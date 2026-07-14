Ley General del Sistema Portuario Nacional avanza en el Congreso con 32 enmiendas

Los integrantes de la Comisión de Economía del Congreso conocieron las enmiendas a las iniciativas 6527 y 6541, que contienen la propuesta de la Ley General del Sistema Portuario Nacional. Además, acordaron celebrar una sesión de la Instancia de jefes de Bloque el próximo 27 de julio para buscar consensos.

Las iniciativas tienen como objetivo crear la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y un directorio como ente rector autónomo encargado de regular la actividad portuaria.

El diputado Jorge Ayala, ponente del proyecto, declaró que durante la sesión del 14 de julio se plantearon enmiendas relacionadas con las responsabilidades y los alcances de la APN, como entidad responsable de aplicar el Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP), y no de realizar inspecciones de carga, como originalmente establecía el dictamen.

Además, se discutieron los mecanismos para la transición entre la Comisión Portuaria Nacional (CPN), que desaparecerá, y la APN.

El legislador indicó que el propósito es garantizar que el personal técnico de la CPN tenga acceso prioritario a las plazas de la nueva autoridad, con el fin de preservar la experiencia acumulada.

También explicó que se otorgarán garantías a los integrantes de los sindicatos de los puertos públicos para que puedan optar a determinados cargos y participar en los procesos de selección.

APN mantiene su integración

Ayala informó que se mantiene la integración de la APN, cuya propuesta contempla cuatro representantes del Estado y uno de los usuarios.

La integración estaría conformada por representantes de los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; Gobernación; Economía; la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala.

“La Comisión no discutió un cambio a la gobernanza, aunque creemos que desde el Pleno del Congreso o de la instancia de jefes de bloque a la cual va a ser convocada hay algunas inquietudes con respecto a algunos cambios en la gobernanza, pero la Comisión de Economía no estará trasladando una propuesta alterna a la que fue originalmente dictaminada”, precisó.

El diputado Jorge Ayala, ponente de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, participa en la sesión de la Comisión de Economía del Congreso. (Foto Prensa Libre: Esvin García)

Jefes de Bloque discutirán enmiendas

Sobre el cronograma establecido por la Comisión, el legislador comentó que se prevé celebrar una sesión el lunes 27 de julio con la Instancia de jefes de Bloque y la Comisión Permanente del Congreso para alcanzar los consensos necesarios, incorporar las enmiendas y definir su redacción.

Si se alcanzan acuerdos ese día, la iniciativa podría incluirse en la agenda de la sesión plenaria del 29 de julio. De lo contrario, sería conocida en la primera sesión de agosto para discutirla por artículos y aprobar su redacción final.

Ayala reiteró que concluir el proceso de aprobación es una prioridad para la actual legislatura.

Certeza Jurídica

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) instó a los diputados a aprobar dicha ley y a que las enmiendas que se incorporen durante el análisis mantengan los objetivos esenciales de la iniciativa, que son institucionalidad, certeza jurídica, seguridad y eficiencia.

En un comunicado, la AmCham enfatiza que la inversión privada en esta área requiere desembolsos significativos y de largo plazo, por lo que demanda reglas claras y estabilidad jurídica.