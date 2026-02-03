Camarón tigre en Guatemala: ¿Es comestible, qué se sabe de su origen y qué otras preguntas respondió el MAGA?

La presencia del camarón tigre gigante en el Caribe guatemalteco fue confirmada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) tras capturas registradas en Izabal.

El hallazgo se produjo durante faenas de pesca comercial en Puerto Barrios y forma parte de un monitoreo biológico que se mantuvo activo durante un año en la zona.

Se trata de una especie no nativa, originaria del Indo-Pacífico, que en otras regiones ha sido catalogada como invasora por su capacidad de adaptación y competencia con especies locales.

Ante las dudas que ha generado su aparición, autoridades confirmaron que analizan su posible impacto ambiental y pesquero. Estas son las principales preguntas y respuestas que ha dado la cartera sobre esta variedad.

Camarón tigre en Guatemala

1. ¿Qué es el camarón tigre y por qué es relevante su hallazgo?

El camarón tigre gigante (Penaeus monodon) es un crustáceo marino de gran tamaño, originario de la región indopacífica. Se reconoce especialmente por las bandas oscuras transversales en su cuerpo y por su rápido crecimiento.



A nivel internacional tiene alto valor comercial y es ampliamente utilizado en acuicultura. Sin embargo, fuera de su área natural ha sido catalogado como especie invasora, debido a su capacidad para adaptarse con facilidad a nuevos ambientes marinos, competir por alimento y tolerar variaciones de salinidad.



El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) confirmó su presencia el 29 de enero del 2026, tras su captura durante faenas de pesca comercial en el área de Puerto Barrios, Izabal, como parte de un programa de monitoreo biológico en el Caribe guatemalteco.

2. ¿Esta especie es comestible?

Sí. El camarón tigre gigante es apto para el consumo humano y se comercializa en varios países, confirmó el MAGA. No obstante, su aprovechamiento en Guatemala dependerá de evaluaciones sanitarias, ambientales y de las decisiones que adopten las autoridades pesqueras en sobre su eventual manejo sostenible.

Las bandas oscuras transversales en el cuerpo permiten identificar al camarón tigre gigante, una especie detectada en el Caribe de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

3. ¿Qué especies podrían verse afectadas por su llegada?

Las principales especies en riesgo son los camarones nativos del Caribe, como el camarón blanco, café, rosado, titi y otros peneidos (langostinos). También podrían verse afectados invertebrados y peces de fondo, debido a cambios en la estructura de la comunidad marina y en la disponibilidad de alimento.

Especialistas advierten que, al no ser una especie nativa, el camarón tigre puede alterar el equilibrio ecológico si logra establecerse de forma permanente al desplazar a otras especies que sí son nativas.

4. ¿De dónde proviene el camarón tigre?

Esta especie es originaria del Indo-Pacífico, incluyendo Asia, la costa oriental de África y el norte de Australia. Su presencia en el Atlántico y el Caribe se asocia, principalmente, a introducciones para acuicultura y escapes de granjas camaroneras en otros países.

5. ¿Desde cuándo se sospecha su presencia en aguas guatemaltecas?

En Guatemala existen indicios y registros de su presencia desde al menos mediados de la década de 2010, especialmente en la Bahía de Amatique.



El anuncio reciente del MAGA corresponde a una confirmación formal, respaldada por un monitoreo biológico continuo durante un año. Durante ese periodo se registraron capturas en sectores como Barrio El Estrecho y la colonia Brisas del Mar, en Puerto Barrios, Izabal.

6. ¿Existen depredadores naturales que puedan controlarlo?

En aguas guatemaltecas sí hay depredadores naturales, como peces demersales, pargos, meros, robalos y rayas, que pueden alimentarse de este camarón.



Sin embargo, los expertos señalan que no necesariamente en una cantidad suficiente como para impedir que la especie se establezca y se reproduzca.

7. ¿Qué acciones puede tomar el MAGA ante esta situación?

El MAGA, por medio de la autoridad pesquera, informó que ya activó monitoreos científicos y el registro de la especie, con el fin de recopilar datos sobre su distribución e impacto.



Según la institución, este hallazgo es clave para la toma de decisiones orientadas a la protección de los recursos hidrobiológicos y al manejo sostenible de la pesca, por lo que se prevé la definición de medidas de manejo y control con base en los resultados del monitoreo.

