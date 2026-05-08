Calor en Guatemala: prevén temperaturas de hasta 42°C y lluvias para este fin de semana del 9 y 10 de mayo

El fin de semana del sábado 9 y domingo 10 de mayo, Guatemala tendrá clima caluroso, con temperaturas máximas de entre 26°C y 42°C, según la región.

De acuerdo con el boletín del Insivumeh, continuará el ambiente cálido y brumoso durante el día, con áreas de niebla matutina y poca nubosidad, alternada con nublados parciales.

El pronóstico no descarta lloviznas o lluvias con actividad eléctrica en regiones del sur al centro del país.

Las temperaturas altas para este fin de semana pueden favorecer el incremento de focos de incendio forestal.

Las condiciones meteorológicas previstas favorecen la presencia de tormentas locales severas, de acuerdo con el Insivumeh.

La región del Motagua y los valles de oriente tendrán altas temperaturas, ya que el termómetro podría marcar entre 40°C y 42°C.

Para la región norte habrá incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas al sur de Petén. El termómetro marcará entre 39°C y 41°C.

En las regiones del Pacífico se prevé poca nubosidad y ambiente cálido y húmedo durante el día. Las temperaturas máximas oscilarán entre 35°C y 38°C.

En la meseta central, que incluye la capital, habrá incremento y desarrollo de nubosidad en la tarde y noche, con posibilidad de lloviznas o lluvias con actividad eléctrica. La temperatura máxima en la capital estará entre 29°C y 31°C. En el altiplano central y occidental, entre 26°C y 32°C.

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En Alta Verapaz, la temperatura podría alcanzar entre 32°C y 38°C, y en el Caribe, entre 34°C y 36°C.

El pronóstico prevé el acercamiento de un frente frío débil al golfo de México para el martes 12 de mayo.

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