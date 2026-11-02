Factura petrolera de Guatemala sube 46.4% y revela un cambio en el consumo de gasolinas regular y superior

El último registro de compra de combustibles aumentó. Aunque también creció el volumen importado, el incremento en el monto se deriva principalmente al alza de los precios internacionales.

En septiembre se observó, además, un cambio en el comportamiento de las importaciones de gasolina regular y superior, que estaría relacionado con el cambio en los hábitos de consumo de algunos usuarios, luego de que el 22 de agosto del 2026 comenzara a implementarse en el país la gasolina regular con 10% de etanol (E10).

El costo de la factura petrolera de Guatemala aumentó 46.4% de enero a septiembre del 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La factura petrolera corresponde al monto que paga el país por la importación de hidrocarburos, entre ellos diésel, gasolinas, gas y otros productos derivados del petróleo.

Aunque el volumen importado también aumentó, el crecimiento del monto pagado se atribuye principalmente al alza de los precios internacionales de los combustibles y otros derivados del petróleo, se informó.

Factura petrolera supera los US$4 mil 850 millones

De enero a septiembre del 2026, Guatemala pagó US$4 mil 850.5 millones (unos Q37 mil 57 millones) por la importación de hidrocarburos, según las estadísticas publicadas en el sitio electrónico del MEM.

La cifra representa un incremento del 46.4%, equivalente a US$1 mil 537.5 millones (unos Q11 mil 746 millones), respecto del mismo período del 2025, cuando la factura petrolera se situó en US$3 mil 313 millones.

En cuanto al volumen, las importaciones aumentaron 5.8%, equivalente a 2.26 millones de barriles (94.9 millones de galones).

De enero a septiembre del 2025 se importaron 39.02 millones de barriles (1 mil 638.8 millones de galones), mientras que en el mismo período del 2026 el volumen alcanzó los 41.28 millones de barriles (1 mil 733 millones de galones).

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La diferencia entre el crecimiento del monto pagado y el volumen importado refleja el impacto del encarecimiento de los hidrocarburos en el mercado internacional, según las cifras oficiales.

¿Cuánto aumentó la importación de diésel y gasolinas?

El diésel registró uno de los mayores incrementos en el costo de las importaciones.

De enero a septiembre del 2026, Guatemala pagó US$1 mil 901.9 millones por la importación de diésel, un aumento del 55.03%, equivalente a US$675.1 millones adicionales respecto del mismo período del año anterior.

En volumen, las importaciones de este combustible crecieron 1.36%, hasta alcanzar los 13.2 millones de barriles.

En el caso de las gasolinas, las estadísticas reflejan diferencias en su comportamiento.

La importación de gasolina regular representó US$897.2 millones de enero a septiembre del 2026, un incremento del 28.5% respecto del mismo período del año anterior.

Sin embargo, el volumen importado de gasolina regular disminuyó 4.5%, equivalente a casi 351 mil barriles, hasta situarse en 7 millones 457 mil barriles.

Este resultado contrasta con las cifras acumuladas hasta agosto, cuando el volumen importado de gasolina regular todavía registraba un crecimiento del 4.11%, mientras que el monto pagado había aumentado 37.8%.

Por su parte, la importación de gasolina superior alcanzó los US$973.5 millones de enero a septiembre del 2026, un incremento del 56.78%.

En volumen, las importaciones de gasolina superior crecieron 8.75%, hasta alcanzar los 7 millones 308 mil barriles.

Hasta agosto, el crecimiento acumulado del monto pagado por gasolina superior era del 40.9%, mientras que el volumen importado había aumentado 2.58%.

Importación de gasolina superior superó a la regular en septiembre

En forma acumulada de enero a septiembre, de gasolina regular se han importado 7 millones 457 mil 254.78 barriles, un 2% más que los 7 millones 308 mil 381 de gasolina superior.

Al comparar mensualmente las importaciones de gasolinas durante el 2026, se observa que el volumen de gasolina regular fue mayor que el de superior durante la mayoría de los meses.

La diferencia mensual a favor de la regular osciló entre 6.5% y 27%, con excepción de febrero, cuando se registró una diferencia negativa del 16%.

Sin embargo, en septiembre se produjo un cambio significativo en ese comportamiento. Según las estadísticas del MEM, durante ese mes se importaron solo 297 mil 975 barriles de gasolina regular, una cantidad menor respecto de la registrada en los meses anteriores del 2026, cuando las importaciones mensuales oscilaron entre 550 mil y 1 millón 226 mil barriles.

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En contraste, las importaciones de gasolina superior alcanzaron 1 millón 235 mil 156 barriles en septiembre, cifra por encima de los volúmenes registrados en los meses anteriores, que habían oscilado entre 642 mil y 935 mil barriles.

Esto significa que, durante septiembre, el volumen importado de gasolina superior fue aproximadamente 314% más que la regular, con una diferencia de 937 mil 181 barriles.

El cambio coincide con el primer mes completo de aplicación de la gasolina regular con 10% de etanol, cuya implementación comenzó el 22 de agosto del 2026.

La implementación de la gasolina regular con 10% de etanol (E10), a partir del 22 de agosto del 2026, también ha estado acompañada de cambios en las preferencias de consumo de algunos automovilistas, de acuerdo a los datos revelados.

Al cumplirse el primer mes de aplicación de la medida, se informó que entre el 30% y el 40% de los usuarios de gasolina regular habían optado por utilizar superior.

Posteriormente, el 21 de octubre, al cumplirse dos meses, durante una citación en la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, autoridades del MEM informaron que el 70% de los usuarios de gasolina regular se había trasladado al consumo de superior.

No obstante, indicaron que más de un millón de vehículos continuaban utilizando gasolina E10.

Ante estos cambios en el patrón de consumo, los importadores informaron, tanto en septiembre como en octubre, que habían ajustado su programación de compras de combustible para garantizar la disponibilidad de ambas gasolinas y atender la demanda nacional.