Las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso de la República durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, para incrementar los recursos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), alcanzarían un monto equivalente al pago de un año del servicio de la deuda pública.

Las asignaciones presupuestarias a los Codedes han crecido de manera sustancial durante la actual administración gubernamental, hasta acumular una importante cantidad de recursos.

El Congreso también aprobó que los recursos no ejecutados durante un ejercicio fiscal se trasladen de manera automática al siguiente, lo que ha permitido acumular una reserva de fondos destinados a la ejecución de obras de infraestructura local.

Hasta el viernes pasado, los Codedes registraban una ejecución presupuestaria del 35%, equivalente a Q5 mil 357 millones, de un presupuesto vigente de Q15 mil 407 millones. Según los especialistas consultados, la ejecución podría alcanzar alrededor del 50% al cierre del año, equivalente a unos Q7 mil 500 millones.

Fondos de Codedes se acercan al servicio de la deuda

En el presupuesto aprobado por el Congreso de la República la semana pasada se asignaron recursos ordinarios a los Codedes por Q4 mil 982 millones, así como aportes extraordinarios en dos tramos: uno por Q7 mil 46 millones y otro por Q560 millones.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Con ello, la asignación presupuestaria para este rubro en el 2027 ascendería a Q12 mil 588 millones, a los que se sumarían unos Q7 mil 500 millones correspondientes al saldo no ejecutado este año, que, por disposición legal, se trasladaría de manera automática al siguiente ejercicio fiscal.

El escenario preliminar indica que los Codedes dispondrían de unos Q20 mil 88 millones para el próximo año.

En el 2026, el presupuesto para el servicio de la deuda pública asciende a Q20 mil 638 millones, de los cuales, al 27 de noviembre, se habían pagado Q17 mil 894 millones, lo que representa una ejecución del 86.70%.

En el presupuesto aprobado para el 2027, la asignación para el servicio de la deuda pública quedó en Q21 mil millones.

Los recursos asignados a los Codedes, tras las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso durante el gobierno de Bernardo Arévalo, alcanzarían un monto similar al del servicio anual de la deuda pública. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Codedes ganan fondos destinados a infraestructura

Érick Coyoy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), y Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expusieron las implicaciones del incremento de las asignaciones presupuestarias a los Codedes, una situación que, según los expertos, se ha registrado durante la actual administración gubernamental y que no se había observado en años anteriores.

Coyoy aseguró que el Congreso incrementó los recursos propuestos por el Ejecutivo. El aporte ordinario proveniente del IVA-Paz asciende a Q4 mil 982 millones, mientras que el aporte extraordinario aprobado inicialmente por el Legislativo fue de Q7 mil 46 millones. Sin embargo, durante la aprobación del presupuesto se incorporó un artículo que agregó otros Q560 millones a dicho aporte.

Estos Q560 millones, aprobados mediante una enmienda, provienen de recortes presupuestarios a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), entidades creadas recientemente por el Congreso para impulsar la inversión en infraestructura vial.

Según el analista, esta modificación reduce la disponibilidad de recursos para ambas dependencias e incrementa el aporte extraordinario a los Codedes.

Recursos de Codedes se cuadruplican

Según Coyoy, el presupuesto para los Codedes es demasiado elevado y supera ampliamente la capacidad real de ejecución de los proyectos, los cuales, recordó, están a cargo de las municipalidades del país.

“En realidad, este aporte se ha vuelto una forma adicional de dar recursos extras a las municipalidades del país, porque fundamentalmente son proyectos del ámbito municipal que cada alcalde tiene bajo su control. No son proyectos de inversiones estratégicas del departamento, sino básicamente son proyectos de ámbito municipal, que podrían ser financiados con los recursos propios de las municipalidades, que ya reciben por IVA-Paz y por aporte constitucional”, enfatizó.

Las asignaciones presupuestarias a los Codedes han crecido de manera sustancial durante la actual administración gubernamental, hasta acumular una importante cantidad de recursos.

El analista de Asíes precisó que los recursos de los Codedes para el 2027 serían casi equivalentes a los Q21 mil millones aprobados para el servicio de la deuda pública, por lo que calificó de desmesurados los aportes avalados por el Congreso.

Recordó que los recursos que tendrían disponibles los Codedes representarían más del 400% de las asignaciones presupuestarias al cierre del 2023, último año de la anterior administración gubernamental.

En el 2026, el presupuesto para el servicio de la deuda pública asciende a Q20 mil 638 millones, con una ejecución del 86.70% al 27 de noviembre. Para el 2027, la asignación aprobada es de Q21 mil millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Gasto de Codedes bajo presión electoral

Para Maul, las asignaciones a los Codedes constituyen uno de los rubros que representan mayores riesgos en un año electoral. El principal, a su juicio, es que el ciclo político-electoral desplace los criterios técnicos de asignación del gasto.

Comentó que los Codedes dispondrán inicialmente de Q12 mil 588 millones, incluidos los aportes ordinarios y extraordinarios. Además, el decreto permite incorporar los saldos pendientes de devengar de asignaciones extraordinarias anteriores.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

A agosto del 2026, el último aporte extraordinario, por Q6 mil 312 millones, registraba una ejecución financiera de apenas el 3.2%. “La evidencia aconsejaba no continuar otorgando aportes extraordinarios sin resolver los problemas de capacidad institucional”, remarcó.

Advirtió que existe tanto el riesgo de que los recursos no se ejecuten como de que se gasten de manera precipitada, bajo presión electoral, sin la debida evaluación de los proyectos, o que se utilicen con fines clientelares.

También le preocupa que se adquieran compromisos permanentes de gasto que deberá financiar la siguiente administración gubernamental. “Las incertidumbres sobre las fuentes de financiamiento y las nuevas asignaciones específicas pueden, además, propiciar reasignaciones durante la ejecución que dificulten el control ciudadano”, consideró Maul.

A su juicio, es indispensable fiscalizar, desde el inicio del ejercicio fiscal, las fuentes de financiamiento, la selección de proyectos, los beneficiarios, las contrataciones y los resultados.

Agregó que, si la recaudación tributaria supera lo presupuestado, debería privilegiarse la reducción del endeudamiento y no nuevas ampliaciones del gasto. Los recursos públicos deben atender las necesidades de la población y no las electorales de quienes los administran, apuntó Maul.

Advierten riesgo de heredar obras inconclusas

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), advirtió sobre los riesgos que representa, en un año electoral, el gasto aprobado por el Congreso de la República, en particular los recursos asignados a los Codedes.

A su juicio, la forma en que se aprobó el presupuesto anticipa cómo podrían ejecutarse los recursos.

“La evidencia aconsejaba no continuar otorgando aportes extraordinarios sin resolver los problemas de capacidad institucional”. Hugo Maul, analista Cien

“Si los fondos se movieron de madrugada y sin análisis, el riesgo es que se desembolsen igual. La campaña electoral está contemplada del 29 de marzo al 25 de junio, y el presupuesto ordena trasladar en junio el monto completo de cada proyecto listo, sin importar cuánto ha avanzado”, declaró.

Añadió que se trata de Q7 mil 606 millones distribuidos sin criterios públicos, justo durante los meses de campaña electoral.

“Después de las elecciones, las obras sin terminar y los contratos que pasan de un año a otro los heredará el gobierno que asuma en enero de 2028. Pedimos a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio de Finanzas y a cada Consejo de Desarrollo que publiquen cada mes cuánto se desembolsó, a qué municipio, a qué proyecto y con qué avance”, manifestó el presidente de la CIG.