Crucero de lujo de la naviera Norwegian pasará por Guatemala, México, Costa Rica y otros países

La naviera Norwegian Cruise Line (NCL) anunció los primeros itinerarios de su nuevo crucero de la clase Sonata que conectará a Miami con destinos como Guatemala, España, México, Colombia y Costa Rica, a partir de agosto del 2027.

Oceania Cruises mantiene pedidos de cuatro unidades de la clase Sonata, con entregas previstas entre el 2027 y 2035. (Foto Prensa Libre: Oceania Cruises

La compañía, con sede en Miami, informó en un comunicado el inicio el próximo martes 27 de enero de las reservaciones para la temporada inaugural de este barco de Oceania Cruises, una subsidiaria de NCL que opera barcos dentro del segmento de lujo orientado a la gastronomía y a itinerarios de destino.

Sonata contemplará 22 navegaciones de agosto de 2027 a abril de 2028 por más de 90 destinos en viajes de siete a 16 días.

La empresa destacó que las rutas de los barcos de Oceania, con capacidad para 1 mil 390 huéspedes, recorrerán puertos costeros de Europa, el Caribe, México, Centroamérica y Suramérica.

Su itinerario "Halcyon Holidays" partirá el 19 de diciembre del 2027 de Miami a Los Ángeles, en Estados Unidos, al recorrer por 16 días George Town en las Islas Caimanes; Cartagena, Colombia; el Canal de Panamá; Puntarenas, Costa Rica; Puerto Quetzal, Guatemala; e Ixtapa Zihuatanejo, Manzanillo y Ensenada en México.

Mientras su ruta "Rose-Hued Palaces & Playas" partirá el 18 de noviembre de 2027 desde Barcelona, en España, hasta Miami, tras pasar 14 días por las ciudades españolas de Alicante, Granada y Sevilla, además de la portuguesa Funchal y Bermuda.

Vista interior de los cruceros de lujo. (Foto Prensa Libre: Oceania Cruises)

Otro de sus itinerarios desde España es "Summer's End Sailaway", que contempla 10 días desde el 10 de agosto de 2027, cuando partirá de Barcelona a Palma de Mallorca y Sevilla, también a Lisboa y Oporto en Portugal, para después pasar a La Coruña y Bilbao, en España, antes de Bordeaux, en Francia, y terminar en Londres.

El primer recorrido, de 14 días, será el 7 de agosto de 2027, cuando saldrá de Roma para recorrer las ciudades italianas de Salerno y Catania, además de Valletta, en Malta; las urbes griegas de Katakolon, Heraklion, Paros, Atenas, Mykonos, y Argostoli, además de pasar por Montenegro y Croacia antes de concluir en Trieste.

El itinerario restante es un viaje de siete días por Grecia y Turquía.

"La temporada inaugural de Oceania Sonata está definida por la diversidad cultural y variedad geográfica de los destinos que visita", expresó Jason Montague, jefe oficial de lujo de los cruceros Oceania.

Oceania Cruises mantiene pedidos de cuatro unidades de la clase Sonata, con entregas previstas entre el 2027 y 2035.

