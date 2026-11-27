El 26 de noviembre comenzaron a regir los primeros cambios a la Ley del IUSI en Guatemala. Entre ellos está la disposición que prohíbe a las municipalidades condicionar la prestación de servicios públicos, como el agua potable o la recolección de basura, al pago del impuesto único sobre inmuebles (IUSI).

Dos días antes, la Corte de Constitucionalidad (CC) denegó el amparo provisional en cinco acciones que buscaban suspender disposiciones del decreto 18-2026. Con esa decisión, la reforma sigue en pie y sus disposiciones se aplicarán conforme a los plazos previstos en el decreto, mientras la Corte resuelve en definitiva los cinco expedientes.

De cara a la aplicación de las nuevas tasas, una de las preguntas es qué sucede si una persona tiene más de una vivienda. El decreto establece una tasa de cero por millar para los inmuebles destinados a vivienda, de uso residencial o de uso mixto, sin fijar un máximo de propiedades por contribuyente. Según el especialista tributario Óscar Chile Monroy, para saber si la tasa corresponde en cada caso hay que revisar el destino que la municipalidad reconoce para el inmueble, conforme a sus disposiciones y al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), donde exista.

¿Cómo se aplica la tasa cero si una persona tiene varias viviendas?

La tasa se determina por inmueble. Así, una persona puede vivir en una casa, alquilar un apartamento y tener otra vivienda donde también funciona un negocio familiar. Las tres propiedades pueden quedar con tasa cero si en cada caso corresponde el uso habitacional, residencial o mixto.

Chile Monroy explicó que el POT permite identificar qué zonas admiten usos residenciales, comerciales o mixtos. Para un inmueble concreto, el especialista considera determinante el uso autorizado y registrado por la municipalidad. Por ejemplo, un edificio de apartamentos puede estar autorizado para uso residencial, mientras que otro puede estar destinado a oficinas o locales comerciales.

En términos prácticos, el valor imponible es la base sobre la que se calcula el impuesto. Si una vivienda tiene un valor imponible de Q500 mil y le corresponde una tasa de cero por millar, su IUSI anual será de Q0.

¿Qué pasa con las viviendas alquiladas, incluidas las de las aplicaciones?

El decreto no exige que el propietario viva en el inmueble. Por ello, según Chile Monroy, una casa o un apartamento alquilado mediante un contrato tradicional puede quedar sujeto a la tasa cero mientras conserve el uso residencial reconocido por la municipalidad. El mismo criterio se aplicaría a cada vivienda si el propietario tiene varias en alquiler.

En el caso de los alquileres por días, como los que se ofrecen en Airbnb u otras aplicaciones, hay dos interpretaciones. Chile Monroy sostiene que el alquiler temporal, por sí solo, no cambia el uso residencial autorizado. A su juicio, un cambio de destino debe formalizarse conforme a las disposiciones municipales y al POT. Juan Carlos Rivera, primer secretario de la Junta Directiva del Congreso 2026-2027, considera que ese tipo de alquiler corresponde a un uso comercial.

Ante esa diferencia, los propietarios pueden consultar en la municipalidad qué uso tiene reconocido su inmueble y cómo se aplicará la tasa en su caso.

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¿Cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas tasas del IUSI?

El artículo 5 del decreto 18-2026 fija varios plazos desde su publicación en el Diario de Centro América, el 28 de agosto del 2026.

El 26 de noviembre del 2026 comenzó a regir el artículo 2 del decreto 18-2026, que incorpora el artículo 35 Bis a la Ley del IUSI. Esta disposición prohíbe a las municipalidades condicionar la prestación de servicios públicos al pago del impuesto.

Después, el 1 de enero del 2027 entrarán en vigor las disposiciones sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y los timbres fiscales, que se contemplan en los artículos 3 y 4 del Decreto 18-2026.

Por último, las nuevas tasas del IUSI comenzarían a aplicarse el 8 de enero del 2027, según el cómputo en días hábiles que Juan Carlos Rivera explicó a Prensa Libre. El artículo 1 del decreto 18-2026 establece una tasa de cero por millar para los inmuebles destinados a vivienda, de uso residencial o mixto. Para los inmuebles comerciales y de otros usos, fija tres tasas que se aplicarán según el valor inscrito de cada propiedad.

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¿Cuánto pagarán los inmuebles comerciales?

Para los inmuebles de uso comercial y otros usos, el decreto fija tres tasas anuales según el valor inscrito de la propiedad.

Valor inscrito del inmueble Tasa anual De Q0 a Q500,000.00 3 por millar De Q500,000.01 a Q1,000,000.00 6 por millar Desde Q1,000,000.01 9 por millar

Por ejemplo, un local comercial con un valor inscrito de Q500 mil pagaría Q1 mil 500 al año bajo la nueva escala.

¿Qué ocurre con las deudas del 2026 y de años anteriores?

Aunque a una vivienda le corresponda la tasa cero del IUSI, las cuotas pendientes del 2026 y de años anteriores siguen siendo exigibles. Durante la discusión del decreto 18-2026, se propuso condonar las deudas y multas del impuesto, pero la enmienda no obtuvo los votos necesarios para su aprobación en el Congreso.

Si tienen saldos pendientes, los propietarios pueden solicitar un estado de cuenta en la municipalidad donde está inscrito el inmueble. Allí también pueden consultar si es posible suscribir un convenio de pago, una opción que señaló el diputado Juan Carlos Rivera.