Nuevo presidente de CNEE: No nos comunicaron el motivo del cambio ni recibimos ninguna directriz

La CNEE es el ente regulador del sistema eléctrico en Guatemala, se integra por tres directores, en caso de vacante se llama a uno de los suplentes. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Rodrigo Fernández es el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), ente regulador del mercado eléctrico del país encargado, entre otras funciones, de aprobar o fijar las tarifas al usuario y emitir otras normativas.

Uno de los retos que tienen por delante es afrontar los procesos legales entablados por Energuate ante su desacuerdo por el monto de Valor Agregado de Distribución (VAD) aprobado por el directorio anterior.

Fernández es abogado con expertise en derecho eléctrico, ejercía como viceministro de Energía hasta la semana pasada cuando fue nombrado como comisionado, junto a Rafael Argueta y Ángel García, en sustitución de los directores que ejercían en el cargo desde mayo del 2017.

¿A qué se debe el cambio de directores de la Comisión por parte el presidente Jimmy Morales?

El motivo de la remoción de los directores no nos lo comunicaron. El procedimiento que fija la ley es que hay unas ternas (elegidas por tres sectores) y el Presidente de la República elige la conformación de la Comisión basado en ellas y cuando hay vacantes se toman en consideración los miembros suplentes.

¿Les dio alguna directriz específica?

El Presidente lo único que nos comunicó es la sustitución de los directores y nuestro nombramiento.

Junto con los ingenieros (Rafael) Argueta y (Ángel) García, conformábamos las ternas y dentro del procedimiento eso es lo que corresponde (para la sustitución). No recibimos ninguna directriz, simplemente se nos convocó para conformar la comisión.

¿El cambio de directores podría tener relación a desacuerdos ante la decisión de los anteriores comisionados respecto del Valor Agregado de Distribución (VAD) propuesto por Energuate y en donde la empresa pedía que se les reconozcan montos de pérdidas por conflictividad?

El cambio es una prerrogativa presidencial. Él (presidente) nombra a la Comisión y por lo tanto tiene la capacidad legal de removerla.

Respecto al tema del VAD de Energuate estoy enterándome de que hay procedimientos legales planteados (por la distribuidora), hay varios amparos. Ahorita nos corresponde seguir el curso legal de los procedimientos ya iniciados.

¿Qué recursos planteó Energuate?

Hay recursos que planteó y que el ministerio (de Energía) resolvió en alzada (por la vía administrativa).

También hay otros recursos ya que la Comisión consideró que la revocatoria no era el recurso idóneo para impugnar como lo hizo la distribuidora. Esos recursos (planteados por la distribuidora) son los que se están peleando en los tribunales de primera instancia constituidos en tribunal de amparo.

Los amparos presentados obedecen a un tema estrictamente procedimental.

Ahora como Comisionado ¿sostendrá la postura del directorio anterior de mantener este VAD o considera que es necesario revocarlo y aumentar el monto para las distribuidoras?

No le podría adelantar opinión, estamos apenas tomando posesión, revisando expedientes y poniéndonos al día de los temas urgentes. No me atrevería darle de momento alguna opinión al respecto.

¿Cuáles serán las prioridades al frente de la CNEE?

Fui nombrado presidente de la Comisión, en lo que me quisiera enfocar es en lo mismo que hicimos en el viceministerio de Energía, es decir en fortalecer las capacidades del personal.

La Comisión tiene un mandato legal específico acerca de que es el órgano técnico del Ministerio de Energía y Minas (MEM), entonces lo que buscaré es reforzar la capacidad técnica del personal.

Ya hay personal capacitado que lleva muchos años de trabajar en este ente, el porcentaje de la rotación de personal es bajo, pero yo le apuntaría a mantenerlos capacitados con los conocimientos más actualizados porque en los temas de software, que son las llaves para analizar mercados, siempre hay cosas nuevas.

Además, hay temas muy puntuales como cierta lentitud para resolver ciertos temas por lo que le apuntaríamos a mejorar la capacidad de reacción de la Comisión.

¿En qué temas han estado lentas las resoluciones?

El volumen de expedientes que maneja la Comisión hace que sea a veces poco ágil en reaccionar. Le apuntaría a mejorar el tiempo de reacción. Vamos a simplificar procedimientos, optimizar herramientas informáticas con ese fin.

La Comisión tiene en sus manos algunos retos como establecer las tarifas para los usuarios. Es un momento con un invierno poco lluvioso y baja generación hidroeléctrica ¿qué tratamiento se le va a dar ya que podría haber un efecto en las tarifas para el próximo trimestre?

Se deben seguir los procedimientos que están definidos en la ley y el reglamento. La Comisión es un órgano técnico con mecanismos ya definidos entonces se deben echar a andar los mecanismos de ajustes ya establecidos.

En el caso de cobro de alumbrado público ¿qué seguimiento le daría a este caso?

Como directores hasta ahorita estamos enterándonos de los temas relacionados a ese tema desde el punto de vista de la Comisión.

Cambios y prioridades Nuevos comisionados asumieron la semana pasada.

Los entrantes son: Rodrigo Fernández, Rafael Argueta y Ángel García.

Sustituyen a los excomisionados Minor López, Miguel Santizo y Julio Campos, destituidos por el presidente Jimmy Morales.

Los temas prioritaros para los nuevos comisionados son: ajustes trimestrales de tarifas al usuario, proyectos de licitación para más generación, forma de cobro de alumbrado público.

La última acción que hice como viceministro en el tema fue remitirle a la Comisión de Energía del Congreso el proyecto de ley que habíamos trabajado el año pasado en unas mesas técnicas que tuvimos con diputados, distribuidoras e incluso con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

Habíamos trabajado un proyecto de ley tratando de estandarizar un poco el tema del (cobro del) alumbrado público y en la última citación que tuvimos de la Comisión de Energía se nos requirió esa propuesta y ya la mandamos.

¿Qué se propone en ese proyecto?

Es más que todo para estandarizar el cobro del alumbrado público. En el proyecto se propusieron reformas a varias leyes y una fórmula para calcular la tasa de alumbrado público por municipio de forma estandarizada de acuerdo a la capacidad de cada municipio, se tomaban en cuenta varios factores.

Aunque en el país hay excedente de capacidad instalada de generación de energía con respecto a la demanda ¿considera que se debe seguir licitando más generación en general o de algún tipo de recurso en particular?

En la Comisión nos enteramos ahora de que se estaban estudiando las nuevas licitaciones, ahí el objetivo final no es para variar la matriz de generación sino para mantener abastecido a los usuarios, eso está en estudio.

Considero que hay que seguirle apuntando en darle prioridad a las energías renovables, pero puntualmente del quehacer de esta entidad aún estamos enterándonos del tema, por lo que tampoco le puedo adelantar opinión como Comisión.

Al asumir la presidencia de la CNEE dejó el cargo de viceministro de Energía. ¿Qué pasará con el cargo que posee como representante de Guatemala en la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (Crie) y la cual preside?

En Crie sí puedo mantener el cargo, es el regulador regional, idealmente en todos los países de Centroamérica el representante en esa comisión pertenece al ente regulador nacional.

