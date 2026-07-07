Ambiente suspende temporalmente generadora de electricidad en Chimaltenango tras detectar contaminación

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Ambiente suspende temporalmente generadora de electricidad en Chimaltenango tras detectar contaminación

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales explicó por qué suspendió de forma temporal un proyecto generador de electricidad en Chimaltenango.

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SEDE DEL MARN

Sede del Ministerio de Ambiente en la capital. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó este martes 7 de julio sobre la suspensión temporal de las actividades del proyecto Planta Generadora de Energía Eléctrica a Base de Búnker-Diésel de Térmica S. A.

Añadió que el proyecto se ubica en Chimaltenango y que la suspensión se da “tras detectar incumplimientos ambientales relacionados con emisiones, ruido y olores”.

Afirmó que el control y seguimiento ambiental efectuados en el área “confirman contaminación ambiental”.

Según el Marn, hay contaminación del aire con material particulado y óxidos de azufre y nitrógeno, como resultado de la generación eléctrica con búnker y diésel, “representando riesgos para los ecosistemas, el ambiente y la salud”.

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También, según el Marn, hay contaminación por olores perceptibles fuera de las instalaciones.

Además, afirmó el Marn, hay contaminación auditiva por niveles de ruido superiores a los valores recomendados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud para exteriores habitables.

“Estos hallazgos se suman a incumplimientos registrados en las auditorías ambientales del 2024 y del 2025, relativos a la caracterización de las emisiones al aire generadas por la combustión de los motores contemplados en el proyecto y al monitoreo de ruido, compromisos establecidos en su resolución ambiental aprobatoria extendida en el 2016”, afirmó.

Explicó el Marn que, en ambos años, “la empresa no acreditó los monitoreos realizados, evidenciando un incumplimiento reiterado a lo largo de aproximadamente 10 años de operación con licencia ambiental, resultando en impactos ambientales acumulados y persistentes en el área de influencia”.

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Remarcó el Marn que, para prevenir una mayor acumulación de contaminación, notificó a la empresa una medida precautoria que conlleva la suspensión temporal de las actividades generadoras hasta que implemente y acredite técnicamente las medidas de control de emisiones contaminantes y de ruido.

Para leer más: Contaminación por emisiones de vehículos cuesta US$3 mil 100 millones anuales a Guatemala

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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