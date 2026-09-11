Fitch mantiene a Guatemala en BB+ y señala que gobernanza y baja ejecución frenan una mejora

Fitch Ratings confirmó este 11 de septiembre la calificación soberana de Guatemala en BB+, con perspectiva estable, respaldada por el crecimiento económico, indicadores fiscales favorables y una sólida posición externa. Sin embargo, la calificadora volvió a señalar la gobernanza y las limitaciones institucionales como obstáculos para mejorar el perfil crediticio del país.

La evaluación mantiene a Guatemala un escalón por debajo del grado de inversión, según precisó el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) al divulgar la decisión de la agencia.

Fitch proyecta que la economía guatemalteca crecerá 4.1% en el 2026, después de registrar una expansión de 4.3% en el 2025. Hasta julio, el Índice Mensual de la Actividad Económica mostraba un crecimiento interanual de 4.4%, impulsado, entre otros sectores, por la construcción, el comercio, la reparación de vehículos y los servicios financieros.

El consumo privado continúa como uno de los principales motores de la actividad económica, apoyado por el flujo de remesas. Para el mediano plazo, la calificadora prevé que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) se mantenga alrededor del 4%.

Deuda baja, pero persiste la subejecución

Uno de los principales puntos favorables para Guatemala continúa siendo el nivel de endeudamiento.

Fitch estima que la deuda consolidada del gobierno general se mantendrá en 24.6% del PIB durante el 2026, muy por debajo de la mediana de 52.1% de los países que, al igual que Guatemala, tienen una calificación BB.

Asimismo, proyecta un déficit del gobierno central equivalente al 2.6% del PIB en el 2026 y 2.8% en el 2027, cifras inferiores a las contempladas en los respectivos presupuestos debido, principalmente, a las persistentes dificultades para ejecutar el gasto público.

Esa situación representa uno de los principales cuestionamientos de Fitch. La agencia reconoce que la administración del presidente Bernardo Arévalo ha impulsado reformas en competencia, alianzas público-privadas, infraestructura prioritaria, contratación pública y combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

No obstante, advierte que la ejecución presupuestaria en casi todos los ministerios permanece muy por debajo de los niveles esperados para un año previo a elecciones.

Según Fitch, la menor ejecución favorece las cifras fiscales, pero al mismo tiempo “evidencia la debilidad de la capacidad institucional”.

Gobernanza pesa sobre la calificación

El señalamiento institucional va más allá de la ejecución del presupuesto.

Fitch indica que Guatemala se encuentra en el percentil 29 en los indicadores de gobernanza, situación que refleja debilidades en la participación en el proceso político, la capacidad institucional, la aplicación del Estado de derecho y el control de la corrupción.

Estos factores tienen incidencia directa sobre el perfil crediticio. La calificadora señala que una mejora de la gobernabilidad y una reducción del riesgo político, acompañadas de reformas que impulsen el crecimiento y avances en proyectos de obra pública, podrían contribuir a una futura mejora de la nota soberana.

También serían favorables mejores perspectivas de inversión y crecimiento, así como mantener políticas fiscales prudentes que permitan conservar bajos déficits y una relación deuda/PIB estable.

Por el contrario, Fitch advierte que un crecimiento económico significativamente menor al previsto, un deterioro fiscal que eleve la deuda o una nueva etapa de inestabilidad social o bloqueo político podrían provocar una rebaja de la calificación.

Reservas ofrecen un amplio colchón

La posición externa constituye otra de las fortalezas identificadas por Fitch. Las reservas internacionales alcanzaron aproximadamente US$34 mil millones a principios de septiembre, equivalentes a cerca de nueve meses de pagos externos corrientes, frente a una mediana de cinco meses entre los países calificados en BB.

La agencia proyecta, además, que el superávit de cuenta corriente disminuirá de 4.4% del PIB en el 2025 a 3.4% en el 2026, debido a la moderación del crecimiento de las remesas y al incremento de la factura petrolera.

Las remesas alcanzaron un récord equivalente al 20.7% del PIB en el 2025, aunque Fitch advierte que la incertidumbre relacionada con la política migratoria de Estados Unidos representa un riesgo hacia adelante. Su crecimiento interanual se moderó a 5.4% en agosto del 2026, después de registrar tasas considerablemente mayores un año antes.

Finanzas destaca camino hacia grado de inversión

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) interpretó la confirmación de BB+ como una señal de que Guatemala continúa avanzando hacia el grado de inversión.

La cartera destacó que Fitch reconoce el crecimiento económico, la prudencia fiscal, la posición externa y las reformas aprobadas en áreas como alianzas público-privadas, infraestructura, competencia y combate contra el lavado de dinero.

El Minfin señaló que continuará, junto con los integrantes de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País (MINAPA), el diálogo con inversionistas, calificadoras y organismos multilaterales, así como el impulso de reformas destinadas a fortalecer el perfil crediticio del país.