¿Quién es Ivannia Ponce? La nueva viceministra de Integración y Comercio Exterior

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¿Quién es Ivannia Ponce? La nueva viceministra de Integración y Comercio Exterior

El Ministerio de Economía (Mineco) juramentó este miércoles a Ivannia Yahaira Maykan Ponce Zavala como nueva viceministra de Integración y Comercio Exterior, cargo desde el cual dirigirá la agenda relacionada con acuerdos comerciales, facilitación del comercio y defensa de los intereses de Guatemala en mercados internacionales.

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Arbitraje internacional por inversiones TLC acuerdos

La nueva viceministra de Economía buscará fortalecer los acuerdos comerciales, defender los intereses de Guatemala en mercados internacionales y agilizar la facilitación del comercio. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

El Ministerio de Economía (Mineco) juramentó este miércoles a Ivannia Yahaira Maykan Ponce Zavala como nueva viceministra de Integración y Comercio Exterior, informó la cartera mediante un comunicado oficial.

Según el Mineco, Ponce Zavala asumirá la conducción de una agenda enfocada en la facilitación del comercio, la administración de acuerdos comerciales y la defensa de los intereses del país en mercados internacionales y de integración regional.

Trayectoria en comercio exterior y arbitraje

La nueva viceministra es abogada y notaria, con experiencia en comercio exterior, arbitrajes de inversión y gestión pública. Desde el 2019 formaba parte del Viceministerio de Integración y Comercio Exterior como asesora legal.

De acuerdo con la información oficial, durante su gestión participó en procesos de defensa comercial, seguimiento de controversias internacionales y representación institucional en espacios interinstitucionales vinculados al comercio, logística y desarrollo económico.

Asimismo, coordinó arbitrajes de inversión bajo normas internacionales y participó en casos relevantes para el país en materia de litigios internacionales.

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Fortalecimiento institucional

El Mineco señaló que el nombramiento responde a la experiencia acumulada por Ponce Zavala dentro del viceministerio que ahora dirigirá.

La institución añadió que con esta designación busca fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales, además de promover el talento humano que contribuye al desarrollo económico, la integración regional y el comercio exterior de Guatemala.

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La ministra Gabriela García informó en marzo pasado, que el viceministro de Integración y Comercio Exterior, Héctor Marroquín Mora, se retiraba del Mineco por motivos personales, a partir del 1 de abril del presente año.

ESCRITO POR:

Natiana Gándara

Editora de Economía en Prensa Libre, con más de 15 años de experiencia en medios radiales, televisivos, impresos y digitales.

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