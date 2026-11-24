Estas disposiciones quedaron establecidas en el Plan para la Reducción de Fondeo (PRF) y permitieron facilitar las operaciones portuarias, principalmente la descarga de mercancías. Sin embargo, a partir del 1 de diciembre del 2026 dejarán de aplicarse las medidas extraordinarias.

La EPQ también oficializó que, desde esa fecha, será obligatorio gestionar una precita o cita electrónica para todos los vehículos de transporte de carga que requieran ingresar al prepuerto y a las garitas.

Según la entidad, esta disposición busca mejorar la organización del ingreso del transporte pesado y agilizar los procesos logísticos y operativos dentro de las instalaciones portuarias.

No obstante, las nuevas disposiciones han generado rechazo entre usuarios del recinto portuario, quienes advierten sobre posibles incrementos en los costos logísticos y retrasos en el despacho de mercancías.

Comercio advierte sobre mayores costos

Mediante un comunicado, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) cuestionó las disposiciones adoptadas por la Empresa Portuaria Quetzal mediante la circular OF-500-PO-952-2026, al considerar que restringen los horarios ordinarios para el despacho de mercancías y vehículos, lo que genera mayores costos y obstáculos para el comercio.

“Resulta inaceptable que una instalación portuaria estratégica para el país retroceda hacia horarios administrativos limitados, cuando las exigencias del comercio internacional demandan operaciones eficientes y servicios disponibles las 24 horas, los siete días de la semana”, señala el comunicado.

La entidad agregó que a esta situación se suman las elevadas tarifas por servicios portuarios, cuya estructura considera necesario revisar para garantizar costos competitivos frente a otras terminales de la región.

“Estas decisiones afectan la cadena logística, encarecen las importaciones y exportaciones, restan competitividad a las empresas y, finalmente, trasladan mayores costos a los consumidores guatemaltecos”, subraya la CCG.

Por ello, el sector comercial exige a las autoridades de la EPQ revertir las restricciones, revisar la estructura tarifaria y garantizar condiciones operativas eficientes, continuas y competitivas.

Según las autoridades de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), ya no se justifica mantener las medidas adoptadas en septiembre del 2024, debido a la reducción del número de buques en fondeo y a la reparación del tramo carretero afectado durante el invierno de ese año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Transportistas piden operaciones las 24 horas

En esa misma línea, la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca) manifestó su preocupación por las restricciones de horarios y señaló que Puerto Quetzal necesita mantener el despacho de mercancías las 24 horas, los siete días de la semana.

“En Catransca expresamos nuestra preocupación por la restricción de horarios para el despacho de mercancías y vehículos, comunicada por la Empresa Portuaria Quetzal en la circular OF-500-PO-952-2026. Para el transporte de carga, cada hora de espera en el puerto puede retrasar una entrega y elevar el costo de llevar los productos a su destino”, advierte la entidad.

Al igual que la CCG, Catransca solicitó a la EPQ restablecer el despacho continuo, los siete días de la semana, y revisar las tarifas portuarias en conjunto con los sectores involucrados.

Reactivará tarifas tras reducirse los buques en fondeo

Prensa Libre consultó al vicealmirante José Antonio Lemus Guzmán, presidente de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), quien explicó la secuencia de las medidas adoptadas desde septiembre del 2024 y las razones por las que la junta directiva considera que ya no se justifica mantenerlas, debido a la reducción del número de buques en fondeo y a la reparación del tramo carretero afectado durante el invierno de ese año.

El funcionario recordó que, antes de septiembre del 2024, los servicios portuarios prestados entre las 8 y las 16 horas no generaban cargos extraordinarios, debido a que correspondían al horario ordinario de los trabajadores portuarios.

“Resulta inaceptable que una instalación portuaria estratégica para el país retroceda hacia horarios administrativos limitados, cuando las exigencias del comercio internacional demandan operaciones eficientes y servicios disponibles las 24 horas, los siete días de la semana”. Cámara de Comercio de Guatemala

Sin embargo, según el pliego tarifario, la atención fuera de ese horario tenía un costo adicional de US$50 por las primeras tres horas, es decir, de las 16 a las 19 horas. Si el servicio se extendía hasta las 22 horas, el cobro acumulado ascendía a US$100, con incrementos de US$50 por cada período adicional de tres horas.

Ante los congestionamientos registrados en Escuintla y las demoras en la llegada del transporte pesado al puerto, la EPQ implementó en septiembre del 2024 el Plan para la Reducción de Fondeo (PRF), que incluyó la suspensión temporal de los cobros extraordinarios correspondientes a los primeros dos períodos de atención fuera del horario ordinario.

De esa cuenta, se dejaron de cobrar los cargos adicionales por los servicios prestados entre las 16 y las 22 horas, aunque se mantuvo el cobro de US$150 para la atención posterior a las 22 horas.

“Muchas veces los camiones no venían a tiempo por el congestionamiento que había en Escuintla; se dispuso que no se cobraría en los primeros dos turnos y se pausó. Pero a partir de las 22 horas sí se cobrarían los US$150 que correspondían y así es como se estaba funcionando”, explicó el vicealmirante.

El número de buques en fondeo en la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) se ha reducido a menos de siete, según las autoridades portuarias. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Cobro por servicio y no por contenedor

Lemus Guzmán aclaró que los cobros extraordinarios corresponden al servicio solicitado y no al número de contenedores o unidades de carga movilizadas.

Para ejemplificar el mecanismo, señaló que, si durante las primeras tres horas adicionales de atención se despachan 100 contenedores, el cobro total es de US$50.

Si se movilizan 10 contenedores, el costo equivaldría a US$5 por unidad, mientras que, si únicamente se despacha uno, el servicio representaría un costo de US$50.

De acuerdo con el presidente de la EPQ, el impacto económico dependerá del volumen de carga movilizada y de la eficiencia con que se aproveche el período de atención solicitado.

También explicó que, si un transportista autorizado solicita atención fuera del horario ordinario para movilizar mercancías de tres propietarios distintos, incluso cuando intervengan diferentes agencias navieras, se aplica un único cobro de US$50 por las primeras tres horas de servicio.

Lo mismo puede ocurrir cuando un propietario de la carga contrata a cinco transportistas y varios agentes aduaneros, debido a que la tarifa corresponde al servicio solicitado y no al número de participantes en la operación.

¿Por qué se restablecerán los cobros?

El presidente de la EPQ indicó que las condiciones que motivaron la implementación de las medidas extraordinarias han cambiado, debido a la reparación del tramo carretero afectado y a la reducción del número de buques en fondeo.

“Es la atención para quien pidió el servicio durante tres horas. Entonces, ese perdón vino por el fondeo y el tráfico en Escuintla. Eso ya desapareció y el PRF dice que al bajar a siete buques se suspende el plan y resulta que ya se bajó ese número”, aclaró el vicealmirante.

Según Lemus Guzmán, el PRF establece que las medidas extraordinarias deben suspenderse cuando el número de buques en fondeo disminuya a siete, condición que, aseguró, ya se cumplió.

Por esa razón, la junta directiva de la EPQ considera que corresponde restablecer, a partir del 1 de diciembre del 2026, el esquema de cobros extraordinarios por los servicios portuarios prestados fuera del horario ordinario, tal como se aplicaba antes de septiembre del 2024.