial adicional similar al valor actualmente vendido, República Dominicana figura entre los mercados con mayor margen de expansión para las empresas guatemaltecas en el Caribe.