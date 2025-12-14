Parole humanitario finalizará en 2026 para guatemaltecos: en qué casos seguirá vigente y qué hacer si aplicó

Se trata del programa de reunificación familiar que otorga residencia temporal, conocido como “parole”, cuya finalización fue anunciada por Estados Unidos la semana pasada.

Sin embargo los permisos continuarán aplicándose en varios casos, según indica el Minex:

En los casos en que los beneficiarios hayan iniciado, de forma oportuna, un trámite de residencia permanente o ajuste de estatus migratorio en Estados Unidos, según indica el Minex.

Además, en los casos en los que se haya presentado una solicitud de ajuste de estatus, identificada como Formulario I-485, el permiso de permanencia temporal seguirá vigente hasta que se cumpla el plazo originalmente otorgado o se emita una resolución definitiva sobre dicha solicitud, agregó.

Quienes no hayan iniciado un trámite migratorio antes del plazo establecido por las autoridades estadounidenses recibirán una notificación individual y se les exhortará a salir voluntariamente de ese país dentro del período indicado, agregó el Minex.

De lo contrario, podrían quedar sujetos a procesos de expulsión conforme con la legislación migratoria vigente, se añade en un comunicado divulgado en las redes sociales del ministerio.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) recomendó que las personas que decidan salir voluntariamente de ese país registren su salida a través de la aplicación “CBP Home”, administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), detalló el ministerio.

Recomendaciones

El Minex emitió una serie de recomendaciones para los guatemaltecos que residen en Estados Unidos:

Verificar su estatus migratorio actual y confirmar si cuentan con una solicitud de residencia permanente o ajuste de estatus debidamente presentada.

Consultar de inmediato con un abogado de inmigración calificado o con organizaciones reconocidas de asistencia legal migratoria.

Evitar proporcionar información personal o efectuar pagos a personas no autorizadas que ofrezcan asesoría migratoria.

Mantener copias físicas y digitales de toda su documentación migratoria y notificaciones recibidas de las autoridades estadounidenses.

Consultar a la red consular de Guatemala en Estados Unidos para recibir orientación legal migratoria.

Plazos

Según información divulgada el 12 de diciembre, el DHS dio a conocer que las personas que quienes estén en EE. UU amparadas por dicho programa deberán obtener un estatus migratorio legal antes del próximo 14 de enero de 2026, a excepción de quienes hayan obtenido una solicitud de residencia permanente antes del 15 de diciembre.

Sin embargo, en este caso si la solicitud de residencia permanente es rechazada antes del próximo 13 de enero, el permiso humanitario de reunificación familiar se dará por terminado y la persona deberá salir del país inmediatamente.

La revocación del parole humanitario también implica la cancelación automática del permiso de trabajo.

Contexto

El DHS anunció el 12 de diciembre último la terminación de los programas categóricos de permiso de permanencia temporal (parole) de reunificación familiar para nacionales de siete países, entre ellos, Guatemala.

Según información oficial publicada por el DHS y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esta decisión afecta a las personas que ingresaron a ese país bajo dichos programas, los cuales permitían la reunificación familiar y otorgaban autorización temporal de permanencia y empleo.

La finalización anunciada el 12 de diciembre abarca siete países como Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

En el caso de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, los programas fueron implementados en el 2023, bajo la presidencia de Joe Biden.

Sin embargo, el actual gobierno señaló que los procesos de reunificación familiar presentaban brechas de seguridad, debido a una “verificación insuficiente” que era aprovechada por “actores malintencionados y fraudulentos”.

Los de Cuba y Haití datan del 2007 y 2014, respectivamente, y fueron actualizados en agosto del 2023.