Calor en Guatemala: prevén temperaturas de hasta 42°C y lluvias para este fin de semana del 9 y 10 de mayo

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Calor en Guatemala: prevén temperaturas de hasta 42°C y lluvias para este fin de semana del 9 y 10 de mayo

Boletín del Insivumeh detalla que el calor continuará en Guatemala el fin de semana del 9 y 10 de mayo.

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CALOR EN GUATEMALA

Guatemala registra altas temperaturas en mayo 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de mayo, Guatemala tendrá clima caluroso, con temperaturas máximas de entre 26°C y 42°C, según la región.

De acuerdo con el boletín del Insivumeh, continuará el ambiente cálido y brumoso durante el día, con áreas de niebla matutina y poca nubosidad, alternada con nublados parciales.

El pronóstico no descarta lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en regiones del sur al centro del país.

Las temperaturas altas para este fin de semana pueden favorecer el incremento de focos de incendio forestal.

EN ESTE MOMENTO

AME9733. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 05/05/2026.- Fotografía cedida por el Gobierno de Guatemala del 28 de abril de 2026 que muestra al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel Garciía Luna, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, eligió este martes a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. EFE/ Gobierno de Guatemala /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Gabriel García Luna asumirá el MP con 3 retos urgentes tras salida de Consuelo Porras

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Las condiciones meteorológicas previstas favorecen la presencia de tormentas locales severas, de acuerdo con el Insivumeh.

La región del Motagua y los valles de oriente tendrán altas temperaturas, ya que el termómetro podría marcar entre 40°C y 42°C.

Para la región norte habrá incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas al sur de Petén. El termómetro marcará entre 39°C y 41°C.

En las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. Las temperaturas máximas oscilarán entre 35°C y 38°C.

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En la meseta central, que incluye la capital, habrá incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con posibilidad de lloviznas o lluvias con actividad eléctrica. La temperatura máxima en la capital estará entre 29°C y 31°C. En el altiplano central y occidental, entre 26°C y 32°C.

Para leer más: Guatemala entra en época lluviosa, pero algunas regiones tendrán menos lluvia

En Alta Verapaz, la temperatura podría alcanzar entre 32°C y 38°C, y en el Caribe, entre 34°C y 36°C.

El pronóstico prevé el acercamiento de un frente frío débil al golfo de México para el martes 12 de mayo.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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