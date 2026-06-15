Ambiente cálido y lluvias: las condiciones que marcarán el clima en Guatemala del 15 al 19 de junio

Según el pronóstico del Insivumeh, del lunes 15 al viernes 19 de junio en Guatemala habrá sectores con niebla matutina, ambiente cálido y húmedo.

Además, se prevén lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y la noche.

Las lluvias previstas para esta semana se asocian con condiciones locales y el paso o acercamiento de ondas del este.

El Insivumeh no descarta tormentas locales severas en lugares altos.

La institución alertó que las lluvias previstas favorecen crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Para la meseta central, que incluye la capital, se prevé incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con presencia de lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica. El viento predominará del sur y suroeste, ligero durante la tarde.

Las temperaturas máximas en la capital oscilarán entre 27°C y 29°C; en el altiplano central y occidental, entre 23°C y 30°C.

En la región del Motagua y los valles del oriente se prevé neblina durante las primeras horas de la mañana, ambiente cálido y húmedo durante el día y posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. El viento será ligero del nordeste. Las temperaturas máximas oscilarán entre 37°C y 39°C.

En las regiones del Pacífico predominará el ambiente cálido y húmedo, con incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, además de posibilidad de lluvias moderadas con actividad eléctrica. El termómetro podría marcar hasta 36°C.

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Mientras tanto, en la región norte las temperaturas máximas oscilarán entre 37°C y 39°C. No se descartan lloviznas y/o lluvias dispersas con actividad eléctrica durante la tarde y la noche.

Para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se espera poca nubosidad alternada con períodos parcialmente nublados, así como ambiente cálido y húmedo. También se prevén lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y la noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 36°C.

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