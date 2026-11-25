Eddy Roberto Carpio Sam y José Alfredo Blanco Valdés, presidente y vicepresidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), respectivamente, informaron este 25 de noviembre, en conferencia de prensa, que la decisión de mantener el indicador sin cambios fue unánime, luego de analizar la situación económica interna y externa.

Con la decisión de esta noche, la tasa de interés líder de política monetaria cerrará el 2026 en 3.50%. En febrero, el indicador pasó de 3.75% a 3.50% y se mantuvo sin cambios durante el resto del año, como parte de la estrategia monetaria para mantener la inflación dentro de la meta del 4%, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

El año pasado, la inflación interanual cerró en 1.65%, mientras que en octubre último se situó en 4.38%, luego de haber alcanzado el 4.69% en septiembre.

Las autoridades monetarias expusieron que la proyección de inflación para el cierre del 2026 se ajustó al alza, a 4.25%, mientras que para el 2027 se estima en 4%. Estas proyecciones consideran la exoneración de los impuestos a los combustibles.

En tanto, confirmaron que el crecimiento de la economía nacional, medido por el producto interno bruto (PIB), se situaría en 4.3% al cierre del 2026, según el valor central de la proyección.

JM evalúa riesgos del entorno internacional

Las autoridades monetarias explicaron que, con base en el análisis integral de la coyuntura económica interna y externa, así como en la evaluación del balance de riesgos de inflación, la Junta Monetaria (JM) decidió, por unanimidad, mantener la tasa de interés líder de política monetaria en 3.50%.

En cuanto al entorno externo, la JM destacó que las perspectivas de crecimiento económico mundial continúan siendo positivas, tanto para el 2026 como para el 2027, impulsadas por la resiliencia del consumo privado, la expansión de los sectores de manufactura y servicios, así como por el dinamismo de la inversión en tecnología asociada a la inteligencia artificial.

Estas perspectivas se mantienen pese a un entorno de elevada incertidumbre y riesgos a la baja, derivados principalmente de los conflictos geopolíticos, el aumento del proteccionismo y las presiones fiscales.

En diciembre, los miembros de la Junta Monetaria actualizarán el calendario de sesiones para evaluar la tasa de interés líder de política monetaria durante el 2027. Este miércoles 25 de noviembre se efectuó la última revisión del 2026. (Foto Prensa Libre: cortesía).

Inflación se mantendría dentro de la meta

En cuanto al ámbito interno, Carpio declaró que la Junta Monetaria (JM) destacó que, pese a la elevada incertidumbre externa, la mayoría de los indicadores de corto plazo de la actividad económica continúa registrando un desempeño congruente con las estimaciones de crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) para el 2026 y el 2027, cuyos valores centrales son de 4.3% y 4%, respectivamente.

No obstante, aclaró que la prolongación del choque negativo de oferta en el mercado mundial del petróleo, las condiciones climáticas adversas y un menor dinamismo del previsto en las remesas familiares podrían afectar las perspectivas económicas de Guatemala durante lo que resta del presente año y el próximo.

Agregó que la inflación interanual se situó en 4.38% en octubre del 2026, frente al 4.69% registrado en septiembre, dentro de la meta establecida por la Junta Monetaria, del 4%, con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

Recalcó que el comportamiento de la inflación durante el presente año refleja, principalmente, las presiones derivadas del aumento de los precios internacionales de los combustibles y del gas propano, como consecuencia de la prolongación del conflicto en Oriente Medio, así como del encarecimiento de algunos alimentos debido a condiciones climáticas adversas.

“La Junta Monetaria subrayó que los pronósticos y las expectativas de inflación continúan apuntando a que esta se ubicará en meta tanto en 2026 como en 2027 (4.25% y 4.00%, respectivamente)”, precisó.

Sin embargo, destacó que las proyecciones de inflación continúan sujetas a riesgos al alza debido a la persistencia de los elevados precios de los combustibles y a la posibilidad de que las condiciones climáticas del país se vean afectadas por un fenómeno de El Niño de mayor intensidad durante el primer cuatrimestre del próximo año.

“La Junta Monetaria considera que esos riesgos, por el momento, están contenidos, por lo que decidió mantener la tasa de interés líder de la política monetaria en 3.50%”, subrayó.