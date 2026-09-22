El sector tecnológico argentino regresa a Guatemala: 15 empresas buscan nuevos negocios

Después de 14 años sin una misión argentina especializada en software, tecnología, mercadeo, publicidad y comunicación llegarán a Guatemala para buscar socios locales, abrir oportunidades comerciales y explorar proyectos que puedan expandirse hacia otros mercados de Centroamérica.

La misión empresarial se desarrollará el 28 y 29 de septiembre y reunirá a compañías especializadas en áreas como AgTech, FinTech, ciberseguridad, HealthTech, Retail, eCommerce, GovTech y EdTech, entre otras actividades vinculadas con la transformación digital.

Sebastián Juan Palou, consejero y jefe de Cancillería de la Embajada de Argentina en Guatemala, explicó a Prensa Libre, que la delegación forma parte de una gira que incluye República Dominicana, Costa Rica y Guatemala, y responde a la estrategia de promover las exportaciones argentinas, abrir mercados y diversificar los destinos de sus productos y servicios.

“Estas empresas de software buscan oportunidades comerciales, ponerse en alianza con compañías guatemaltecas”, afirmó Palou.

El interés, según el diplomático, ha encontrado respuesta en Guatemala. La Embajada trabajó durante unos dos meses para conectar a las firmas visitantes con empresarios y ejecutivos locales y, a pocos días de la actividad, los espacios programados para las reuniones estaban prácticamente cubiertos.

“Hemos detectado un interés muy grande de las contrapartes guatemaltecas de todo nivel. Hay pequeños y medianos empresarios, hay empresas grandes, hay del sector público, hay del sector privado”, explicó Palou.

Una industria que exporta US$9 mil 600 millones

La llegada de la misión ocurre mientras Argentina busca ampliar mercados para una industria que se ha convertido en una fuente relevante de divisas.

Según datos de la Secretaría de Economía del Conocimiento de Argentina incluidos en el comunicado de la misión, las exportaciones de servicios basados en conocimiento alcanzaron US$9 mil 600 millones, el mayor valor registrado hasta ahora y un crecimiento interanual del 8.1%.

El sector representa, además, el 53% de las exportaciones argentinas de servicios y genera más de 285 mil empleos formales.

Dentro de esa actividad, la industria del software también muestra crecimiento. En el primer trimestre del 2026, sus exportaciones alcanzaron US$744 millones, un récord para un trimestre, y acumularon US$2 mil 848 millones durante los últimos 12 meses. En el 2025 habían crecido 13.8% interanual.

Palou explicó que la tecnología se encuentra entre las actividades relevantes para la generación de divisas de Argentina y destacó la capacidad que ha desarrollado el país en segmentos como AgTech, FinTech y soluciones para el comercio minorista. “Es un sector que tiene una enorme capacidad de innovación y desarrollo, con mucho talento”, señaló.

Regresan después de 14 años

Aunque Guatemala ha recibido otras misiones comerciales argentinas de carácter multisectorial, esta será apenas la segunda delegación especializada en software, según explicó Palou. La anterior llegó en el 2012. “Es la segunda vez que viene una misión y justamente del mismo rubro, lo cual demuestra el interés de los empresarios argentinos en Guatemala”, aseguró.

Desde entonces también se han desarrollado mecanismos de acercamiento empresarial. Palou señaló que la cámara argentina de la industria del software mantiene un convenio con la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) para desarrollar acciones de vinculación comercial.

La composición de la nueva delegación busca, además, que los potenciales negocios no queden limitados a empresas tecnológicas.

Las soluciones ofrecidas pueden ser utilizadas por compañías de distintas industrias que requieran incorporar tecnología, desarrollar canales digitales, fortalecer sus estrategias de comunicación o contratar servicios especializados.

Entre las contrapartes guatemaltecas que participarán habrá, por ejemplo, bancos y supermercados, según Palou.

Guatemala como puerta para nuevos proyectos

Otro de los objetivos es identificar proyectos conjuntos con posibilidades de crecer no solo en Guatemala, sino también en Centroamérica. Dado que la misión plantea expresamente esa posibilidad entre los objetivos de las compañías visitantes.

Palou considera que el tamaño del mercado guatemalteco ha despertado interés entre los empresarios argentinos y que la misión puede servir para que empresas de ambos países encuentren oportunidades complementarias.

“Estamos convencidos de que es una oportunidad para las empresas guatemaltecas para conocer el potencial argentino y tratar de establecer alianzas para beneficio de ambos países”, afirmó.

El software argentino ya posee una marcada orientación internacional. Según información oficial, entre el 2015 y el 2022 las exportaciones pasaron de representar el 31% al 48% de las ventas totales de las empresas analizadas, y sus mercados incluyen América Latina y Estados Unidos.

En el 2025, Estados Unidos concentró el 49.1% de las exportaciones de software argentino, seguido de España, con 14.7%; Uruguay, con 10.7%, y México, con 7.7%.

¿Cuándo se concretan los negocios?

La llegada de las compañías no significa que los contratos o las inversiones se materialicen de inmediato. Palou explicó que una misión de este tipo funciona como un punto de encuentro para que cada empresa conozca las necesidades y capacidades de su potencial contraparte y después determine si existe espacio para desarrollar una relación comercial.

“Nosotros no somos como unos brokers. Nos ponemos como un canal de contacto para que la gente se conozca y, en función de eso, avanzarán o no en los temas de interés”, explicó.

La Embajada, añadió, ya ha tenido experiencias en las que empresas argentinas puestas en contacto con compañías guatemaltecas desarrollaron después esquemas de cooperación o alianzas, aunque los tiempos dependen de cada negociación.

Para organizar los encuentros actuales, la representación diplomática trabajó durante unos dos meses en identificar a las contrapartes guatemaltecas y, especialmente, a ejecutivos con capacidad de decisión.

Una vez establecido el contacto, las compañías locales recibieron información sobre las empresas argentinas para determinar con cuáles existía interés en reunirse.

Detalles del encuentro

El lunes 28 de septiembre, la delegación visitará espacios vinculados con el sector tecnológico y participará en actividades con Agexport.

La jornada principal será el martes 29 de septiembre, cuando se efectuará una ronda de negocios de 9 a 17 horas en el Hotel Inter Continental. La participación será gratuita, aunque requiere registro previo.

Durante esas reuniones, empresarios, ejecutivos y potenciales socios guatemaltecos podrán conocer soluciones relacionadas con comercio electrónico, ciberseguridad, servicios financieros digitales, tecnología aplicada a la agricultura y la salud, educación digital y comunicación.

Para Palou, el encuentro presencial es relevante porque permite pasar de una presentación general de servicios a identificar necesidades concretas de las compañías.

“Es muy diferente la reunión cara a cara, donde uno puede plantear muy diversas inquietudes respecto de qué hace cada empresa o cuál es la necesidad de la empresa local”, afirmó.

La representación argentina espera que esos primeros contactos puedan convertirse en proyectos conjuntos, alianzas comerciales y nuevas relaciones de negocios entre compañías de ambos países.