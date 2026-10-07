Exención a los combustibles termina en diciembre: la medida que diputados buscan para evitar un impacto en enero

Luego de la entrada en vigor del decreto 22-2026, por medio del cual se eliminan temporalmente los impuestos a los combustibles a través de la Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia a los Consumidores de Combustible, que estará vigente hasta el 31 de diciembre, los diputados en el Congreso consideran que es necesario comenzar a buscar otras medidas que permitan evitar que los guatemaltecos puedan tener un mayor impacto en su economía en enero del 2027, cuando ya no esté vigente dicho decreto.

Entre las medidas principales que los diputados consideran que pueden aportar soluciones en enero a los guatemaltecos se mantiene la propuesta para la creación de un fondo de compensación que permita contener el incremento en los precios de los combustibles, que ya ha sido discutida con anterioridad en el Congreso.

Sobre esta medida, el diputado José Carlos Sanabria, del bloque oficial, explicó que llevan a cabo conversaciones con los distintos bloques legislativos para la creación de este fondo de compensación, que permitirá contener de manera más efectiva futuras crisis que puedan darse en el país por el incremento en los precios de los combustibles.

“Con diferentes bloques hemos estado conversando para aprobar un fondo de compensación. Este fondo es un instrumento mucho más institucional y estructura que permitirá atender de manera más efectiva la crisis, no solo la actual, sino también otras que puedan venir”, aseguró.

Sanabria agregó que ya existen consensos con varias bancadas para que esta propuesta de ley pueda ser aprobada. Incluso, dijo que ya trabajan en un texto que han compartido con los bloques que apoyan la iniciativa.

“Ya existe un consenso bastante avanzado, ya tenemos un texto bastante desarrollado que hemos compartido entre los diferentes bloques y esperamos que próximamente podamos aprobar esta medida con los distintos bloques”, indicó.

A criterio del diputado Mynor De La Rosa, del bloque Vamos, es necesario que desde el Congreso se pueda trabajar en una medida mucho más integral que permita a Guatemala homologarse con otros países para la creación de un fondo que contenga el incremento en los precios de los combustibles al momento de que expire la vigencia del decreto 22-2026.

“Yo creo que sí hay que trabajar en una medida más responsable que nos permita, al igual que otros países, tener un fondo que cuando el precio del combustible suba, permita tener esos recursos para poder cubrir ese excedente y que cuando el precio baje, poder alimentar ese fondo”, aseguró el parlamentario.

No obstante, De La Rosa también hizo énfasis en que, si en el Legislativo se aprueba en enero del 2027 una nueva exención de impuestos a los combustibles, similar a la contenida en el decreto 22-2026, a consecuencia de los incrementos en el precio internacional del petróleo y sus derivados, también puede ponerse en riesgo la recaudación tributaria prevista para el próximo año, por lo que se debe tomar en cuenta esta situación al momento en que se discuta en noviembre el proyecto de presupuesto para el próximo año.

“Puede ser complejo porque va a afectar directamente la recaudación de impuestos el próximo año. Si decae la recaudación de impuestos para el próximo año, la brecha de lo que ingresa y lo que egresa va a ser más amplia y tendremos que analizar si vale la pena o no aprobar un proyecto de presupuesto tan voluminoso, considerando que puede ser que este tipo de medidas —exención de impuestos a los combustibles— se extiendan el otro año y la recaudación decaiga”, afirmó el congresista.

Mil millones al mes

Según comentó el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, al término de una citación en el Congreso para abordar el asunto, se calcula que, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, que es el tiempo que se mantendrá vigente el decreto 22-2026, se estarían dejando de percibir alrededor de Q1 mil millones al mes por concepto de la suspensión del impuesto a los combustibles.

Ante ello, aseguró que junto con el Congreso se han tenido conversaciones para implementar algún mecanismo para solventar esta situación en el 2027.

“Estamos hablando del orden de los Q1 mil millones al mes. Hemos estimado que podrían ser Q3 mil 300 millones en el período de aquí a diciembre que se dejarían de recaudar. Qué vamos a hacer de cara al futuro, estamos trabajando y hemos discutido con algunos miembros del Legislativo en una propuesta, un mecanismo de respaldo que se podría implementar en el futuro”, indicó el funcionario.

Sobre la propuesta concreta que se conversa con el Legislativo, Barrios aseguró que aún no puede brindar algún detalle en específico, ya que la principal limitante que se ha tenido actualmente en la implementación de las medidas paliativas ha sido, específicamente, en la parte operativa, lo cual, agregó, ha sido muy complicado. Sin embargo, indicó que esto no ha sido un obstáculo para que continúen trabajando en la búsqueda de opciones que permitan tener un impacto positivo para los usuarios de los combustibles en el país.

A criterio del diputado Herman Echeverría, del bloque Cabal, es necesario que el Ministerio de Energía y Minas implemente las medidas y los controles para garantizar que los expendedores de combustibles no vayan a cometer abusos contra los guatemaltecos con la medida que ha sido aprobada por el Congreso. En cuanto a la situación futura de los combustibles, el congresista aseguró que confían en que pueda mejorar la situación internacional y, con ello, la situación en Guatemala.

“Sabemos que son prácticamente tres meses que va a funcionar este tema —decreto 22-2026—, pero confiamos en que los problemas en el exterior puedan mejorar y así también mejore la cadena de suministro y los precios de los combustibles a nivel mundial y por ende se mejore en Guatemala”, expuso el congresista.

En cuanto a si la bancada respalda la creación del fondo de compensación para mantener los precios de los combustibles, se indicó que “los diputados del bloque Cabal también respaldan la creación del Fondo de Compensación para estabilizar el precio de la gasolina y el diésel, ya que es un mecanismo que permitirá responder ante las variaciones del mercado y proteger la economía de las familias”.