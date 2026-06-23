potencial exportador
Bienes y servicios de Guatemala tienen potencial de US$300 millones en República Dominicana
Guatemala busca ampliar su presencia en República Dominicana, un mercado al que ya exporta US$283 millones al año y donde existen oportunidades identificadas por otros US$300 millones en bienes y servicios. Más de 35 empresas participan en una misión comercial que busca concretar negocios y fortalecer la relación económica entre ambos países.
El sector del vidrio destaca entre las oportunidades identificadas para Guatemala en República Dominicana, donde la demanda abre espacio para ampliar las exportaciones nacionales. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).
República Dominicana se ha convertido en uno de los principales destinos de las exportaciones guatemaltecas en el Caribe y aún ofrece espacio para un crecimiento significativo de las ventas nacionales.
Según datos de la Asociación Guatemalteca de Exportaciones (Agexport), Guatemala exportó US$283 millones a República Dominicana en el 2025, mientras que las importaciones desde ese país sumaron US$32 millones, lo que dejó una balanza comercial favorable de US$251 millones.
La relación comercial ha mostrado una tendencia de crecimiento durante la última década. En el 2015, las exportaciones guatemaltecas hacia ese mercado ascendían a US$151 millones, cifra que aumentó hasta alcanzar US$283 millones en el 2025.
En este contexto, una delegación integrada por más de 35 empresas guatemaltecas de manufacturas, agroindustria y servicios participa en una misión comercial en Santo Domingo, considerada la más grande organizada por Guatemala hacia ese país. La agenda incluye ruedas de negocios, reuniones bilaterales, visitas técnicas y encuentros con compradores y autoridades dominicanas.
Alto potencial
Los estudios de inteligencia de mercados de Agexport identifican un potencial adicional de exportación de bienes por US$279 millones y de servicios por US$21 millones, para un total de US$300 millones.
Las mayores oportunidades para bienes se concentran en productos agrícolas, artesanías, vidrio, materiales para construcción, bebidas, jabones y detergentes, café, productos de higiene personal, alimentos procesados y confitería. Solo el segmento agrícola representa oportunidades por US$25 millones, mientras que las categorías de artesanías y vidrio alcanzan US$13 millones cada una.
En servicios, las oportunidades identificadas se ubican principalmente en viajes, con un potencial de US$10 millones, seguidos por los servicios empresariales (US$4 millones), financieros (US$3 millones) y de telecomunicaciones e informática (US$2 millones).
Actualmente, las manufacturas dominan la oferta guatemalteca hacia República Dominicana. De los US$283 millones exportados en el 2025, US$265 millones correspondieron a este sector, equivalentes al 93% del total. Vestuario y textiles aportaron US$13 millones y los productos agrícolas, US$5 millones.
Entre los productos con mayores ventas destacan medicamentos, mezclas de sustancias odoríferas, envases de vidrio, productos de limpieza, alimentos procesados, bebidas no alcohólicas y artículos de confitería. Los envases de vidrio registraron uno de los mayores incrementos, al pasar de US$7.7 millones en el 2024 a US$17.5 millones en el 2025.
Relevancia regional
La importancia del mercado dominicano también se refleja en el comercio regional. Durante el 2024, Centroamérica exportó US$878 millones a República Dominicana. Guatemala ocupó el segundo lugar entre los proveedores de la región, con ventas por US$286 millones, solo por detrás de Costa Rica, que registró US$318 millones.
La misión comercial coincide, además, con la puesta en marcha del Foro Político Empresarial Guatemala-República Dominicana, un mecanismo acordado por ambos gobiernos para impulsar el comercio, la inversión y la cooperación económica.
Con exportaciones que ya superan los US$280 millones anuales y un potencial adicional similar al valor actualmente vendido, República Dominicana figura entre los mercados con mayor margen de expansión para las empresas guatemaltecas en el Caribe.